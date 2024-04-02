Пирес хотел бы видеть Мбаппе в «Ливерпуле»: «Связка с Салахом может быть взрывной. Думаю, он способен отказать «Реалу»
Робер Пирес хотел бы видеть Килиана Мбаппе в АПЛ.
«Мне жаль, Килиан, но ты был не первым, кто сказал «Реалу» «нет». Я не знаю, какое решение он примет в итоге, но я отказал «Реалу», потому что у меня было два других варианта.
Конечно, если бы у меня не было вариантов с «Арсеналом» и «Юве», я бы сразу перешел в «Реал». Это точно.
Я хотел бы видеть его в «Ливерпуле». Это отличный клуб, семья, хорошая структура, отсутствие давления, спокойные болельщики... И я думаю, что связка Мбаппе – Салах может быть взрывной. Я думаю, он способен отказать «Реалу», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Виннисус - Беллингем - Мбаппе
Хет-трик - Дубль - Хет-трик
Это про голы против Барсы в последних их матчах 😁
1) Куда собирается Килилан уже понятно
2) Салах тож намылился в СА
Поэтому Пирес явно в своём мире фантазий