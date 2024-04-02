Окружение Мбаппе считает неуважением замену на 65-й в матче с «Марселем». В «ПСЖ» думают, что открытого конфликта с Энрике не будет, пока клуб в ЛЧ

Килиан Мбаппе недоволен действиями тренера «ПСЖ» Луиса Энрике.

Нападающего заменили на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (2:0). Он был явно недоволен этим, и, уходя с поля, сказал «сукин сын».

Как пишет L’Équipe, после последних матчей, в которых Мбаппе отыграл по 90 минут, он ожидал, что целиком проведет и игру против «Марселя». Килиан считает, что Энрике нарушил обещание, так как ранее он говорил, что Мбаппе продолжит полностью играть важные матчи.

Окружение Мбаппе не захотело комментировать ситуацию, но некоторые из близких к форварду людей заявили, что считают неуважением замену на 65-й минуте матча с « », который стал для него последним Ле Классико в составе « ». Также в окружении Мбаппе недовольны тем, что замена состоялась в ситуации, когда было очевидно, что в обороне «Марселя» будут пространства.

Несмотря на недовольство, в «ПСЖ» считают, что открытого конфликта между Мбаппе и Энрике не будет, пока клуб играет в Лиге чемпионов. Все понимают, как важен текущий отрезок сезона, поэтому стараются оставить недовольство в стороне. Мбаппе и не хотят терять возможность выиграть Лигу чемпионов. «Но если «ПСЖ» вылетит из Лиги чемпионов, возможно все», – сказал источник в клубе.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с «Барселоной».

В этом сезоне на счету 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

Ха, это лицо Мбаппе после ранней замены! Готовый мем