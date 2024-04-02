Малафеев об ошибке Адамова: «Решил выбить в касание, но и замах не получился, и технически не исполнил. Вряд ли это повод для резких решений с последствиями»

Вячеслав Малафеев объяснил ошибку Дениса Адамова в матче с «Крыльями Советов».

В матче 22-го тура Мир «Зенит» и « » сыграли вничью (1:1). Хозяева пропустили гол на первой минуте матча – Амар Рахманович перехватил пас Адамова, и Владислав Шитов отправил мяч в сетку.

– Думаю, будет решать вопрос, кому доверить место в воротах в кубковом матче со « », вместе со своим штабом. Примут во внимание такие факторы, как психологическая, физическая готовность, может, наличие микротравм. Вряд ли одна ошибка – повод для резких решений с последствиями. Хотя ошибка – грубая, с этим никто не спорит. Любой промах нужно объяснить, чтобы делать выводы.

– И как можно объяснить промах Адамова?

– Все произошло в начале матча. Может, не было должной концентрации. Игроки «Крыльев» здорово «включили» прессинг по нескольким направлениям, у вратаря «Зенита» не осталось возможности сыграть в короткую передачу с партнером. Возможно, из-за этого у него было два решения – принять мяч или отдать ближнему. В итоге Адамов решил выбить в касание. Но, мне показалось, и замах не получился, и технически не исполнил, мяч попал не в ту часть стопы, какую он планировал задействовать. Там следовало просто щекой выбить мяч вверх.

Такие моменты бывают. Жаль, что они влияют на результат, но что делать. Тренерский штаб «Зенита» обязательно разберет этот момент и добавит какие-то упражнения в тренировки, чтобы вратари лучше справлялись с такими задачами, – сказал экс-вратарь « » и сборной России.