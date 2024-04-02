Пирес хотел бы видеть Мбаппе в «Ливерпуле»: «Связка с Салахом может быть взрывной. Думаю, он способен отказать «Реалу»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Робер Пирес лига 1 Франция Ла Лига Мохамед Салах Килиан Мбаппе Футбол

Робер Пирес хотел бы видеть Килиана Мбаппе в АПЛ.

«Мне жаль, Килиан, но ты был не первым, кто сказал «Реалу» «нет». Я не знаю, какое решение он примет в итоге, но я отказал «Реалу», потому что у меня было два других варианта.

Конечно, если бы у меня не было вариантов с «Арсеналом» и «Юве», я бы сразу перешел в «Реал». Это точно.

Я хотел бы видеть его в «Ливерпуле». Это отличный клуб, семья, хорошая структура, отсутствие давления, спокойные болельщики... И я думаю, что связка Мбаппе – Салах может быть взрывной. Я думаю, он способен отказать «Реалу», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.

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33 комментария
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Ответ Spartakus1984
Просто у Реала больше шансов выиграть ЛЧ чем у Ливерпуля.
Нет, просто у Реала больше пиара чем у Ливерпуля. Салах на данный момент круче Шимпы и Джудка, но ты видел, чтобы его называли фаворитом на ЗМ?
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Ответ King_X
+++ 1) Куда собирается Килилан уже понятно 2) Салах тож намылился в СА Поэтому Пирес явно в своём мире фантазий
Никуда Салах не намылился, еще год точно проведет в Ливерпуле.
+4
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+3
Ответ Дядя Тима
Вспоминаю игру Пиреса ,им правда мог интересоваться реал ?виера и Анри да ,вот на счет него сомнения
так то более чем приличный игрок бвл, пасы, навесы, удары. Может не топ уровень, но очень высокий
+3
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Комментарий удален модератором
Он-то, может и может отказать. Но там же есть мамА.
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Тут если только вместо Салаха, а не вместе. На двоих сразу денег не хватит
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Представьте атакующее трио Реала:
Виннисус - Беллингем - Мбаппе

Хет-трик - Дубль - Хет-трик

Это про голы против Барсы в последних их матчах 😁
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0
Ответ Spartakus1984
Реал самый большой клуб мира и этим все скзано,там проще получить награды.А про Переса я ничего не знаю,я не фанат Реала,мне по духу даже ближе Ливерпуль,но я лишь констатирую факты.))
Ну я и тебе растолковал, что выиграть ЗМ легче благодаря пиару
+2
-2
0
Ответ Дядя Тима
Вспоминаю игру Пиреса ,им правда мог интересоваться реал ?виера и Анри да ,вот на счет него сомнения
Если сравнивать в лучшие моменты карьеры, то Робер был сильнее, и разнообразнее, чем Гарет.
+1
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Ответ Дядя Тима
Вспоминаю игру Пиреса ,им правда мог интересоваться реал ?виера и Анри да ,вот на счет него сомнения
Потом судья убил их в финале ЛЧ 2006
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
+++
1) Куда собирается Килилан уже понятно
2) Салах тож намылился в СА

Поэтому Пирес явно в своём мире фантазий
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Ответ Qarasik
Мбаппе? Который с детства мадридист? В пульский 2-5 середняк? Смешно.
Оденьте очки, Ливерпуль как бэ на 1м месте сейчас. И если бы не странное поведение и ахулярд в ЗП, то Ливерпуль вполне мог его взять. После ухода Мо( через год два ) стал бы полноценной его заменой, правда на другом фланге.
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