Эрмосо о поцелуе Рубиалеса: «Никогда этого не пойму, мне до сих пор больно. Эта ситуация сделала меня сильнее»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо рассказала, как на нее повлиял скандал с Луисом Рубиалесом.

Напомним, после победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

«Много чего произошло. Мне очень важно продолжать играть, я чувствую себя счастливой. Футбол продолжает давать мне ту жизнь, в которой я нуждаюсь. Я продолжаю работать, чтобы продолжать получать удовольствие от этого вида спорта.

Я рассказала вам свою точку зрения, я никогда этого не пойму, мне было больно и до сих пор больно. Это то, что уже произошло. Я продолжаю защищать эту эмблему и эту футболку.

Эта ситуация многое изменила во мне, сделала меня более сильной девушкой. Я многому научилась, чтобы этого не случилось со мной будущем. Я буду продолжать делать то, что я чувствую и о чем я думаю», – сказала футболистка сборной Испании

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49 комментариев
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Понятно
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Какой важный курица
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Овца.
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Хорошая девочка.
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Ответ ТТД Бубнова
Хорошая девочка.
Мда, а я думал, что все динозавры уже вымерли 😁
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Настрадалась, бедняжка. Ну иди ко мне, дай я тебя обниму, малышка.
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нихрена как все понакрутили! это переходит в матриархат. просто пздц!!!!! как все испаганили
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да, в автобусе вся команда рыдала вместе с эрмосо
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Жаль только, что в автобусе никакой боли не виднелось
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Она в ежедневник забила ежемесячно сообщать "как ей больно" для поддержания интереса?
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С каждым днём мы всё дальше от Бога...
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Ответ topordybenko
Понятно
Надо было ей видио с Дзюбой посмотреть , тогда она бы поняла невинность поцелуя радости .
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Сломала жизнь человеку , время ужасное
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Сейчас фембои убедительно докажут, что ее веселье в автобусе ни о чем не говорит, ведь тогда она еще не осознала весь ужас ситуации ))

да и вообще просто представьте что на ее месте могла быть лучшая подруга вашей жены!
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Ужасы Европы!!и самое страшное ей вообще на этот поцелуй все равно, но ради толпы зомби-фемемок приходится так петь.
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Как же надоела уже эта бабенка. Ничего полезного в своей жизни толком сделать не смогла, а про днищенский эпизод трубит уже 100500 лет.

По факту, это её счастливый билет, заявить о себе)) А она все про страдания)) Клоунесса.

Куда катится мир с таким подходом и лжеидолами???
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Ответ Отличник Ослов
Надо было ей видио с Дзюбой посмотреть , тогда она бы поняла невинность поцелуя радости .
а лучше снять ее на видео с дзюбой)
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Больно от того что не засосал в дёсна,будь честна
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Как же Эрмомо настрадалась! Мученица будет помнить об этом ужасном случае всю жизнь.
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💩
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лицемерная дрянь
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Надо было в рот дать прям на поле, хоть инфоповод был бы стоящий
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Ответ ТТД Бубнова
Хорошая девочка.
тонко))
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Надеюсь встретишь свою камеру у поля.
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Держите в курсе
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Набор слов..
Медаль выдать ей
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губу откусил что ли?
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"До сих пор больно..."
Да она просто хайпится, напоминая об этой ситуации))
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Касильяса бы за поцелуй после победы на ЧМ в 2024 году кастрировали, не меньше.
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Ответ Tristan...
С каждым днём мы всё дальше от Бога...
Но не он - от нас..
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