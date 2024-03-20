Генсек РФС об отсутствии пива на стадионах: «Непонятно, почему продажа в барах и магазинах менее вредна, чем на стадионах. Возвращение преподносилось нам как обмен на Fan ID»
Генеральный секретарь РФС рассказал о возможном возвращении пива на стадионы.
«Возвращение пива на стадионы преподносилось нам в том числе как обмен на Fan ID. Мы получили согласование на пиво со стороны МВД. Но есть позиция Минздрава, хотя не очень понятно, почему продажа пива на стадионе вредна, а продажа в совокупном количестве в барах, ресторанах и магазинах менее вредна.
Люди же сейчас как делают: пьют перед футболом, идут на стадион и надеются, что их не задержат. В ближайших чтениях Думы нам обещают вернуться к этому вопросу. Надеюсь, что это случится уже весной либо осенью», – заявил Максим Митрофанов.
Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.
(с) 12 стульев
Ну и места отдыха для этих особо жаждущих нужно подготовить - ведь при нашей футбольной системе осень-весна бывает холодно и осенью, и весной. В общем хостелы рядом со стадионом.
(с)