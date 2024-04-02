Мбаппе сказал «сукин сын», уходя с поля после замены на 65-й минуте матча «ПСЖ» с «Марселем»

Килиан Мбаппе, возможно, оскорбил Луиса Энрике после замены.

Нападающего заменили на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 между « » и « » (2:0). Он был явно недоволен этим.

Как пишет Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе сказал «сукин сын». Затем он сразу ушел в раздевалку.

В этом сезоне на счету Килиана 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

Ха, это лицо Мбаппе после ранней замены! Готовый мем