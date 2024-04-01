Ширер об АПЛ: «Сейчас преимущество у «Ливерпуля», но я по-прежнему считаю «Сити» фаворитом. «Горожане» бывали в подобных ситуациях и раньше»

Алан Ширер считает «Манчестер Сити» фаворитом чемпионской гонки АПЛ.

Вчера «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» в матче 30-го тура (0:0). «Манчестер Сити» занимает 3-е место в таблице, на 3 очка отставая от « ».

«На данный момент преимущество на стороне «Ливерпуля», и «Арсенал» не отстает, но, несмотря на то, что впереди еще девять матчей, я по-прежнему считаю « » фаворитом в борьбе за чемпионство .

На самом деле это ощущение не основано на том, как «Сити» играет сейчас. Команда Пепа продолжает долгую беспроигрышную серию, насчитывающую 23 матча во всех турнирах, но они еще не набрали оптимальную форму, и некоторые из их матчей в этом сезоне были не на том уровне, которого мы ожидали. Некоторые из их результатов также разочаровали, в том числе воскресная ничья с «канонирами».

Пеп, должно быть, обеспокоен тем, что его команда до сих пор не обыграла ни одну команду из первой пятерки в этом сезоне за 6 матчей. У «Сити» есть шанс изменить это в матче с «Астон Виллой» в эту среду на «Этихаде», и они должны это сделать. Они не могут позволить себе терять очки в нескольких матчах подряд, поэтому их ждет еще один важный матч – против последней команды, которая их обыграла.

Однако одно из главных преимуществ «Сити» заключается в том, что они бывали в подобных ситуациях и раньше. И хотя их соперники, возможно, находятся в лучшей форме, «Сити» на своем опыте знает, что ничья с « » – не катастрофа.

Этот результат был гораздо выгоднее для «канониров», но это не будет слишком беспокоить «Сити» в матче с «Виллой» и далее, потому что впереди еще четверть сезона. Я был уверен, что они выиграют чемпионат, когда он начинался, и мое мнение не изменится сейчас», – сказал бывший игрок «Ньюкасла».