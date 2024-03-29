Зидана в «Баварии» не будет, его тандем с Рибери в клубе не обсуждается. Среди оставшихся кандидатов – Де Дзерби и Нагельсманн

Теги Бавария Франк Рибери премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Зинедин Зидан Роберто Де Дзерби Брайтон Юлиан Нагельсманн Футбол

Зинедин Зидан не получит работу в «Баварии».

Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что ранее возглавлявший «Реал» специалист не станет следующим тренером мюнхенцев.

Также в клубе не обсуждали назначение тандема Зинедин ЗиданФранк Рибери.

Среди последних оставшихся кандидатов – Роберто Де ДзербиБрайтон») и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

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27 комментариев
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Нагельсманн: Не смогли смириться с поражением? И куда вас это привело? Снова ко мне
+48
-3
+45
Ответ Unknown Noname
Проверенный вариант - подписать Хайнкеса на год. Затем вцепиться зубами в Хаби Алонсо.
Да оставьте вы деда уже в покое
Он заслужил отдых от этих нервов и стресса
+39
-3
+36
я слышал, там Тухель скоро освободится, вы уж подсуетитесь, не упустите топ-специалиста.
+30
-4
+26
Ответ Unknown Noname
Проверенный вариант - подписать Хайнкеса на год. Затем вцепиться зубами в Хаби Алонсо.
Реально, между двумя треблами (в 2013 и в 2020) Бавария 2017-2018 самая сильная!
Чисто Чакыр, непруха и Ульрих не дали тогда Реал пройти в полуфинале.
+36
-12
+24
Проверенный вариант - подписать Хайнкеса на год. Затем вцепиться зубами в Хаби Алонсо.
+24
-4
+20
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Буду удивлëн если Нагельсман после некрасивой истории с его увольнением снова вернëтся в Баварию.
а я не буду, новое руководство, для них это лучший варик
+11
-2
+9
Нагельсмана в Баварии, думаю не будет.

Если Евро выиграет или остановится Германия где-нибудь на уровне полуфинала / финала - останется, чтобы на ЧМ поработать. Шанс еще со сборной сыграть тренеру на большом турнире можно долго ждать - Зидан соврать не даст 🤣

Если провалится - кто его в Баварию на таком багаже позовет.

Де Дзерби - это вообще смешно. Молодой итальянец с нулем трофеев и таким же авторитетом идеально просто впишется в токсичную раздевалку Баварии 😅

Немцам нужен тренер-звезда или хотя бы тот, у кого опыт работы в Германии имеется более-менее. Не понимаю, почему не звучит имя Флика в инсайдерских сообщениях.
+9
-1
+8
Хорошие кандидатуры. Хорошо что отказались от диких вариантов с Мориньо, Конте, Рангником
+6
-4
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
А Зидан вообще куда-то пойдет?
+3
-1
+2
Скорее всего вернут Юлиана. Это самый лучший вариант для Баварии.
+2
-1
+1
Ответ Илья Коски
надо ли это нагельсману?
Он сам говорят хочет вернуться, чтобы доказать, что Кан и Салихамиджич были неправы, когда его вышвырнули из команды ради Клоппа.
+2
-1
+1
Ответ slatar99
Нагельсмана в Баварии, думаю не будет. Если Евро выиграет или остановится Германия где-нибудь на уровне полуфинала / финала - останется, чтобы на ЧМ поработать. Шанс еще со сборной сыграть тренеру на большом турнире можно долго ждать - Зидан соврать не даст 🤣 Если провалится - кто его в Баварию на таком багаже позовет. Де Дзерби - это вообще смешно. Молодой итальянец с нулем трофеев и таким же авторитетом идеально просто впишется в токсичную раздевалку Баварии 😅 Немцам нужен тренер-звезда или хотя бы тот, у кого опыт работы в Германии имеется более-менее. Не понимаю, почему не звучит имя Флика в инсайдерских сообщениях.
так Бавария не будет тянуть до евро, могут и до ЧЕ договориться
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Буду удивлëн если Нагельсман после некрасивой истории с его увольнением снова вернëтся в Баварию.
+4
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Ответ Splintar
Тухеля
А да. Ну я уже засыпал тогда, тут увы ничего не исправить))
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Ответ a2wai
Он сам говорят хочет вернуться, чтобы доказать, что Кан и Салихамиджич были неправы, когда его вышвырнули из команды ради Клоппа.
Тухеля
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Ответ Михо
Хорошие кандидатуры. Хорошо что отказались от диких вариантов с Мориньо, Конте, Рангником
Хороший вариант с Нагельсманном, насчет Де Дзерби не уверен.
0
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Буду удивлëн если Нагельсман после некрасивой истории с его увольнением снова вернëтся в Баварию.
Тех, кто его уволил, уже нет в Баварии
+1
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Там вроде любитель булочек Бенитес свободен. Пусть подпишут)
0
0
0
Если честно не покидает ощущение, что Байерн ищет тренера на сезон. А потом придет отдохнувший Клопп.
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Вероятнее всего нас ждет вторая попытка Нагельсманна удержать раздевалку.
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Вариант с Нагельсманом перспективный я думаю)
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Как у «Баварии» оказалось руководство «Динамо»? Что не новость, то это "цыганка и писец"... Кроме Де Зерби, видимо, никого не существует..
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Комментарий удален пользователем
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