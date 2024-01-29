«Барса» по просьбе Хави согласилась подписать Киммиха, Бернарду и Субименди, но не смогла конкурировать за них на рынке. В клубе считают, что дали тренеру все возможное в текущих условиях
«Барселона» не выполнила данные Хави обещания по трансферам.
По информации Cadena SER, клуб согласился подписать по просьбе Хави Йозуа Киммиха, Бернарду Силву и Мартина Субименди. Однако Деку, занявший пост спортивного директора «Барселоны» минувшим летом, дал тренеру понять, что клуб не сможет конкурировать за звездных игроков на трансферном рынке.
В свою очередь, в клубе считают, что дали Хави все, что могли предоставить в текущих условиях. В частности, летом «Барселона» по настоянию тренера подписала Ориоля Ромеу, который не смог завоевать место в стартовом составе команды. Кроме того, Хави много общался с Деку, обсуждая состав команды и некоторые аспекты тренировочного процесса.
Отмечается, что в последние недели перед объявлением об уходе Хави из «Барселоны» внутри клуба предпринимались попытки сплотить людей вокруг тренера, однако часть сотрудников продолжала его критиковать. Решающим моментом стало поражение от «Антверпена» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов (2:3).
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Но в то де время - «обычный матч Гави - по показателям это топовый матч Канте», «Де Йонг лучший по переходу из атаки в оборону» и прочие диферамбы..
И не понятно, игроки-то лучшие, а команда дно.
зону.
Очевидно, дело не в опорнике, а неспособности Хави варьировать схемы и состав.
Пусть посмотрит как Анчелотти ротирует схемы и состав исходя из игроков
Топовый футболист необязательно станет топовым тренером.