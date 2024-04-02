Малафеев об ошибке Адамова: «Решил выбить в касание, но и замах не получился, и технически не исполнил. Вряд ли это повод для резких решений с последствиями»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов Вячеслав Малафеев Сергей Семак премьер-лига Россия Денис Адамов Футбол

Вячеслав Малафеев объяснил ошибку Дениса Адамова в матче с «Крыльями Советов».

В матче 22-го тура Мир РПЛ «Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью (1:1). Хозяева пропустили гол на первой минуте матча – Амар Рахманович перехватил пас Адамова, и Владислав Шитов отправил мяч в сетку. 

– Думаю, Сергей Семак будет решать вопрос, кому доверить место в воротах в кубковом матче со «Спартаком», вместе со своим штабом. Примут во внимание такие факторы, как психологическая, физическая готовность, может, наличие микротравм. Вряд ли одна ошибка – повод для резких решений с последствиями. Хотя ошибка – грубая, с этим никто не спорит. Любой промах нужно объяснить, чтобы делать выводы.

– И как можно объяснить промах Адамова?

– Все произошло в начале матча. Может, не было должной концентрации. Игроки «Крыльев» здорово «включили» прессинг по нескольким направлениям, у вратаря «Зенита» не осталось возможности сыграть в короткую передачу с партнером. Возможно, из-за этого у него было два решения – принять мяч или отдать ближнему. В итоге Адамов решил выбить в касание. Но, мне показалось, и замах не получился, и технически не исполнил, мяч попал не в ту часть стопы, какую он планировал задействовать. Там следовало просто щекой выбить мяч вверх.

Такие моменты бывают. Жаль, что они влияют на результат, но что делать. Тренерский штаб «Зенита» обязательно разберет этот момент и добавит какие-то упражнения в тренировки, чтобы вратари лучше справлялись с такими задачами, – сказал экс-вратарь «Зенита» и сборной России.

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10 комментариев
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Акинфеев каждый третий мяч между ног пропускает и ничего, не парится.
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Если бы сыграли нормально,а не сопли жевали,о ошибке никто не вспомнил.
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Ответ Peter Parker
Какое интересное наблюдение, никогда такого не замечал. Если ты прав и не врешь нам, то не понимаю, как только тогда Игорь смог сыграть больше сухих матчей в РПЛ, чем Адамов просто в РПЛ к 26 годам.
В таких случаях абсолютные показатели ни о чем не говорят, надо смотреть отношение количества сухих матчей к общему количеству проведенных матчей.
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Адамов в той игре прямо явно на нервах был.
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Главное пацана не грузить этим. Сам сделает выводы (надеюсь) и исправиться. Все ошибаются.
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Все прямо как слепые и не хотят видеть как Артур из центальной части поля дал скачущий пас в створ ворот, когда на половине Зенита несколько игроков КС находились в активном прессинге. Зачем был сделан этот сложный в обработке пас назад??? Про действия Артура все молчат, а Малафеев как-будто не вратарь, где вратарская солидарность бл...?
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Адамов не "выбивал". Удар был низом, с близкого расстояния и очень сильный. Денис отразил его ногой. А куда отскочил мяч, от него не зависело, главное не в ворота.
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