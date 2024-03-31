Килиан Мбаппе: «Начинается решающий месяц сезона «ПСЖ». Хочу быть протагонистом»

Килиан Мбаппе поделился мыслями перед игрой «ПСЖ» против «Марселя».

«Я хочу быть протагонистом в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень воодушевляющие события. Игра против « » очень важна для нас, для фанатов, а также для раздевалки. Это начало важной главы, решающего месяца нашего сезона», – сказал нападающий «ПСЖ».

Также Мбаппе ответил на вопрос о его личной статистике в матчах с «Марселем». Он провел против этого клуба 14 матчей, в которых его команды одержали 12 побед и дважды сыграли вничью.

«Неплохо. Я не проигрывал ни дома, ни на «Велодроме», ни на нейтральном поле», – сказал Мбаппе.

Матч между «Марселем» и « » начнется в 21:45 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.