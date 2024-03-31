Килиан Мбаппе: «Начинается решающий месяц сезона «ПСЖ». Хочу быть протагонистом»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поделился мыслями перед игрой «ПСЖ» против «Марселя».

«Я хочу быть протагонистом в ближайшие месяцы. В клубе происходят очень воодушевляющие события. Игра против «Марселя» очень важна для нас, для фанатов, а также для раздевалки. Это начало важной главы, решающего месяца нашего сезона», – сказал нападающий «ПСЖ».

Также Мбаппе ответил на вопрос о его личной статистике в матчах с «Марселем». Он провел против этого клуба 14 матчей, в которых его команды одержали 12 побед и дважды сыграли вничью.

«Неплохо. Я не проигрывал ни дома, ни на «Велодроме», ни на нейтральном поле», – сказал Мбаппе.

Матч между «Марселем» и «ПСЖ» начнется в 21:45 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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8 комментариев
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Le protagonist
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Мбаппе и так давно протагонист - главный герой в ПСЖ.
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Что-то среди футболистов, вставлять слово - Протагонист становится модным....
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герой на героине.
героиня на героине.
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Ответ CuauhtemokBlanco
Если травмы не помешают, то он получше Роналду будет, ну или хотя бы на уровне
До Роналду 07/08 и 13/14 ему еще очень далеко
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