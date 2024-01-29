«Барса» по просьбе Хави согласилась подписать Киммиха, Бернарду и Субименди, но не смогла конкурировать за них на рынке. В клубе считают, что дали тренеру все возможное в текущих условиях

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Сосьедад Хави Деку Ла Лига Ориоль Ромеу Бернарду Силва Йозуа Киммих Мартин Субименди Футбол

«Барселона» не выполнила данные Хави обещания по трансферам.

По информации Cadena SER, клуб согласился подписать по просьбе Хави Йозуа Киммиха, Бернарду Силву и Мартина Субименди. Однако Деку, занявший пост спортивного директора «Барселоны» минувшим летом, дал тренеру понять, что клуб не сможет конкурировать за звездных игроков на трансферном рынке.

В свою очередь, в клубе считают, что дали Хави все, что могли предоставить в текущих условиях. В частности, летом «Барселона» по настоянию тренера подписала Ориоля Ромеу, который не смог завоевать место в стартовом составе команды. Кроме того, Хави много общался с Деку, обсуждая состав команды и некоторые аспекты тренировочного процесса.

Отмечается, что в последние недели перед объявлением об уходе Хави из «Барселоны» внутри клуба предпринимались попытки сплотить людей вокруг тренера, однако часть сотрудников продолжала его критиковать. Решающим моментом стало поражение от «Антверпена» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (2:3).

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39 комментариев
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Действительно, дали ему Ориоля Ромеу (который в жизни бы не попал в основной состав в нормальной ситуации) на самую проблемную и основополагающую позицию, а он ещё чё-то жалуется.. Плюс полкоманды вылетело - а заменять некем. Мне кажется, с этими травмами к концу этого сезона Хувениль-16 будет уже основой первой команды.
+72
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+68
Да, наверное Хави сам отмел вариант с Киммихом и выбрал Ромеу по "неведомым" для нас причинам. Подсовывают ему полный шлак и требуют побед во всех турнирах...
Барса превращается во 2ой МЮ, только у англичан хотя бы деньги есть на трансферы
+30
-4
+26
Ответ Josep
Действительно, дали ему Ориоля Ромеу (который в жизни бы не попал в основной состав в нормальной ситуации) на самую проблемную и основополагающую позицию, а он ещё чё-то жалуется.. Плюс полкоманды вылетело - а заменять некем. Мне кажется, с этими травмами к концу этого сезона Хувениль-16 будет уже основой первой команды.
Послушаешь одних - проблемная позиция.
Но в то де время - «обычный матч Гави - по показателям это топовый матч Канте», «Де Йонг лучший по переходу из атаки в оборону» и прочие диферамбы..
И не понятно, игроки-то лучшие, а команда дно.
+24
-4
+20
Я согласен купить себе Роллс-Ройс, но не могу конкурировать на рынке
+15
0
+15
анекдот
+11
-1
+10
Ответ f0rmoceft
Возможности нет, что смогли то и сделали. Все итак это понимают. К чему эта новость?
К тому что критика действительно не обоснована. Подписывали свободных агентов( сбитых летчиков), включили молодежь ( чем поломали парней молодых) и с этим он выиграл ЛЛ. А критикуют как раз как будто не было этих лет 5 бесславных. Требуют и результат и супер игру. Бред просто. Причем все понимают что Барселона в серьезном кризисе. Только болельщикам самой Барселоны это не понятно. По каким причинам не известно. Короткая память, либо слабоумие, или комплекс бывшего суперклуба.
+8
0
+8
Ответ Josep
Действительно, дали ему Ориоля Ромеу (который в жизни бы не попал в основной состав в нормальной ситуации) на самую проблемную и основополагающую позицию, а он ещё чё-то жалуется.. Плюс полкоманды вылетело - а заменять некем. Мне кажется, с этими травмами к концу этого сезона Хувениль-16 будет уже основой первой команды.
В прежние годы он бы даже в запасе не сидел
+7
0
+7
Не смогли подписать опорника на замену Бускетсу? Скажем, что Хави хотел Ромеу, ведь это топарь. Явный же вброс от руководства, Хави весь прошлый сезон уговаривал Бускетса не уходить и нахваливал Субименди, явно хотел Ромеу подписать
+6
-1
+5
Ответ Josep
Действительно, дали ему Ориоля Ромеу (который в жизни бы не попал в основной состав в нормальной ситуации) на самую проблемную и основополагающую позицию, а он ещё чё-то жалуется.. Плюс полкоманды вылетело - а заменять некем. Мне кажется, с этими травмами к концу этого сезона Хувениль-16 будет уже основой первой команды.
Я не пойму в чём проблема играть с Френки в опорке или ставить двойку игроков в опорную зону
зону.
Очевидно, дело не в опорнике, а неспособности Хави варьировать схемы и состав.

Пусть посмотрит как Анчелотти ротирует схемы и состав исходя из игроков
+7
-2
+5
Ответ LIv93
Да, наверное Хави сам отмел вариант с Киммихом и выбрал Ромеу по "неведомым" для нас причинам. Подсовывают ему полный шлак и требуют побед во всех турнирах... Барса превращается во 2ой МЮ, только у англичан хотя бы деньги есть на трансферы
у Мю уже и денег нет, спустили на лысого шарлатана пол ярда и упёрлись в ффп
+6
-1
+5
😂😂😂то Коппа им подавай,то Бернарду с Киммихом. пора спустится с небес на землю и лет 5 на свободном рынке дай бог кого-то подписывать с уговорами про днк и все такое)) Гюндоган уже наверное 1000 раз пожалел,что повелся на этот маскарад
+7
-4
+3
И как они их всех собирались подписывать?) Я так понимаю (и наверняка так и есть), Ромеу уже был взят от безысходности. Взять хотя бы одного из этих ребят в новости к этому сезону - уже было бы большим успехом. Это была бы совсем другая команда. В следующем году, наверняка, снова будет другая команда. Можно без сожаления расстаться с игроками вроде Кристенсена, Кунде, Рафиньи, Феррана,...пока за них еще можно вытащить деньги.
+3
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+2
Денег нет, но вы держитесь😂😂😂
+2
0
+2
Субименди пригодился бы, нужно было его брать а не ромеу и роке
+2
0
+2
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Да чего пристали к моему нику) Этот ник посвящен другой команде)
+1
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+1
Ответ kaka10
Я не пойму в чём проблема играть с Френки в опорке или ставить двойку игроков в опорную зону зону. Очевидно, дело не в опорнике, а неспособности Хави варьировать схемы и состав. Пусть посмотрит как Анчелотти ротирует схемы и состав исходя из игроков
вот именно,заколебали уже с этим отсутствием опорника,а то бы при хорошем опорнике, Хави громил всех на лево и на право. как вчерашний ден помню,когда Де йонг 2-3 года назад,мягко говоря не играл так,как от него ожидали,в его оправдание все хором говорили что,мол что ему делать?на его родном месте Бускетс играет,вот и не может реализовать себя в полной мере.вот уже нету Бускетса,иди играй,дерзай.но всё равно что то не так. как говорится,плохому танцору....
+2
-1
+1
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
И как они их всех собирались подписывать?) Я так понимаю (и наверняка так и есть), Ромеу уже был взят от безысходности. Взять хотя бы одного из этих ребят в новости к этому сезону - уже было бы большим успехом. Это была бы совсем другая команда. В следующем году, наверняка, снова будет другая команда. Можно без сожаления расстаться с игроками вроде Кристенсена, Кунде, Рафиньи, Феррана,...пока за них еще можно вытащить деньги.
Комментарий удален модератором
Ответ kaka10
Я не пойму в чём проблема играть с Френки в опорке или ставить двойку игроков в опорную зону зону. Очевидно, дело не в опорнике, а неспособности Хави варьировать схемы и состав. Пусть посмотрит как Анчелотти ротирует схемы и состав исходя из игроков
скоро 5-й год как Де Йонг в Барсе и все еще песни про то как бокс-ту-бокс может сыграть в опорке без потери качества
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Ответ Alex Slobodskikh
Послушаешь одних - проблемная позиция. Но в то де время - «обычный матч Гави - по показателям это топовый матч Канте», «Де Йонг лучший по переходу из атаки в оборону» и прочие диферамбы.. И не понятно, игроки-то лучшие, а команда дно.
Так Гави вылетел
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Ответ usman703
Не смогли подписать опорника на замену Бускетсу? Скажем, что Хави хотел Ромеу, ведь это топарь. Явный же вброс от руководства, Хави весь прошлый сезон уговаривал Бускетса не уходить и нахваливал Субименди, явно хотел Ромеу подписать
Там была ситуация либо Ромеу, либо никто. Понятно, что хоть кто-то да лучше, и напомню что сам Ромеу чуть ли не доплатил, чтоб трансфер случился, вот такая вот печаль
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Ответ Barca10fan
не ну если, конселу, феликс и гюндоган с левандом + рафинья и ферран это шлак то ну ок........и это учитывая все проблемы с финансами
Ну про Левандовского, кхм, как бы это сказать поаккуратней. Он- явно одна из причин почему Барса чуть ли не в шестом десятке по реализации созданных моментов
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Ответ Barca10fan
не ну если, конселу, феликс и гюндоган с левандом + рафинья и ферран это шлак то ну ок........и это учитывая все проблемы с финансами
Рафинья при всем уважении к нему, он не умеет 1в1 обвести. От него пользы мало на фланге. Плохие навесы и редкие голы
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Ответ LIv93
Да, наверное Хави сам отмел вариант с Киммихом и выбрал Ромеу по "неведомым" для нас причинам. Подсовывают ему полный шлак и требуют побед во всех турнирах... Барса превращается во 2ой МЮ, только у англичан хотя бы деньги есть на трансферы
не ну если, конселу, феликс и гюндоган с левандом + рафинья и ферран это шлак то ну ок........и это учитывая все проблемы с финансами
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пусть вам Бартомео с Месси скажут почему у вас нет денег на трансферы)
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Жозе приди, порядок наведи.
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Фантазии журналистов, как про Араухо, так и про Киммиха, никто ключевых игроков не продает.
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Всё просто.
Топовый футболист необязательно станет топовым тренером.
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Ну дак и Хави дал клубу всё возможное в текущих условиях.
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Это все равно что работника условно просить автоматизировать большую часть складских процессов и он просит для этого купить и настроить специальный SAP модуль, на что ему уверяют, что сделают все возможное, однако потом в связи с нехваткой средств вместо этого покупают дешевую программу индийских разработчиков и жалуются что результат неудовлетворительный.
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Администрация Барсы начала Хави сливать! Ведь не просто так Гвардиола сейчас лишь болельщик Барсы, не планируя в ближайшее время туда возвращаться. Если вообще когда-нибудь вернется!
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