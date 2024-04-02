Гвардиола о борьбе за чемпионство: «Сити» должен просто побеждать. Не знаю, сколько матчей подряд мы сможем выиграть»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

В 31-м туре чемпионата Англии « » встретится с «Астон Виллой». Матч состоится завтра, 3 апреля, и начнется в 22:15 по московскому времени.

«Мы должны просто выигрывать матчи, вот что мы должны делать. Мы не можем позволить себе терять много очков. « » играет за попадание в Лигу чемпионов, у каждой команды что-то стоит на кону, поэтому последние несколько матчей будут непростыми.

Наш опыт [сильного завершения сезонов] закончился, он не в счет. Главное – это игра с «Астон Виллой». Если раньше нам удавалось выигрывать много матчей подряд, то я не знаю, сколько [мы сможем выиграть] сейчас. Вопрос только в том, как обыграть «Астон Виллу», – сказал главный тренер «горожан».

После 29 проведенных туров «Сити» набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Ливерпуля» 67 баллов.