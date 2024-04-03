Артета о 27% владения «Арсенала» в матче с «Сити»: «Иногда нужно убрать эго и идеологию в сторону и делать то, что нужно для победы. Команда действовала с умом»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал тактика Футбол

Микель Артета объяснил низкий процент владения «Арсенала» в матче с «Ман Сити».

В матче 30-го тура АПЛ (0:0) «Арсенал» владел мячом 27% времени и нанес лишь 2 удара в створ ворот «Манчестер Сити».

«Иногда это происходит, когда вы хотите адаптироваться, а иногда потому, что это необходимо. Нужно убрать в сторону свое эго и идеологию и делать то, что должен делать, чтобы выиграть матч.

[Против «Сити»] команда была по-настоящему сильна психологически и действовала с умом. Когда вы чувствуете, что у вас есть все для победы, [ничья] вас не устраивает.

Но нужно понимать, как мы растем, и в определенные моменты быть достаточно умными, чтобы принять что-то еще», – сказал главный тренер «Арсенала».

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15 комментариев
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Артета задушил доминатора внутри себя. В определённых обстоятельствах
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Осторожная, умная доминация
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миноритарная доминация
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Пассивная доминация
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Артета подавив мысли про доминирование, претендует на лучшего тренера номинирование.
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Так же поступил тен Хааг. Правда матчей против команд из чемпионшипа это тоже коснулось :D
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На каждого доминатора найдется доминатор сильнее, ну если ты не Пеп конечно
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Тактично сказал.
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Арсенал оказал достойное сопротивление!
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На самом деле он во всём тут прав, а результат его правоты на табло.
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Норм. Играли не где нибудь, а на Этихад. При этом у Арсенала 2 удара в створ, у Сити - 1.
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Ответ Zagashtok
Потом будет забавно слушать, как Артета будет жаловаться, если команда из середины или подвала таблицы сыграет против его команды плотно в обороне.
А это так и будет. Я надеюсь пару ничеек зацепит с автобусами, чтобы жопа горела
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