Зидана в «Баварии» не будет, его тандем с Рибери в клубе не обсуждается. Среди оставшихся кандидатов – Де Дзерби и Нагельсманн

Зинедин Зидан не получит работу в «Баварии».

Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что ранее возглавлявший «Реал» специалист не станет следующим тренером мюнхенцев.

Также в клубе не обсуждали назначение тандема – .

Среди последних оставшихся кандидатов – (« ») и (сборная Германии).