Тен Хаг присутствовал на ифтаре для мусульман «МЮ» после матча с «Брентфордом»

Эрик тен Хаг принял участие в вечернем ифтаре мусульман «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» организовал вечернюю трапезу для мусульман, соблюдающих пост в Рамадан, после матча с «Брентфордом» в прошедшую субботу (1:1). Тен Хаг пообщался с участниками мероприятия и пожелал им приятного аппетита.

Ифтар – вечерняя трапеза, совершаемая мусульманами после захода солнца в период Рамадана. Это первый прием пищи после поста в течение дня.