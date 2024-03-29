«Милану» и «Юве» интересен защитник «Вольфсбурга» Лакруа. Он покинет немецкий клуб летом, скорее всего

Защитник «Вольфсбурга» Максанс Лакруа может перейти в Серию А.

По информации L’Equipe, интерес к 23-летнему футболисту проявляют « » и « ». Они делали запросы о возможности трансфера француза летом.

Контракт Лакруа с немецким клубом рассчитан до 2025 года. Скорее всего, он покинет « » по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Максанс провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.