Энрике заявил, что Мбаппе не называл его «сукиным сыном»: «Кто-то придумал оскорбление, и появились домыслы. Мы в одной лодке»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике заявил, что Килиан Мбаппе не оскорблял его.

Ранее появилась информация о том, что нападающий «ПСЖ» сказал «сукин сын», уходя с поля после замены на 65-й минуте матча с «Марселем» (2:0).

– Что любопытно, так это то, что новости, которые публикуются, являются ложью. Кто-то придумал оскорбление, и появились всевозможные домыслы.

После матчей я устаю, у меня мало энергии, но я переживаю это с полным спокойствием, я работаю наилучшим образом. Очень доволен всеми игроками, в том числе и Килианом. Он всегда вел себя великолепно.

Я бы хотел, чтобы для «ПСЖ» все закончилось хорошо, а для Килиана – тоже замечательно. Мы все в одной лодке и ищем пути к успеху.

– Понимаете ли вы недовольство Мбаппе?

– Вы знаете, сколько мне лет? Сколько вам? Вы молоды. А мне 53 года, у меня большой опыт, – сказал Энрике.

Мбаппе, похоже, назвал Энрике «сукиным сыном». Бесят ранние замены

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