Энрике на вопрос о замене Мбаппе: «Каждую неделю одна и та же песня, утомительно. Я пытаюсь найти лучшее решение для «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике не стал объяснять причину замены Килиана Мбаппе в матче с «Марселем».

«ПСЖ» победил в гостях «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1. На 65-й минуте Энрике заменил Мбаппе, вышедшего на матч с капитанской повязкой. Килиан был недоволен заменой.

Тренер парижан был не рад вопросу о замене капитана.

«Каждую неделю одна и та же песня. Это утомительно.

Я тренер, я принимаю решения каждый день. И это то, что я буду делать до своего последнего дня в «ПСЖ».

Я все еще пытаюсь найти лучшее решение для «ПСЖ». Иногда я могу ошибаться, но это мой выбор», – заявил испанский специалист.

Энрике о Мбаппе: «Команда превыше всего. Клуб выше любой личности. Я тренер – буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны»

Энрике игнорировал вопросы о Мбаппе перед «Сосьедадом». Отвечал про «ПСЖ» в целом, а не про Килиана, и говорил, что не слышит перевод

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не совсем понимаю недовольство Мбаппе
В бургер лиге уже все понятно кто чемпион, Энрике делает ротации, дает время поиграть многим, команда должна быть свежей, сам мбаппе получает больше отдыха и может все силы сосредоточить на лч, благо там есть все шансы выйти в финал в этом году
По моему все в плюсе
+9
-1
+8
Я понимаю резоны и Энрике(наигрывать состав без Мбаппе)и Мбаппе.Черепашка хочет к плову ЛЧ быть в форме и хлопнуть по возможности дверью.В случае неудачи в ЛЧ один чёрт всех собак повесят на него.Забил болт потому что уходит и т.д.
+3
0
+3
Ну после такого Мбаппе уже точно не передумает, мыслями он уже в Мадриде
+1
0
+1
Ответ AryanPamir
Играть должны лучшие
Те, кто вышли вместо Мбаппе и Дембеле сделали второй гол, когда команда в меньшинстве, свежие ноги только полезны, тем более там такие ноги - Асенсио и Рамуш.
+1
0
+1
Ответ Дедушкин самогон
Не совсем понимаю недовольство Мбаппе В бургер лиге уже все понятно кто чемпион, Энрике делает ротации, дает время поиграть многим, команда должна быть свежей, сам мбаппе получает больше отдыха и может все силы сосредоточить на лч, благо там есть все шансы выйти в финал в этом году По моему все в плюсе
Играть должны лучшие
0
0
0
Ответ Дедушкин самогон
Не совсем понимаю недовольство Мбаппе В бургер лиге уже все понятно кто чемпион, Энрике делает ротации, дает время поиграть многим, команда должна быть свежей, сам мбаппе получает больше отдыха и может все силы сосредоточить на лч, благо там есть все шансы выйти в финал в этом году По моему все в плюсе
Мог бы побороться за ЗБ с Кейном, учитывая что матчей в Лиге 1 больше
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий