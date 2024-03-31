«МЮ» допустил 106 ударов по своим воротам за 4 матча. В марте у команды 2 победы, поражение и ничья
«Манчестер Юнайтед» допустил 106 ударов по своим воротам за 4 матча в марте.
В марте команда проиграла «Манчестер Сити» (1:3), одержала победу над «Эвертоном» (2:0) и сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в рамках Премьер-лиги Англии.
Кроме того, манкунианцы одолели «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:3), что позволило им пройти в следующий этап турнира.
В апреле «МЮ» вновь встретится с «Ливерпулем», а также с «Челси» и «Борнмутом» в рамках АПЛ. Команде также предстоит матч с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.
Но суть это не сильно меняет - нет нужного набора футболистов по требования тренера, а сам тренер не хочет подстраиваться под футболистов
Не нужно сильно разбираться в футболе, чтобы увидеть что Решфорд не даст нужного объема в прессинге, Фернандеш по большей части только изображает прессинг, но не остаётся висеть на игроке, который его обыграл. Мактом не способен дать нужное качество ни в отборе, ни в продвижении, ни в приеме мяча, Варан/Линделеф/Эванс/Магуайр не могут играть в высокой линии
У команды нет компактности, очень много дыр в центре, слабо с выходом из под прессинга и с собственным прессингом. Эти проблемы видно всем, но все равно из игры в игру повторяется ситуация когда собственный прессинг разбивается одной передачей в центр поля и игрок из этого центра прогуливается до штрафной успевая по дороге заказать себе пиццу на ужин и почитать свежую прессу
Тен Хааг упрям до безобразия, но видно же что защитники не могут подниматься выше, потому что не убегут за забросом за спину, но нет, мы все равно будем изображать высокий прессинг, оставлять дыру в опорной позволять и расстреливать ворота. Везет хоть в Онана попадают и не так много в сами ворота залетает
Конечно трудно ожидать от нынешнего Каземиро, Мактома и Майну выжигания середины, но почти совсем без опорной играть это тоже плохо. Выпускал бы тогда вместе того же Мактома Эриксена - хоть с креативом получше было бы
Понятно что он не враг себе, но тут очевидно что надо придумывать что-то другое, потому что его «перегружу левый фланг, а справа оставлю вингера против 1 защитника» с текущим подбором и формой игроков не работает
Хаг хотел ставить футбол как был у него Аяксе , после двух ужасных поражений на старте он понял что не прокатит с тем набором футболистов которые есть и перестал это делать . Хорошо это или плохо знать никому не дано , может и надо было что бы он упёрся рогом и ставил то что хочет в ущерб результату .