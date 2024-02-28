Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»

Дженнифер Эрмосо рассказала, как на нее повлиял скандал с Луисом Рубиалесом.

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку .

После массовой критики объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

«Много чего произошло. Мне очень важно продолжать играть, я чувствую себя счастливой. Футбол продолжает давать мне ту жизнь, в которой я нуждаюсь. Я продолжаю работать, чтобы продолжать получать удовольствие от этого вида спорта.

Я рассказала вам свою точку зрения, я никогда этого не пойму, мне было больно и до сих пор больно. Это то, что уже произошло. Я продолжаю защищать эту эмблему и эту футболку.

Эта ситуация многое изменила во мне, сделала меня более сильной девушкой. Я многому научилась, чтобы этого не случилось со мной будущем. Я буду продолжать делать то, что я чувствую и о чем я думаю», – сказала футболистка сборной .