«Слуцкий – саморекламщик, не тренер. Превратили футбол в шоу-бизнес». Пономарев о словах Леонида про интерес «Бенфики»

Владимир Пономарев не верит, что Леонид Слуцкий мог возглавить «Бенфику» в 2019 году.

«Сейчас Слуцкий может говорить все, что угодно. Он саморекламщик, это не тренер. Даже не хочу читать его интервью. Сейчас он может рассказывать, что его хотела « », «Реал». Исключено, чтобы такие команды им интересовались, без вариантов.

Превратили футбол в шоу-бизнес», – сказал экс-игрок сборной СССР.

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