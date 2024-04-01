Пол Мерсон: «Салиба и Габриэл – лучшая пара центральных защитников в АПЛ. Видя такую игру в обороне, вы должны давать «Арсеналу» шансы в ЛЧ»

Пол Мерсон похвалил защиту и полузащиту «Арсенала» после игры с «Манчестер Сити».

« и Габриэл – лучшая пара центральных защитников в лиге.

Они очень стабильны, и этому способствует тот факт, что они постоянно играют вместе.

Посмотрите на «Манчестер Сити», их два центральных защитника часто меняются. В последнее время они часто меняются и в «Ливерпуле». Сколько раз менялся партнер Рубена Диаша в «Сити»? То же самое можно сказать и о Вирджиле ван Дейке в «Ливерпуле».

Но в « » Салиба смотрит налево и видит , а Габриэл смотрит направо и видит Салиба из недели в неделю. Это очень помогает защитникам.

А еще им помогает то, что они получают поддержку от полузащиты. Будь то Деклан Райс, Жоржиньо, или оба игрока, они дисциплинированны и хороши в своем деле. Они не просто бегают по полю, они хорошо действуют именно на своей позиции, как Родри в « ».

Отдельно стоит сказать о таких игроках, как и Бен Уайт, а также о вратаре Давиде Райе, которому потребовалось время, чтобы освоиться после перехода из «Брентфорда», но в последние месяцы он был просто великолепен. Они очень надежны.

В матче с «Ман Сити» игра в обороне была великолепна, и когда вы видите такую надежную игру, то должны давать «Арсеналу» шансы в Лиге чемпионов», – сказал бывший нападающий сборной Англии.