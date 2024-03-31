«МЮ» допустил 106 ударов по своим воротам за 4 матча. В марте у команды 2 победы, поражение и ничья

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» допустил 106 ударов по своим воротам за 4 матча в марте.

В марте команда проиграла «Манчестер Сити» (1:3), одержала победу над «Эвертоном» (2:0) и сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1) в рамках Премьер-лиги Англии.

Кроме того, манкунианцы одолели «Ливерпуль» в матче 1/4 финала Кубка Англии (4:3), что позволило им пройти в следующий этап турнира.

В апреле «МЮ» вновь встретится с «Ливерпулем», а также с «Челси» и «Борнмутом» в рамках АПЛ. Команде также предстоит матч с «Ковентри» в полуфинале Кубка Англии.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конечно нет, у него много других приемом
Но суть это не сильно меняет - нет нужного набора футболистов по требования тренера, а сам тренер не хочет подстраиваться под футболистов
Не нужно сильно разбираться в футболе, чтобы увидеть что Решфорд не даст нужного объема в прессинге, Фернандеш по большей части только изображает прессинг, но не остаётся висеть на игроке, который его обыграл. Мактом не способен дать нужное качество ни в отборе, ни в продвижении, ни в приеме мяча, Варан/Линделеф/Эванс/Магуайр не могут играть в высокой линии
У команды нет компактности, очень много дыр в центре, слабо с выходом из под прессинга и с собственным прессингом. Эти проблемы видно всем, но все равно из игры в игру повторяется ситуация когда собственный прессинг разбивается одной передачей в центр поля и игрок из этого центра прогуливается до штрафной успевая по дороге заказать себе пиццу на ужин и почитать свежую прессу
+3
0
+3
Это конечно трындец
Тен Хааг упрям до безобразия, но видно же что защитники не могут подниматься выше, потому что не убегут за забросом за спину, но нет, мы все равно будем изображать высокий прессинг, оставлять дыру в опорной позволять и расстреливать ворота. Везет хоть в Онана попадают и не так много в сами ворота залетает
Конечно трудно ожидать от нынешнего Каземиро, Мактома и Майну выжигания середины, но почти совсем без опорной играть это тоже плохо. Выпускал бы тогда вместе того же Мактома Эриксена - хоть с креативом получше было бы
+2
0
+2
Ответ Lavinka
Если бы Хаг был упрям до безумия то он бы не стал переделывать игру команды после первых двух поражений на старте прошлого чемпионата .
И после 6 игры его бы уволили, ага
Понятно что он не враг себе, но тут очевидно что надо придумывать что-то другое, потому что его «перегружу левый фланг, а справа оставлю вингера против 1 защитника» с текущим подбором и формой игроков не работает
+1
0
+1
Допустить столько ударов и еще умудриться выиграть 2 матча из четырех это удивительно даже.
0
0
0
Очевидное решение всех проблем - МЮ надо купить больше игроков из Аякса.
0
0
0
Ответ Тумбочка Тевеса
И после 6 игры его бы уволили, ага Понятно что он не враг себе, но тут очевидно что надо придумывать что-то другое, потому что его «перегружу левый фланг, а справа оставлю вингера против 1 защитника» с текущим подбором и формой игроков не работает
Вы думаете что в этом вся тактика Хага - перегрузить фланг а потом отдать на Антони ?

Хаг хотел ставить футбол как был у него Аяксе , после двух ужасных поражений на старте он понял что не прокатит с тем набором футболистов которые есть и перестал это делать . Хорошо это или плохо знать никому не дано , может и надо было что бы он упёрся рогом и ставил то что хочет в ущерб результату .
0
0
0
Ответ a2wai
Допустить столько ударов и еще умудриться выиграть 2 матча из четырех это удивительно даже.
Как мы Ливер переиграли - никто не понимает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий