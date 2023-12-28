«Слуцкий – саморекламщик, не тренер. Превратили футбол в шоу-бизнес». Пономарев о словах Леонида про интерес «Бенфики»

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Владимир Алексеевич Пономарев Футбол

Владимир Пономарев не верит, что Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» в 2019 году.

«Сейчас Слуцкий может говорить все, что угодно. Он саморекламщик, это не тренер. Даже не хочу читать его интервью. Сейчас он может рассказывать, что его хотела «Бенфика», «Реал». Исключено, чтобы такие команды им интересовались, без вариантов.

Превратили футбол в шоу-бизнес», – сказал экс-игрок сборной СССР.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Канчела и Царь - Пономареву: третьим будешь?
+17
-1
+16
Характерно, что этот "саморекламщик" был чемпионом РФ в качестве тренера. А вот сам Пономарев ни тренером-чемпионом ни просто тренером после окончания карьеры не стал. Предпочел в советские времена теплое местечко в Минобороны и непыльную работу в Венгрии...
+13
-1
+12
А про Реал он и не говорил 🤷🏻‍♂️
+5
-1
+4
Он последний раз работал в 1993 году в Челябинске 🤣🤣🤣🤣 его даже бабка его не слушает
+3
-1
+2
Где находят этого деда, который по утрам с трудом ищет под кроватью утку?
+2
0
+2
Ещё один. Интервью не читаю и верить не буду)
У ж на чём, но на враках Лёня пойман небыл.
+2
-1
+1
Футбол давно стал шоу-бизнес , очнулись только
+1
-1
0
"Превратили футбол в шоу-бизнес"
Рад, что вы только сейчас узнали об этом
0
0
0
футбол - это и есть шоу бизнес
0
0
0
Читаю комменты и ощущение , что леня сидит со всех или заплатил по 15 рублей)) так его защищают )))большинство кто его защищают не знаю мостового)) соответсвенно и карьеру леньки на «высочайшем уровне» не особо застали. Какие у него успехи? С цска при топ составе? Там главное было не испортить. Все остальное середняки и провалы. Топ тренера ага))
+1
-1
0
Ответ Михон Мясной
Да нет, он просто хитрый еврей! Правда, с "Бенфикой" переборщил))
Так лучший тренер Бенфики всех времен и был еврей, Бела Гуттманн.
Два кубка чемпионов Когда его уволили - он проклял Бенфику на сто лет ("после меня в течении ста лет у Бенфики не будет еврокубков"). 60 лет уже прошло. Бенфика раз десять в финале играла, но проклятие работает.
Слуцкого обещал снять это проклятие.
0
0
0
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Читаю комменты и ощущение , что леня сидит со всех или заплатил по 15 рублей)) так его защищают )))большинство кто его защищают не знаю мостового)) соответсвенно и карьеру леньки на «высочайшем уровне» не особо застали. Какие у него успехи? С цска при топ составе? Там главное было не испортить. Все остальное середняки и провалы. Топ тренера ага))
Александр, совсем не палитесь
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий