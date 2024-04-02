Энрике считает, что атаку «ПСЖ» после ухода Мбаппе нужно строить вокруг Симонса. Тренер впечатлен его игрой за «Лейпциг»

Теги ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Луис Энрике РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Хави Симонс Футбол

Хави Симонс может стать важным игроком для «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе.

Как пишет Foot Mercato, Луис Энрике планирует всерьез положиться на Симонса после ухода Килиана Мбаппе. Тренера «ПСЖ» впечатляет игра полузащитника, который сейчас выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды. 

Энрике считает, что атаку «ПСЖ» после ухода Мбаппе стоит строить вокруг Симонса, и ценит Хави за гибкость. Как и Луиш Кампуш, тренер хочет, чтобы игрок вернулся в «ПСЖ» летом.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 9 голов и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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5 комментариев
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Симонс и Заир Эмери могут стать отличным дуэтом .
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Нужно больше шансов давать Барколя, Рамушу, Симонсу если приедет. Атака у парижан, даже без Мбаппе выглядет отличной:
помимо перечисленных игроков, есть ещё Дембеле, который видимо станет главным игроком атаки
Коло-Муани, который сейчас совсем не впечатляет, но если развязать ему руки в атакующих действиях, то может показать свой уровень времён Айнтрахта
Есть опытный Асенсио, прекрасно знакомый Энрике по сборной.
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на удивление хороший выбор.
Симонс хорош в БЛ
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Ответ Гуркюфф
Симонс и Заир Эмери могут стать отличным дуэтом .
Симонс скорее заиграет рядом с Витиньей, который отлично дополняет партнёров и подстраивается под их движение
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