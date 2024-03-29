«Милану» и «Юве» интересен защитник «Вольфсбурга» Лакруа. Он покинет немецкий клуб летом, скорее всего

Теги Вольфсбург Милан Ювентус бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Максанс Лакруа Футбол

Защитник «Вольфсбурга» Максанс Лакруа может перейти в Серию А.

По информации L’Equipe, интерес к 23-летнему футболисту проявляют «Милан» и «Ювентус». Они делали запросы о возможности трансфера француза летом.

Контракт Лакруа с немецким клубом рассчитан до 2025 года. Скорее всего, он покинет «Вольфсбург» по окончании текущего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Максанс провел 22 матча, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь

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4 комментария
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давно пора, на слуху года так с 2021
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С такого Вольфсбурга скоро все убегут.
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из Вольфсбурга в Ювентус маршрут хороший, протоптанной ). А игрок хоть нормальный?
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