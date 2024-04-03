Тренер «Лутона» об «Арсенале» против «Сити»: «Великолепная концентрация и игра в обороне. Очень интереснный матч с тактической точки зрения»

Главный тренер «Лутона» оценил игру «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Сегодня «Арсенал» примет « » в матче 31-го тура . В предыдущем туре «канониры» сыграли вничью с « » (0:0).

«Игра показалась мне захватывающей. Она была очень интересной с тактической точки зрения.

Я говорю об игре « » с мячом, и «Сити», конечно, тоже невероятен. Надежность обороны « », концентрация, то, как они справлялись – это было великолепно.

[Матч в 1-м круге] был в чем-то уникален – на «Кенилворт Роуд» это иногда случается («Арсенал» победил 4:3 благодаря голу Деклана Райса на 97-й минуте – Sports). Они в отличной форме, особенно после январского перерыва. Я знаю, что в выходные они не забили, но они забивают много, и их, очевидно, очень трудно сломить.

Микель [ ] и игроки проделывают потрясающую работу, и если мы сможем забить три гола на «Эмирейтс», то мы весьма хороши! Мы постараемся показать лучшую версию себя.

На этот раз мы будем играть ниже, мы знаем это. Они так хорошо владеют мячом, что заставят нас сделать это, нам придется очень старательно защищаться», – сказал .