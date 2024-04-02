Энрике считает, что атаку «ПСЖ» после ухода Мбаппе нужно строить вокруг Симонса. Тренер впечатлен его игрой за «Лейпциг»

Хави Симонс может стать важным игроком для «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе.

Как пишет Foot Mercato, планирует всерьез положиться на Симонса после ухода . Тренера «ПСЖ» впечатляет игра полузащитника, который сейчас выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды.

Энрике считает, что атаку «ПСЖ» после ухода Мбаппе стоит строить вокруг , и ценит Хави за гибкость. Как и Луиш Кампуш, тренер хочет, чтобы игрок вернулся в «ПСЖ» летом.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 9 голов и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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