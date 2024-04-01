«Ювентус» и «Байер» хотят подписать вингера Франции U18 Гомиса

Теги Байер Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Кан Д2 Франция Тидьям Гомис Футбол

«Ювентусу» интересен вингер сборной Франции U18.

Как сообщает Foot Mercato, туринцы уже начали переговоры с окружением Тидьяма Гомиса, принадлежащего «Кану».

Также на 17-летнего футболиста претендует «Байер». Леверкузенцы зимой делали предложение французскому клубу, но оно было отклонено. Отмечается, что «Кан» требует крупную сумму.

В текущем сезоне Гомис принял участие в 9 матчах второй лиги Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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В Ювентусе пойдёт по арендам
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"Не трогай мяч, не трогай, оставь его Бриану! Идиот!" (с) Шмурнов про другого Гомиса
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Почему фотки нет ? Чёрный что ли ?
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