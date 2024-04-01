Ширер об АПЛ: «Сейчас преимущество у «Ливерпуля», но я по-прежнему считаю «Сити» фаворитом. «Горожане» бывали в подобных ситуациях и раньше»

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Алан Ширер считает «Манчестер Сити» фаворитом чемпионской гонки АПЛ.

Вчера «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» в матче 30-го тура (0:0). «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице, на 3 очка отставая от «Ливерпуля».

«На данный момент преимущество на стороне «Ливерпуля», и «Арсенал» не отстает, но, несмотря на то, что впереди еще девять матчей, я по-прежнему считаю «Манчестер Сити» фаворитом в борьбе за чемпионство АПЛ.

На самом деле это ощущение не основано на том, как «Сити» играет сейчас. Команда Пепа Гвардиолы продолжает долгую беспроигрышную серию, насчитывающую 23 матча во всех турнирах, но они еще не набрали оптимальную форму, и некоторые из их матчей в этом сезоне были не на том уровне, которого мы ожидали. Некоторые из их результатов также разочаровали, в том числе воскресная ничья с «канонирами».

Пеп, должно быть, обеспокоен тем, что его команда до сих пор не обыграла ни одну команду из первой пятерки в этом сезоне за 6 матчей. У «Сити» есть шанс изменить это в матче с «Астон Виллой» в эту среду на «Этихаде», и они должны это сделать. Они не могут позволить себе терять очки в нескольких матчах подряд, поэтому их ждет еще один важный матч – против последней команды, которая их обыграла.

Однако одно из главных преимуществ «Сити» заключается в том, что они бывали в подобных ситуациях и раньше. И хотя их соперники, возможно, находятся в лучшей форме, «Сити» на своем опыте знает, что ничья с «Арсеналом» – не катастрофа.

Этот результат был гораздо выгоднее для «канониров», но это не будет слишком беспокоить «Сити» в матче с «Виллой» и далее, потому что впереди еще четверть сезона. Я был уверен, что они выиграют чемпионат, когда он начинался, и мое мнение не изменится сейчас», – сказал бывший игрок «Ньюкасла».

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14 комментариев
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какое тут может быть преимущество? это у байера преимущество,а это так, просто смена позиций в этой тройке.
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+10
Ответ Sonomdorj Enkhbayar
Если смотреть календарь то Ливерпуль безусловно в лучшем положений,да ещё они и лидируют же..Самый сложный календарь у Арсенала не надо забывать что им предстоит тяжелейшие матчи с Баварией в лиге чемпионов.Главная борьба я думаю развернется между Сити и Ливерпулем но пока все в руках у Ливерпуля.
На самом деле очень непростой календарь у Ливерпуля, там практически все выездные матчи и все крепкие середняки Вест Хем, Фулхем, Вилла, заклятые соперники Мю и Эвертон плюс Лига Европы.
+7
0
+7
Нет в этой гонке явного фаворита, уже туров 10 повторяют, что Сити фаворит, а все догнать не могут и не обыграли в личных встречах, имхо шансы одинаковы + неизвестно ещё как скажется участие команд в ЛЧ, ЛЕ
+6
-1
+5
Ответ Krauvec Cool
Интересно, где девается в рассуждених про гонку Арсенал, который уверенно обыграл прямых конкурентов и даже без выпрашивания левых пенальти.
Пусть говорят и рассуждают.
Мы просто не хотим сглазить)
+5
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+5
Ответ Vatikan
какое тут может быть преимущество? это у байера преимущество,а это так, просто смена позиций в этой тройке.
У Байера не преимущество, они уже чемпионы можно сказать
+4
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+4
Ответ Krauvec Cool
Интересно, где девается в рассуждених про гонку Арсенал, который уверенно обыграл прямых конкурентов и даже без выпрашивания левых пенальти.
Вероятно, туда же, куда и их лидерство в таблице при наличии этих уверенных побед
+3
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+3
Ответ Red Scouser
На самом деле очень непростой календарь у Ливерпуля, там практически все выездные матчи и все крепкие середняки Вест Хем, Фулхем, Вилла, заклятые соперники Мю и Эвертон плюс Лига Европы.
Проще говоря, у всех непростые матчи. Пока вообще ничего не ясно. У всех еще будет Тоттенхэм в соперниках, выезд Ливерпуля к Мю, который может пободаться, судя по их последнему очному матчу, Астон Вилла, которая обыграла Сити и Арсенал. Как кто-то пошутил, что именно Тоттенхэм и Вилла решат судьбу чемпионства.
+3
0
+3
Если смотреть календарь то Ливерпуль безусловно в лучшем положений,да ещё они и лидируют же..Самый сложный календарь у Арсенала не надо забывать что им предстоит тяжелейшие матчи с Баварией в лиге чемпионов.Главная борьба я думаю развернется между Сити и Ливерпулем но пока все в руках у Ливерпуля.
+3
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+2
Погнали наши горожан. Наши спереди, горожане сзади.
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Нету никакого преимущества у Ливерпуля, там календарь безумный в Апреле, играют интервалом каждые 2-3 дня
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Согласен, что Сити все еще фаворит. Посмотрим, что будет дальше. Я бы на месте Ливерпуля жертвовал ЛЕ, когда надо, давал бы отдохнуть лидерам. Свежесть очень важна.
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Не проигрывать,это далекооо не,побеждать.Две ничьи,это хуже одного поражения.У Арсенала,до 30 тура было на два поражения больше,чем у Ливерпуля,и ...
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Ответ morphvirg
Проще говоря, у всех непростые матчи. Пока вообще ничего не ясно. У всех еще будет Тоттенхэм в соперниках, выезд Ливерпуля к Мю, который может пободаться, судя по их последнему очному матчу, Астон Вилла, которая обыграла Сити и Арсенал. Как кто-то пошутил, что именно Тоттенхэм и Вилла решат судьбу чемпионства.
На счёт судьбы чемпионства,это вы в точку
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