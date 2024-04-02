Тренеру «Брентфорда» не понравился матч «Сити» и «Арсенала»: «Скучно. С нетерпением ждал эту игру, но они нейтрализовали друг друга, по-моему»
Главный тренер «Брентфорда» назвал скучным матч «Манчестер Сити» и «Арсенала».
Игра 30-го тура АПЛ завершилась со счетом 0:0.
– Вам понравился матч?
– Не особенно. Я с нетерпением ждал эту игру. Сейчас [«Манчестер Сити» и «Арсенал»] – две из трех лучших команд мира, а не только Премьер-лиги.
Я посмотрел матч, и, по-моему, они нейтрализовали друг друга. Я восхищаюсь тем, что делают Артета и Гвардиола. Тот же стиль игры, те же хитрости, та же стратегия.
Честно говоря, это было скучно. Но, конечно, игроки были на топ-уровне, в этом не было никаких сомнений, – сказал Томас Франк.