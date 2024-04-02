Окружение Мбаппе считает неуважением замену на 65-й в матче с «Марселем». В «ПСЖ» думают, что открытого конфликта с Энрике не будет, пока клуб в ЛЧ

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе недоволен действиями тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Нападающего заменили на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (2:0). Он был явно недоволен этим, и, уходя с поля, сказал «сукин сын».

Как пишет L’Équipe, после последних матчей, в которых Мбаппе отыграл по 90 минут, он ожидал, что целиком проведет и игру против «Марселя». Килиан считает, что Энрике нарушил обещание, так как ранее он говорил, что Мбаппе продолжит полностью играть важные матчи.

Окружение Мбаппе не захотело комментировать ситуацию, но некоторые из близких к форварду людей заявили, что считают неуважением замену на 65-й минуте матча с «Марселем», который стал для него последним Ле Классико в составе «ПСЖ». Также в окружении Мбаппе недовольны тем, что замена состоялась в ситуации, когда было очевидно, что в обороне «Марселя» будут пространства.

Несмотря на недовольство, в «ПСЖ» считают, что открытого конфликта между Мбаппе и Энрике не будет, пока клуб играет в Лиге чемпионов. Все понимают, как важен текущий отрезок сезона, поэтому стараются оставить недовольство в стороне. Мбаппе и Энрике не хотят терять возможность выиграть Лигу чемпионов. «Но если «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов, возможно все», – сказал источник в клубе.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с «Барселоной».

В этом сезоне на счету Килиана 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

Ха, это лицо Мбаппе после ранней замены! Готовый мем

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52 комментария
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Ответ Pucheslav
Ну в контексте матча замена странно выглядела. Мбаппе мог в отрыв спокойно на контратаках убегать пока ПСЖ в меньшинстве, а Энрике его убирает
Ну раз до ухода Мбаппе была ничья, а после ПСЖ выиграл 2:0, то значит Энрике сделал всё правильно.
+69
-15
+54
Уже и заменять игрока нельзя
+44
-3
+41
Что же ответит окружение Энрике?
+21
-1
+20
Ответ <Inter>
А какие у Мбаппе рычаги для конфликта? Он подпишет новый контракт, если уберут Энрике и поставят Зидана или Дешама?
Пожалуется Макрону. Тот вызовет миротворческий контингент НАТО, который зачистит раздевалку от каталонских сепаратистов.
+24
-4
+20
Ты меня заменил, но сделал это без уважения!
+12
-2
+10
Ответ idjon503
Ну раз до ухода Мбаппе была ничья, а после ПСЖ выиграл 2:0, то значит Энрике сделал всё правильно.
к замене было 1-0
+10
0
+10
подружится ли окружение мбаппе с окружением винисиуса, вот в чем вопрос
+10
0
+10
Ответ idjon503
Ну раз до ухода Мбаппе была ничья, а после ПСЖ выиграл 2:0, то значит Энрике сделал всё правильно.
ПСЖ уже вел 1:0 на 53 минуте
+9
0
+9
А какие у Мбаппе рычаги для конфликта? Он подпишет новый контракт, если уберут Энрике и поставят Зидана или Дешама?
+8
-1
+7
Хаха, ему в Мадриде самое место: могут с винисиусом побрататься)
+5
-1
+4
Не понимаю вообще о чём новость. Несколько незнакомых нам типов недовольны тем, что Мбаппе заменили на 65-ой минуте. И?
+4
0
+4
Ответ Эден Азаров
Уже и заменять игрока нельзя
Ну в контексте матча замена странно выглядела. Мбаппе мог в отрыв спокойно на контратаках убегать пока ПСЖ в меньшинстве, а Энрике его убирает
+8
-5
+3
Ответ Qqqubik
"завидовать" и чему же? продолжайте жить в придуманном мире, удачи с мбаппе творожкам
Творожок у вас на лицах после его перехода.Как и обычно.продолжай плакать.
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Ответ Седесим Куиндесимов
Жаль игроков, они не защищены от подобных ситуаций.
Если замена на 65й минуте так травмирует, лучше сохранить здоровье и вообще свалить из футбола в трудовики
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Ответ FNT
58 плюсов заявлению, которое ничего общего не имеет с реальностью. Все, что нужно знать о спортсе.
Так общего посыла не меняет, все равно ещё один забили и в итоге выиграли, значит Энрике оказался прав)
+2
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+2
Мало агентов, мам, братьев, и прочих родственников, теперь ещё "окружение". Какой процент нужно платить "окружению" при переходе?
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Окружение Мбаппе вредит Мбаппе...
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+1
Ответ Qqqubik
Хаха, ему в Мадриде самое место: могут с винисиусом побрататься)
Завидуйте.)))
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Пожалуется Макрону. Тот вызовет миротворческий контингент НАТО, который зачистит раздевалку от каталонских сепаратистов.
Можно просто ввести войска в раздевалку, для защиты Мбаппе от нападок тренера.
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Ответ madaev
Так зачем она была нужна ?
Тренер заменил, значит надо. Тем более что вели в счёте и в меньшинстве нужен более умный защитный игрок, в не бесполезный бегунок
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Ответ idjon503
Ну раз до ухода Мбаппе была ничья, а после ПСЖ выиграл 2:0, то значит Энрике сделал всё правильно.
Всмысле ничья была до его ухода?И плюсуют же мамкины эксперты,которые даже статистику матча не открывали.
+4
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Ответ Алексей Ларёв
Всмысле ничья была до его ухода?И плюсуют же мамкины эксперты,которые даже статистику матча не открывали.
Ну ошибся, много матчей на выходных смотрел, перепутал с тем, что там удаление было при 0:0, сути это не меняет, что замена результат как минимум не испортила
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Если не ошибаюсь, это предъявы уже четвертому тренеру.
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Снова хрень про окружение и прочих свиней.Блеванул бы.
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Ответ скорпыч
Еще и Эндрик переедет в Реал. Как они все уместятся в основном составе?
Никак,игр много то.Все поиграют.
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Ответ Qqqubik
Хаха, ему в Мадриде самое место: могут с винисиусом побрататься)
Еще и Эндрик переедет в Реал. Как они все уместятся в основном составе?
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гнать его (тренера / черепаху, нужное подчеркнуть) из клуба
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Нет новостей, вот и высасывают их из пальца!
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Хоть в расизме не обвинили
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Ответ Алексей Ларёв
Всмысле ничья была до его ухода?И плюсуют же мамкины эксперты,которые даже статистику матча не открывали.
Там даже на популярном скрине, где он глаза закатывает, явно виден счет. Но экспертам это не помеха.
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