Пирес хотел бы видеть Мбаппе в «Ливерпуле»: «Связка с Салахом может быть взрывной. Думаю, он способен отказать «Реалу»

Робер Пирес хотел бы видеть Килиана Мбаппе в АПЛ.

«Мне жаль, , но ты был не первым, кто сказал «Реалу» «нет». Я не знаю, какое решение он примет в итоге, но я отказал «Реалу», потому что у меня было два других варианта.

Конечно, если бы у меня не было вариантов с «Арсеналом» и «Юве», я бы сразу перешел в « ». Это точно.

Я хотел бы видеть его в « ». Это отличный клуб, семья, хорошая структура, отсутствие давления, спокойные болельщики... И я думаю, что связка Мбаппе – может быть взрывной. Я думаю, он способен отказать «Реалу», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.