Мбаппе сказал «сукин сын», уходя с поля после замены на 65-й минуте матча «ПСЖ» с «Марселем»
Килиан Мбаппе, возможно, оскорбил Луиса Энрике после замены.
Нападающего заменили на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (2:0). Он был явно недоволен этим.
Как пишет Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе сказал «сукин сын». Затем он сразу ушел в раздевалку.
В этом сезоне на счету Килиана 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.
Уходишь? С чего тогда клуб тебе что-то должен?
И его не отправили с молодежью ваньку валять. В какой-нибудь пятый дубль, где и на тренировке могли бы ноги оторвать.
Как по мне, так его агрессивная реакция тут в первую очередь связана с тем, что он себе статистику набить не сумел.