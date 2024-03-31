«МЮ» допустил 106 ударов по своим воротам за 4 матча. В марте у команды 2 победы, поражение и ничья

«Манчестер Юнайтед» допустил 106 ударов по своим воротам за 4 матча в марте.

В марте команда проиграла «Манчестер Сити» (1:3), одержала победу над «Эвертоном» (2:0) и сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в рамках Премьер-лиги Англии.

Кроме того, манкунианцы одолели «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:3), что позволило им пройти в следующий этап турнира.

В апреле « » вновь встретится с «Ливерпулем», а также с «Челси» и «Борнмутом» в рамках . Команде также предстоит матч с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.