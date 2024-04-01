«Ювентус» и «Байер» хотят подписать вингера Франции U18 Гомиса
«Ювентусу» интересен вингер сборной Франции U18.
Как сообщает Foot Mercato, туринцы уже начали переговоры с окружением Тидьяма Гомиса, принадлежащего «Кану».
Также на 17-летнего футболиста претендует «Байер». Леверкузенцы зимой делали предложение французскому клубу, но оно было отклонено. Отмечается, что «Кан» требует крупную сумму.
В текущем сезоне Гомис принял участие в 9 матчах второй лиги Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.