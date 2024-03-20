Генсек РФС об отсутствии пива на стадионах: «Непонятно, почему продажа в барах и магазинах менее вредна, чем на стадионах. Возвращение преподносилось нам как обмен на Fan ID»

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Генеральный секретарь РФС рассказал о возможном возвращении пива на стадионы.

«Возвращение пива на стадионы преподносилось нам в том числе как обмен на Fan ID. Мы получили согласование на пиво со стороны МВД. Но есть позиция Минздрава, хотя не очень понятно, почему продажа пива на стадионе вредна, а продажа в совокупном количестве в барах, ресторанах и магазинах менее вредна.

Люди же сейчас как делают: пьют перед футболом, идут на стадион и надеются, что их не задержат. В ближайших чтениях Думы нам обещают вернуться к этому вопросу. Надеюсь, что это случится уже весной либо осенью», – заявил Максим Митрофанов.

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24 комментария
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Нам обещают... Вас #######! Fan ID есть, пива и людей на стадионах, нет!
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Обманули вышестоящие? Никогда такого не было...
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Свобода в обмен на колбасу, но без колбасы
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Fan ID абсолютно дьявольское изобретение
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расходитесь, вас обманули
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Лучшие времена скоро наступят!
Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.

(с) 12 стульев
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Бгг. Без лоха и жизнь плоха.
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Самое главное, что в vip ложах есть любой алкоголь
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Губит людей не пиво 🍺, губит людей вода!) из кинофильма.
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Тут ещё промышленность надо подключить к обсуждению - ведь она должна будет обеспечить стадионы необходимым количеством каталок для вывоза определённой группы особо жаждущих со стадиона.

Ну и места отдыха для этих особо жаждущих нужно подготовить - ведь при нашей футбольной системе осень-весна бывает холодно и осенью, и весной. В общем хостелы рядом со стадионом.
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Генсек малообразованный человек или мерзавец.
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Да здравствует пиво душистое!
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Боится бабушка..
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Простой болельщик не из Москвы. Еду в Москву в командировку. У меня в регионе нет футбола. А тут ещё и генеральный секретарь. не пойду я на футбол, это точно. Дорого, нудно, и скучно.
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Да и на стадионах пьют тоже
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да что ж такое, опять нож в спину
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трезвым ещё и за деньги это смотреть?! вы там с дуба рухнули?
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узбогойтесь уже...это смотреть и с пивом невозможно...тут надо перед входом по пол-литра выдавать причём даром )))))))
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Нас нагло обманули. Надули. Кинули. Водили за нос!
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На-ду-ли!
(с)
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Поддерживаю.
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ради бабла мать продаст , давай спаивай, мало их ушло на тот свет
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Ответ nick-basil
Генсек малообразованный человек или мерзавец.
Почему?
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