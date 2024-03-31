«Ман Сити» не обыграл ни одну из команд топ-5 АПЛ за 6 матчей сезона: 2 поражения, 4 ничьих
«Ман Сити» ни разу не обыграл клубы из топ-5 АПЛ в этом сезоне.
Сегодня горожане сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0).
Команда Пепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в матчах с командами из первой пятерки чемпионата.
«Ман Сити» не выиграл ни у «Ливерпуля» (два раза по 1:1), ни у «Арсенала» (0:1, 0:0). Также не было побед в матчах с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Астон Виллой» (0:1), с ними «горожане» еще сыграют во втором круге.
«93 – процент уснувших фанатов». А вы тоже заскучали от матча «Сити» – «Арсенал»?
Чемпион тот, у кого больше очков, а не кто обыграл всех из таблицы!
Мусьо не зря говорил, что посуда выигрывается с брентфордами и стоками