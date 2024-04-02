Сергей Овчинников: «Лучше Москвы ничего нет. Я такой человек – долго за границей не могу, к березкам тянет»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Виктор Онопко Сергей Овчинников Виктор Гончаренко Футбол

Сергей Овчинников рассказал, почему не может долго находиться за границей.

– Не страшно было уезжать в «Бенфику»?

– У этого клуба огромная история, во всем мире у них несколько миллионов болельщиков. Полные стадионы всегда, и в Португалии 90% населения болеет за «Бенфику». Конечно, я изучил их историю, их игроков. Я знал, куда я еду. Понимал, честь какой команды мне придется отстаивать.

Страшно? Страшно всегда до, а когда уже приехал, чего бояться-то? В «Бенфике» был Леонидас, который в ЦСКА играл. Он по-русски плохо говорил, но мне хватало 4-5 фраз от него, чтобы я почувствовал, как будто бы с русским поговорил. Еще я за полгода до отъезда начинал учить язык.

– Лиссабон – прекрасный город.

– Москва лучше. Лучше Москвы ничего нет. Не прикипел к Лиссабону. Я такой человек – долго за границей не могу. К березкам тянет, в Лужники сейчас тянет.

– Без кухни русской как было? Вы же говорили, что португальская кухня – лучшая в мире.

– Она действительно считается одной из лучших в мире. Но я же могу сам себе приготовить, если я вдруг соскучился по картошке. Картошка есть везде.

– Вы готовите?

– Какой советский человек не умеет готовить?

– Фирменное блюдо от Сергея Овчинникова?

– Все, что угодно. Борщ? Это банально. Вот какой-нибудь баран на вертеле…

– В Португалии вы долго играли. Вас часто на улицах там узнавали?

– До сих пор узнают.

– Было такое, что в магазин заходите или ресторан, а с вас денег не требуют?

– У «Бенфики» есть болельщик, зовут его Барбаш (его настоящее имя Антонио Рамос – прим.). На тот момент он был одним из самых богатых людей в Европе. Борода, толстый – Карабас-Барабас вылитый! И он безумно любил футболистов.

Рядом с Лиссабоном у него есть остров, на котором – сеть его же ресторанов. Очень туристическое место. Там был ресторан, который делился пополам – на красные и зеленые цвета. На стенах висели футболки игроков… И у него было правило: если ты хотя бы одну минуту сыграл за «Бенфику» – всю жизнь можешь есть бесплатно в его ресторанах.

– Ели?

– Я приезжал туда дважды с ЦСКА, когда играли со «Спортингом» и «Бенфикой». С Гончаренко и Слуцким. Виктор Савельевич Онопко был. Я в один из разов говорю: «Поехали бесплатно есть»? В ресторане ко мне тут же подошли люди, дали трубку телефона – мы пообщались с Барбашом. Тогда он уже постарел и отошел от оперативного управления заведением. Он пожелал мне хорошей карьеры, но – не победить в игре с «Бенфикой».

– А в России есть бесплатный ресторан для Сергея Овчинникова?

– Раньше были, а сейчас я по ресторанам не часто хожу, – сказал экс-вратарь сборной России, а ныне начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС.

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31 комментарий
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Ответ Pooch
До хрена в Москве березок?
Раньше были две в ЦСКА
+117
0
+117
До хрена в Москве березок?
+75
-8
+67
прям как в Брат-2 в американском участке:
- там есть красивые дома? -
+20
-2
+18
Фирменное блюдо -- картошка под колу
+11
-2
+9
Ответ Pooch
До хрена в Москве березок?
Раньше были. Валютные магазины для избранных. Учитывая, какими темпами откручивают время сейчас в стране, скоро могут снова появиться.
+7
-1
+6
Вообще я читал в древних книгах, что есть некая разница между "лучше" и "мне нравится", но думать об этом мы с Сергеем Овчинниковым конечно же не будем.
+5
-1
+4
В 80-х годах "Березки" были очень популярны среди граждан СССР.
+4
-1
+3
Русская кухня ... Картошка ... Родина - Перу. И вот так во всем
+5
-3
+2
Понимаю Серогу, только здесь раздолье хамам!
+5
-3
+2
Ответ Алексей Ненахов
Москва это не то , вот в деревеньку на рыбалку или шашлычок самое то
И непременно завернуться в портянки
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+2
Счастливый человек, не страдающий весенним полинозом! Иначе бы зачихался и засморкался от этих березок и их возненавидел!)
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Ответ Pooch
До хрена в Москве березок?
недалеко от метро Полянка есть 😎
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По поводу узнаваемости в Португалии, я тут свежее фото с ним видел и я его не узнал.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Это он про футболистов видимо
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Ответ His Dudeness
Втюхают в башку, что березы только в России и все поуехавшие по ним чахнут - потом мотаешься по миру и удивляешься, откуда они в какой-нибудь Германии взялись. Так и хочется некоторым сказать, куда сходить прислониться, чтобы не возвращались.
Дело не в берёзах же. Буквально не нужно понимать его слова.
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Ответ Pigmalion
Да ты почти в каждом втором посте об этом говоришь. Главное достижение в жизни)
У меня нет постов здесь
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Ответ Pooch
До хрена в Москве березок?
Ну вообще, да.
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Ответ Алексей Ненахов
Раньше были две в ЦСКА
И ещё ранее в "Торпедо". Правда, армянская.
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Ответ Pooch
До хрена в Москве березок?
Это он про советские "Берёзки".
+1
-1
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а уж как она похорошела при СергейСемёныче!
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Босс
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Комментарий удален пользователем
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