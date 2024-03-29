Зидана в «Баварии» не будет, его тандем с Рибери в клубе не обсуждается. Среди оставшихся кандидатов – Де Дзерби и Нагельсманн
Зинедин Зидан не получит работу в «Баварии».
Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что ранее возглавлявший «Реал» специалист не станет следующим тренером мюнхенцев.
Также в клубе не обсуждали назначение тандема Зинедин Зидан – Франк Рибери.
Среди последних оставшихся кандидатов – Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).
Он заслужил отдых от этих нервов и стресса
Чисто Чакыр, непруха и Ульрих не дали тогда Реал пройти в полуфинале.
Если Евро выиграет или остановится Германия где-нибудь на уровне полуфинала / финала - останется, чтобы на ЧМ поработать. Шанс еще со сборной сыграть тренеру на большом турнире можно долго ждать - Зидан соврать не даст 🤣
Если провалится - кто его в Баварию на таком багаже позовет.
Де Дзерби - это вообще смешно. Молодой итальянец с нулем трофеев и таким же авторитетом идеально просто впишется в токсичную раздевалку Баварии 😅
Немцам нужен тренер-звезда или хотя бы тот, у кого опыт работы в Германии имеется более-менее. Не понимаю, почему не звучит имя Флика в инсайдерских сообщениях.