Ла Лига про «Акунья обезьяна» и «Кике Флорес цыган» от фанатов «Хетафе»: «Каждую неделю мы направляем жалобы в RFEF и Госкомиссию. Требуем дополнительных полномочий»

Ла Лига отреагировала на расизм в адрес игрока и тренера «Севильи».

30 марта во время матча 30-го тура Ла Лиги фанаты « » называли «обезьяной» аргентинского защитника «Севильи» Маркоса Акунью. Судья приостанавливал игру на 10 минут, матч завершился победой севильцев (1:0). Кроме того тренера «Севильи» называли «цыганом».

«Каждую неделю лига направляет письменные жалобы в Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Мы обращаем внимание на кричалки на футбольных матчах, провоцирующие насилие или имеющие оскорбительное содержание или содержащие признаки нетерпимости. Подобные кричалки включены в список запрещенных действий и, следовательно, наказуемы как в кодексе RFEF, так и на законодательном уровне.

Ла Лига через свою платформу LALIGAVS собирает отчеты, предложения или запросы от болельщиков, посещающих матчи, так они вносяь свой вклад в борьбу с насилием на стадионах. Более того, на протяжении многих лет требовала дополнительных полномочий для борьбы с этой проблемой.

На 68-й минуте местные болельщики кричали игроку №19 Акунье «ты обезьяна» и «ты произошел от обезьяны».

На 69-й минуте тренер гостей Кике Флорес был оскорблен с трибуны, расположенной за скамейками, где один или несколько болельщиков называли его «цыганом».

Оба клуба в своих социальных сетях выступили с заявлениями, осуждающими расистские оскорбления, которым подверглись игрок и тренер», – говорится в заявлении Ла Лиги