Энрике на вопрос о замене Мбаппе: «Каждую неделю одна и та же песня, утомительно. Я пытаюсь найти лучшее решение для «ПСЖ»
Луис Энрике не стал объяснять причину замены Килиана Мбаппе в матче с «Марселем».
«ПСЖ» победил в гостях «Марсель» (2:0) в 27-м туре Лиги 1. На 65-й минуте Энрике заменил Мбаппе, вышедшего на матч с капитанской повязкой. Килиан был недоволен заменой.
Тренер парижан был не рад вопросу о замене капитана.
«Каждую неделю одна и та же песня. Это утомительно.
Я тренер, я принимаю решения каждый день. И это то, что я буду делать до своего последнего дня в «ПСЖ».
Я все еще пытаюсь найти лучшее решение для «ПСЖ». Иногда я могу ошибаться, но это мой выбор», – заявил испанский специалист.
Энрике о Мбаппе: «Команда превыше всего. Клуб выше любой личности. Я тренер – буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны»
Энрике игнорировал вопросы о Мбаппе перед «Сосьедадом». Отвечал про «ПСЖ» в целом, а не про Килиана, и говорил, что не слышит перевод
В бургер лиге уже все понятно кто чемпион, Энрике делает ротации, дает время поиграть многим, команда должна быть свежей, сам мбаппе получает больше отдыха и может все силы сосредоточить на лч, благо там есть все шансы выйти в финал в этом году
По моему все в плюсе