«Ман Сити» не обыграл ни одну из команд топ-5 АПЛ за 6 матчей сезона: 2 поражения, 4 ничьих

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

«Ман Сити» ни разу не обыграл клубы из топ-5 АПЛ в этом сезоне.

Сегодня горожане сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0).

Команда Пепа Гвардиолы не одержала ни одной победы в матчах с командами из первой пятерки чемпионата.

«Ман Сити» не выиграл ни у «Ливерпуля» (два раза по 1:1), ни у «Арсенала» (0:1, 0:0). Также не было побед в матчах с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Астон Виллой» (0:1), с ними «горожане» еще сыграют во втором круге.

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29 комментариев
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Должно быть 3/3 но, удар шипами в штрафной это не пенальти, а удар шипами )
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-17
+58
Изобличили шарлатана :)
+35
-8
+27
Ответ igls54
Изобличили шарлатана :)
Ух ну и изобличили так, так изобличили, аж на 8 год Сити только не смог победить эти команды…)
+29
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+21
Да-да, обычно это предъявляют, типа недостойны быть чемпионом)) лол
Чемпион тот, у кого больше очков, а не кто обыграл всех из таблицы!
+26
-10
+16
тенхаген переодевайся мы тебя узнали)
+15
-3
+12
Постреблский синдром. Не всем английским клубам это знакомо, только манчестерским)
+17
-12
+5
В этом сезоне в АПЛ должен быть новый чемпион.
+10
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+4
Ответ RembaXXX
В этом сезоне в АПЛ должен быть новый чемпион.
Астон Вилла?
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наверное, все таки ожидалось, что то, подобное после фантастического прошлого сезона, но Ман Сити все равно хорош в этом сезоне, думаю, в след сезоне вновь начнут рвать и метать
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У МС финиш сильно проще, чем у Ливерпуля и Арсенала
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И всё равно возьмёт чашку.
Мусьо не зря говорил, что посуда выигрывается с брентфордами и стоками
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С большим отрывом лучший.. в чем-то
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Не зря Пепка солому стелил перед игрой.
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Делааааа….
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Ответ Number_2
Да-да, обычно это предъявляют, типа недостойны быть чемпионом)) лол Чемпион тот, у кого больше очков, а не кто обыграл всех из таблицы!
ну если обыграть всех,то соответственно и очков больше будет)
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Ответ Антинародная Команда
Титул уже на 100% у Ливерпуля.
ещё 9 игр или вы ванга!?
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Ответ Red Line
Судеек купить получилось, а выигрывать - нет. Странно)
Комментарий удален модератором
Ответ Konstantin Frolov
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Red Line
Судеек купить получилось, а выигрывать - нет. Странно)
Кто про что, а Ливерпульские стабильно ноют
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