Мбаппе сказал «сукин сын», уходя с поля после замены на 65-й минуте матча «ПСЖ» с «Марселем»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе брань Футбол

Килиан Мбаппе, возможно, оскорбил Луиса Энрике после замены.

Нападающего заменили на 65-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 между «ПСЖ» и «Марселем» (2:0). Он был явно недоволен этим.

Как пишет Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе сказал «сукин сын». Затем он сразу ушел в раздевалку.

В этом сезоне на счету Килиана 38 голов и 8 результативных передач в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.

Ха, это лицо Мбаппе после ранней замены! Готовый мем

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47 комментариев
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Ну а чего, нужно начать наигрывать команду без него
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+64
Они с Винисиусом составят гармоничную пару в Мадриде.
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А что он хотел?
Уходишь? С чего тогда клуб тебе что-то должен?
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+40
Ответ Tun
и платить ему зп, ага, наоборот надо все соки из него выжать
Да не, чего из него выжимать. Тренер правильно делает и под ЛЧ бережёт, и остальных заигрывает
+37
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+37
Ответ Бродяга-симпатяга
Они с Винисиусом составят гармоничную пару в Мадриде.
Плохой и ещё плохее?
+23
-1
+22
Может его меняют, так как в контракте указаны какие-то премиальные за время на поле
+6
0
+6
Ответ Alex1104
А что он хотел? Уходишь? С чего тогда клуб тебе что-то должен?
Расставаться можно и на хорошей ноте, он то ведь продолжает стараться и хорошо играть за команду, а ведь мог и забить полностью и вообще не играть, он уже уходит, с чего это он им что-то должен?
+11
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+5
Это он о себе.
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0
+5
Ответ garryking
Комментарий удален модератором
чёт ты слишком много гангста рэпа слушаешь
+4
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+3
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Ну а чего, нужно начать наигрывать команду без него
Не аргумент , есть предсезонка для наигрывания состава на след сезон)
+2
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Карло, готовься )
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Ответ Казбек Бимбасов
Расставаться можно и на хорошей ноте, он то ведь продолжает стараться и хорошо играть за команду, а ведь мог и забить полностью и вообще не играть, он уже уходит, с чего это он им что-то должен?
Да, должен. Он пока в этом клубе получает зарплату.
И его не отправили с молодежью ваньку валять. В какой-нибудь пятый дубль, где и на тренировке могли бы ноги оторвать.
+3
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А можно его не в Реал. Чего то не хочется.
+1
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Анчелотти тоже, скоро таковым станет?
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Ответ Алексей Полиенков
Плохой и ещё плохее?
Токсик и ещё токсичнее.
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Ответ Бродяга-симпатяга
Они с Винисиусом составят гармоничную пару в Мадриде.
Не могу сообразить, это расизм или нет? Вот если бы Энрике сказал бы это же самое в адрес Мбаппе, то Энрике уже к позорному столбу пригвоздили бы.
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Ответ DenisLa
Откуда информация, что он старается играть «за команду», а не за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»? Как по мне, так его агрессивная реакция тут в первую очередь связана с тем, что он себе статистику набить не сумел.
Да какая статистика, ПСЖ играл в меньшинстве с первого тайма
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Ответ Осоавиахим
Не могу сообразить, это расизм или нет? Вот если бы Энрике сказал бы это же самое в адрес Мбаппе, то Энрике уже к позорному столбу пригвоздили бы.
У мудаков может быть любой цвет кожи. Ну если нравится можно считать это расизмом)
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Ответ Алексей Полиенков
Плохой и ещё плохее?
Черный и чернее ;)
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Ответ Казбек Бимбасов
Расставаться можно и на хорошей ноте, он то ведь продолжает стараться и хорошо играть за команду, а ведь мог и забить полностью и вообще не играть, он уже уходит, с чего это он им что-то должен?
Откуда информация, что он старается играть «за команду», а не за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»?

Как по мне, так его агрессивная реакция тут в первую очередь связана с тем, что он себе статистику набить не сумел.
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У них кроме « сукин сын» есть еще матерные слова ? Как то не густо . В русском лексиконе в этом плане гораздо богаче
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-1
0
Ответ DenisLa
Откуда информация, что он старается играть «за команду», а не за «Золотую бутсу» и «Золотой мяч»? Как по мне, так его агрессивная реакция тут в первую очередь связана с тем, что он себе статистику набить не сумел.
Золотой мяч не дают без командных достижений. Так что интересы команды и игрока который мотивирован на получение такой награды здесь идут прямо параллельно, это вам не НБА, где тело может просто постоянно бросать для набития личной статы и повышения своей ценности на рынке подписания контрактов. Мбаппе прямо сейчас мог бы саботировать тренировки, инсценировать травму и не играть вообще чтобы поберечь себя например от травм перед новым клубом, но он хочет играть, забивать и бороться за все призы. Тактика руководства в духе, в чемпионате мы играем без тебя потому что и так можем, а в ЛЧ ты будь добр разрывай, выглядит неуважительно по отношению к игроку
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Ответ Илья Мурашов
Важное замечание: он сказал это по-русски.
он изучает русского чтобы перейти Спартак Абаскаля?
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Ответ Beni Muss
Ситуация прям один в один, как с жадным аргентинским пешеходом🤣🤣🤣
только сравни зарплату
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Ответ Серхио Огурцов
У них кроме « сукин сын» есть еще матерные слова ? Как то не густо . В русском лексиконе в этом плане гораздо богаче
русский в плане матов самый богатый язык в принципе
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
Ну а чего, нужно начать наигрывать команду без него
и платить ему зп, ага, наоборот надо все соки из него выжать
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Класико началось с оскорблений
+3
-3
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как же он прав
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Насмотрелся матчи РПЛ с участием Соболева
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🐸🐒совсем уже
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