Артета о 27% владения «Арсенала» в матче с «Сити»: «Иногда нужно убрать эго и идеологию в сторону и делать то, что нужно для победы. Команда действовала с умом»

Микель Артета объяснил низкий процент владения «Арсенала» в матче с «Ман Сити».

В матче 30-го тура (0:0) « » владел мячом 27% времени и нанес лишь 2 удара в створ ворот « ».

«Иногда это происходит, когда вы хотите адаптироваться, а иногда потому, что это необходимо. Нужно убрать в сторону свое эго и идеологию и делать то, что должен делать, чтобы выиграть матч.

[Против «Сити»] команда была по-настоящему сильна психологически и действовала с умом. Когда вы чувствуете, что у вас есть все для победы, [ничья] вас не устраивает.

Но нужно понимать, как мы растем, и в определенные моменты быть достаточно умными, чтобы принять что-то еще», – сказал главный тренер «Арсенала».

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