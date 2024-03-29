«Милану» и «Юве» интересен защитник «Вольфсбурга» Лакруа. Он покинет немецкий клуб летом, скорее всего
Защитник «Вольфсбурга» Максанс Лакруа может перейти в Серию А.
По информации L’Equipe, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Милан» и «Ювентус». Они делали запросы о возможности трансфера француза летом.
Контракт Лакруа с немецким клубом рассчитан до 2025 года. Скорее всего, он покинет «Вольфсбург» по окончании текущего сезона.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Максанс провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.