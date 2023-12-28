«Слуцкий – саморекламщик, не тренер. Превратили футбол в шоу-бизнес». Пономарев о словах Леонида про интерес «Бенфики»
Владимир Пономарев не верит, что Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» в 2019 году.
«Сейчас Слуцкий может говорить все, что угодно. Он саморекламщик, это не тренер. Даже не хочу читать его интервью. Сейчас он может рассказывать, что его хотела «Бенфика», «Реал». Исключено, чтобы такие команды им интересовались, без вариантов.
Превратили футбол в шоу-бизнес», – сказал экс-игрок сборной СССР.
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У ж на чём, но на враках Лёня пойман небыл.
Рад, что вы только сейчас узнали об этом
Два кубка чемпионов Когда его уволили - он проклял Бенфику на сто лет ("после меня в течении ста лет у Бенфики не будет еврокубков"). 60 лет уже прошло. Бенфика раз десять в финале играла, но проклятие работает.
Слуцкого обещал снять это проклятие.