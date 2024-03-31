«Ман Сити» не обыграл ни одну из команд топ-5 АПЛ за 6 матчей сезона: 2 поражения, 4 ничьих

«Ман Сити» ни разу не обыграл клубы из топ-5 АПЛ в этом сезоне.

Сегодня горожане сыграли вничью с « » (0:0).

Команда Пепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в матчах с командами из первой пятерки чемпионата.

« » не выиграл ни у « » (два раза по 1:1), ни у «Арсенала» (0:1, 0:0). Также не было побед в матчах с « » (3:3) и « » (0:1), с ними «горожане» еще сыграют во втором круге.

«93 – процент уснувших фанатов». А вы тоже заскучали от матча «Сити» – «Арсенал»?