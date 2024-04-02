Мостовой поверил, что Моуринью возглавит «Спартак»: «Пересылал всем фото, где он в майке красно-белых. С нынешними событиями забыл, где первое апреля, а где второе»

Теги Спартак Жозе Моуринью премьер-лига Россия Александр Мостовой ахахаха Футбол

Александр Мостовой повелся на розыгрыш о назначении Жозе Моуринью в «Спартак».

«Честно, подзабыл, что существует такой день, как первое апреля. Самый лучший прикол – Жозе Моуринью в «Спартаке».

Пересылал всем фото, где португалец в майке красно-белых, думал, что реально возглавит клуб. А ребята все говорят: «Так это день дурака. С первым апреля!»

А я с нынешними событиями вообще забыл, где первое, а где второе», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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34 комментария
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А ребята все говорят: «Так это день дурака. Поздравляем!»
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Но он же не инрал в футбол...
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Я грит забыл где первое , где второе, а уже компот принесли.
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как же это Мостовой свой праздник позвбыл
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Ответ Pucheslav
Но он же не инрал в футбол...
И чеканить наверняка не умеет...
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Развели царя в вайбере с этой картинкой шикарно, сам Пельш сбрасывал.
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Мостовой: поверил, что мостовой возглавил Спартак. Всем переслал фото, где он в майке красно-белых. А потом вспомнил, что это я. А я даже на лицензию не сдавал ещё.
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Ответ Барсик91
Комментарий удален модератором
Сегодня была пятница. Числа в этот день не было))))
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Комментарий удален модератором
В каждой шутке есть доля шутки...
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В какой реальности можно поверить в такую чушь? Чтобы Моуриньо возглавил Спартак - это же нереально.
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Ответ Pucheslav
Но он же не инрал в футбол...
Вообще-то играл
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Ответ И здесь и там
как же это Мостовой свой праздник позвбыл
У него каждый день жизни 1 апреля, человек - праздник ...
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