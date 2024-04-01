Ла Лига про «Акунья обезьяна» и «Кике Флорес цыган» от фанатов «Хетафе»: «Каждую неделю мы направляем жалобы в RFEF и Госкомиссию. Требуем дополнительных полномочий»

Теги Севилья Хетафе Кике Флорес Ла Лига болельщики Маркос Акунья дискриминация Футбол

Ла Лига отреагировала на расизм в адрес игрока и тренера «Севильи».

30 марта во время матча 30-го тура Ла Лиги фанаты «Хетафе» называли «обезьяной» аргентинского защитника «Севильи» Маркоса Акунью. Судья приостанавливал игру на 10 минут, матч завершился победой севильцев (1:0). Кроме того тренера «Севильи» Кике Флореса называли «цыганом».

«Каждую неделю лига направляет письменные жалобы в Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Мы обращаем внимание на кричалки на футбольных матчах, провоцирующие насилие или имеющие оскорбительное содержание или содержащие признаки нетерпимости. Подобные кричалки включены в список запрещенных действий и, следовательно, наказуемы как в кодексе RFEF, так и на законодательном уровне.

Ла Лига через свою платформу LALIGAVS собирает отчеты, предложения или запросы от болельщиков, посещающих матчи, так они вносяь свой вклад в борьбу с насилием на стадионах. Более того, на протяжении многих лет Ла Лига требовала дополнительных полномочий для борьбы с этой проблемой.

На 68-й минуте местные болельщики кричали игроку №19 Акунье «ты обезьяна» и «ты произошел от обезьяны».

На 69-й минуте тренер гостей Кике Флорес был оскорблен с трибуны, расположенной за скамейками, где один или несколько болельщиков называли его «цыганом».

Оба клуба в своих социальных сетях выступили с заявлениями, осуждающими расистские оскорбления, которым подверглись игрок и тренер», – говорится в заявлении Ла Лиги

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11 комментариев
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Прикольно, что Лига даже не может запретить этим людям посещение игр. По хорошему уже надо начинать наказывать клубы закрытием секторов и стадионов.

Эта ситуация с безнаказанностью некоторых фанатов уже вредит самой лиге
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+7
Для реальной борьбы с расизмом должно быть принято политическое решение властями Испании - законы и их выполнение.
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Ответ Дима
Прикольно, что Лига даже не может запретить этим людям посещение игр. По хорошему уже надо начинать наказывать клубы закрытием секторов и стадионов. Эта ситуация с безнаказанностью некоторых фанатов уже вредит самой лиге
Тут все ещё думают что расизм только Вини касается, хотя количество жалоб в RFEF перевалило за 400 за 3 года
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Комментарий удален пользователем
они ж не Винисиус и не чёрные, а значит, ла лиге похер
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Акунья Матата!))
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Нетерпимым должен быть твой собственный клуб. Что там было в третьей лиге, оскорбили гостевого вратаря и команда гостей ушла?
Получили красную и 0:3?
А надо было бы, что бы команда хозяев уходила вместе с гостями. Тогда другие болелы могут спросить за длинный язык прямо на трибунах? Или это фантазия?
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Ответ Ювентиниус
Комментарий удален пользователем
Он уже давно осудил расистов.
https://www.sports.ru/football/1115960097.html
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