Сергей Овчинников: «Лучше Москвы ничего нет. Я такой человек – долго за границей не могу, к березкам тянет»

Сергей Овчинников рассказал, почему не может долго находиться за границей.

– Не страшно было уезжать в «Бенфику»?

– У этого клуба огромная история, во всем мире у них несколько миллионов болельщиков. Полные стадионы всегда, и в Португалии 90% населения болеет за «Бенфику». Конечно, я изучил их историю, их игроков. Я знал, куда я еду. Понимал, честь какой команды мне придется отстаивать.

Страшно? Страшно всегда до, а когда уже приехал, чего бояться-то? В «Бенфике» был Леонидас, который в играл. Он по-русски плохо говорил, но мне хватало 4-5 фраз от него, чтобы я почувствовал, как будто бы с русским поговорил. Еще я за полгода до отъезда начинал учить язык.

– Лиссабон – прекрасный город.

– Москва лучше. Лучше Москвы ничего нет. Не прикипел к Лиссабону. Я такой человек – долго за границей не могу. К березкам тянет, в Лужники сейчас тянет.

– Без кухни русской как было? Вы же говорили, что португальская кухня – лучшая в мире.

– Она действительно считается одной из лучших в мире. Но я же могу сам себе приготовить, если я вдруг соскучился по картошке. Картошка есть везде.

– Вы готовите?

– Какой советский человек не умеет готовить?

– Фирменное блюдо от ?

– Все, что угодно. Борщ? Это банально. Вот какой-нибудь баран на вертеле…

– В Португалии вы долго играли. Вас часто на улицах там узнавали?

– До сих пор узнают.

– Было такое, что в магазин заходите или ресторан, а с вас денег не требуют?

– У «Бенфики» есть болельщик, зовут его Барбаш (его настоящее имя Антонио Рамос – прим.). На тот момент он был одним из самых богатых людей в Европе. Борода, толстый – Карабас-Барабас вылитый! И он безумно любил футболистов.

Рядом с Лиссабоном у него есть остров, на котором – сеть его же ресторанов. Очень туристическое место. Там был ресторан, который делился пополам – на красные и зеленые цвета. На стенах висели футболки игроков… И у него было правило: если ты хотя бы одну минуту сыграл за «Бенфику» – всю жизнь можешь есть бесплатно в его ресторанах.

– Ели?

– Я приезжал туда дважды с ЦСКА, когда играли со «Спортингом» и «Бенфикой». С Гончаренко и Слуцким. Виктор Савельевич был. Я в один из разов говорю: «Поехали бесплатно есть»? В ресторане ко мне тут же подошли люди, дали трубку телефона – мы пообщались с Барбашом. Тогда он уже постарел и отошел от оперативного управления заведением. Он пожелал мне хорошей карьеры, но – не победить в игре с «Бенфикой».

– А в России есть бесплатный ресторан для Сергея Овчинникова?

– Раньше были, а сейчас я по ресторанам не часто хожу, – сказал экс-вратарь сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.