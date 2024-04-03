Тренер «Лутона» об «Арсенале» против «Сити»: «Великолепная концентрация и игра в обороне. Очень интереснный матч с тактической точки зрения»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Лутон Роб Эдвардс Футбол

Главный тренер «Лутона» оценил игру «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити».

Сегодня «Арсенал» примет «Лутон» в матче 31-го тура АПЛ. В предыдущем туре «канониры» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0).

«Игра показалась мне захватывающей. Она была очень интересной с тактической точки зрения.

Я говорю об игре «Арсенала» с мячом, и «Сити», конечно, тоже невероятен. Надежность обороны «Арсенала», концентрация, то, как они справлялись – это было великолепно.

[Матч в 1-м круге] был в чем-то уникален – на «Кенилворт Роуд» это иногда случается («Арсенал» победил 4:3 благодаря голу Деклана Райса на 97-й минуте – Sports). Они в отличной форме, особенно после январского перерыва. Я знаю, что в выходные они не забили, но они забивают много, и их, очевидно, очень трудно сломить.

Микель [Артета] и игроки проделывают потрясающую работу, и если мы сможем забить три гола на «Эмирейтс», то мы весьма хороши! Мы постараемся показать лучшую версию себя.

На этот раз мы будем играть ниже, мы знаем это. Они так хорошо владеют мячом, что заставят нас сделать это, нам придется очень старательно защищаться», – сказал Роб Эдвардс.

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9 комментариев
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Сейчас финишная прямая, таки матчи как с Лутоном нужно проходить на классе! Очень надеюсь, что у Артеты это получится.
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Опасный этот Лутон...развеселая команда. Могут и по щам так надавать. В тот раз еле победили на соплях.))
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Ответ #SharkTeam
Сити не забил дома, теперь еще долго будут обсуждать и гордиться
Обсуждать будут хейтеры, болельщики пожалели, что не удалось забить и теперь смотрят вперед..
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вот вполне объективная оценка игры
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С другой стороны, Роб Эдвардс получил возможность разобрать детально, как организована эшелонированная оборона Арсенала, и проработать техники её взлома.
))
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Лично я кайфанул от того как играл Арсенал .Зачем давать свободу убийцам на поле ? Мы на втором месте все еще и шансы немалые
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Ответ jem777
Опасный этот Лутон...развеселая команда. Могут и по щам так надавать. В тот раз еле победили на соплях.))
Если такие матчи дома не брать ,про 1 строчку можно даже не вспоминать
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