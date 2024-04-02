Тен Хаг присутствовал на ифтаре для мусульман «МЮ» после матча с «Брентфордом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг религия Футбол

Эрик тен Хаг принял участие в вечернем ифтаре мусульман «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» организовал вечернюю трапезу для мусульман, соблюдающих пост в Рамадан, после матча с «Брентфордом» в прошедшую субботу (1:1). Тен Хаг пообщался с участниками мероприятия и пожелал им приятного аппетита.

Ифтар – вечерняя трапеза, совершаемая мусульманами после захода солнца в период Рамадана. Это первый прием пищи после поста в течение дня.

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17 комментариев
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"Вперёд, красные шайтаны!" - сказал тренер собравшимся на мероприятии, и пожелал приятного аппетита
+50
-1
+49
ибн Хаг
+33
-3
+30
Ответ Dr.Hapot
Салах, Мане, Рюдигер да и много кто еще
Могу ошибаться, но челик имел в виду христианский пост)
+17
-1
+16
Тен Хагу нужну начать дуа читать чтобы попасть в ЛЧ
+16
-2
+14
Ответ MustangGT
А кто в МЮ мусульманин?
Только Амад Диалло, Амрабат и Байындыр вроде, ну и сотрудники клуба
+10
0
+10
Вот интересно, а кто-нибудь из футболистов Великий пост соблюдает?
+9
-2
+7
Ответ Ahmad Munir
"Вперёд, красные шайтаны!" - сказал тренер собравшимся на мероприятии, и пожелал приятного аппетита
Это смешно😂
+6
-1
+5
Ответ Ahmad Munir
"Вперёд, красные шайтаны!" - сказал тренер собравшимся на мероприятии, и пожелал приятного аппетита
😂😂😂
+5
0
+5
Популистских дел мастер
+4
0
+4
Ответ v.belorussky
Вот интересно, а кто-нибудь из футболистов Великий пост соблюдает?
Салах, Мане, Рюдигер да и много кто еще
+7
-4
+3
А кто в МЮ мусульманин?
+2
0
+2
Перед кубковой игрой с Ливерулем откушивали вместе, всей командой, толпой потрапезничали - тогда помогло. Сейчас перед серией против Челси и того же Ливерпуля мусульмане благословят еще..может снова сработает)
+2
0
+2
Ответ v.belorussky
Вот интересно, а кто-нибудь из футболистов Великий пост соблюдает?
Маловероятно, хотя это не так сложно.
0
0
0
Ответ QWertY
Могу ошибаться, но челик имел в виду христианский пост)
Ок)
0
0
0
Ответ Ahmad Munir
"Вперёд, красные шайтаны!" - сказал тренер собравшимся на мероприятии, и пожелал приятного аппетита
Это топ 😁
0
0
0
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