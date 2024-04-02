Тренеру «Брентфорда» не понравился матч «Сити» и «Арсенала»: «Скучно. С нетерпением ждал эту игру, но они нейтрализовали друг друга, по-моему»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Брентфорд Томас Франк Футбол

Главный тренер «Брентфорда» назвал скучным матч «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Игра 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 0:0.

– Вам понравился матч?

– Не особенно. Я с нетерпением ждал эту игру. Сейчас [«Манчестер Сити» и «Арсенал»] – две из трех лучших команд мира, а не только Премьер-лиги.

Я посмотрел матч, и, по-моему, они нейтрализовали друг друга. Я восхищаюсь тем, что делают Артета и Гвардиола. Тот же стиль игры, те же хитрости, та же стратегия.

Честно говоря, это было скучно. Но, конечно, игроки были на топ-уровне, в этом не было никаких сомнений, – сказал Томас Франк.

«Ман Сити» – «Арсенал»: почему ТАААК скучно?

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6 комментариев
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Ответ Jazzzz
Ну можешь сам с нетерпением 0-6 от Сити получить. Будет весело
Не пропустит 6. Даже если брать форму команды этого года. А в прошлом сезоне, когда Брентфорд играл лучше - обыграли МС в обоих матчах 😅 Это не "мальчики для битья", дают бой и если почувствуют слабину - могут забрать очки у любой команды.
+7
0
+7
Видимо то, что они пропустили на Этихаде сделало ту игру фантастической..
+1
0
+1
Ну обычно такие матчи и заходят на ничейку.
+1
0
+1
Ответ Jazzzz
Ну можешь сам с нетерпением 0-6 от Сити получить. Будет весело
Брентфорд тебе не Мю
0
0
0
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