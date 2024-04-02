Мостовой поверил, что Моуринью возглавит «Спартак»: «Пересылал всем фото, где он в майке красно-белых. С нынешними событиями забыл, где первое апреля, а где второе»

Александр Мостовой повелся на розыгрыш о назначении Жозе Моуринью в «Спартак».

«Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол – Жозе Моуринью в « ».

Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб. А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!»

А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой про 1 апреля: «Решение оставить Абаскаля – уже лучшая шутка от «Спартака»