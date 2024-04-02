Гвардиола о борьбе за чемпионство: «Сити» должен просто побеждать. Не знаю, сколько матчей подряд мы сможем выиграть»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ.

В 31-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится завтра, 3 апреля, и начнется в 22:15 по московскому времени. 

«Мы должны просто выигрывать матчи, вот что мы должны делать. Мы не можем позволить себе терять много очков. «Астон Вилла» играет за попадание в Лигу чемпионов, у каждой команды что-то стоит на кону, поэтому последние несколько матчей будут непростыми.

Наш опыт [сильного завершения сезонов] закончился, он не в счет. Главное – это игра с «Астон Виллой». Если раньше нам удавалось выигрывать много матчей подряд, то я не знаю, сколько [мы сможем выиграть] сейчас. Вопрос только в том, как обыграть «Астон Виллу», – сказал главный тренер «горожан». 

После 29 проведенных туров АПЛ «Сити» набрал 64 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице. У лидирующего «Ливерпуля» 67 баллов. 

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8 комментариев
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Ответ Денис Ширинов
Ты уже два матча выиграть не можешь, проснись
А что ему, сдаваться что-ли?)
+4
-1
+3
Ответ Дядя ТУРА
Из конспектов Талалаева
Простите, кого?
+1
0
+1
Одно и то же 3 раза повторил
+1
-1
0
Ответ Денис Ширинов
Ты уже два матча выиграть не можешь, проснись
помню ливер недавно 6 раз подряд на энфилде проиграл, все равно же за чето боролись
+1
-1
0
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