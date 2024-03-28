«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Бремеру. «Ювентус» хочет 60-70 млн евро за защитника

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«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками.

Английский клуб заинтересован в подписании Бремера. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы хотят получить 60-70 миллионов евро за центрального защитника. 

Отмечается, что «Юнайтед» не пугает возможность потратить около 60 млн евро на этот трансфер. В сделку может быть включен Мэйсон Гринвуд – туринцы интересуются 22-летним вингером. 

В качестве замены Бремеру «Юве» может подписать Риккардо Калафьори, чья зарплата будет ниже, чем у браизильца. «Болонья» оценивает трансферную стоимость игрока как минимум в 25 миллионов евро. Также итальянскому клубу интересен Венделл Боржес из «Порту». 

15 комментариев
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Юве опять делать нечего - то Де Лихта продали, теперь Бремер возможно. Менталитет маленького клуба, который не умеет удерживать топ-игроков
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Юве опять делать нечего - то Де Лихта продали, теперь Бремер возможно. Менталитет маленького клуба, который не умеет удерживать топ-игроков
А что по Де Лигту? Он и в Баварии присел, надежд не оправдывает во втором клубе подряд. Поэтому вовремя его Юве сбагрил за хорошую цену, как выяснилось.
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Очередной трансферный позор для Ювентуса грядет
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Ювентусу надо на замену Бремера Дрэгушина у шпор купить за 60 млн+ Соуле. позориться, так до конца
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Ответ ТТХ не фарм клуб
Юве опять делать нечего - то Де Лихта продали, теперь Бремер возможно. Менталитет маленького клуба, который не умеет удерживать топ-игроков
На данном этапе Ювентус и есть маленький клуб.
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Гринвуд Легенда чем эта ошибка природы. Это как Дель Пиеро менять Квальяреллу
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Ответ werowolf-gears
Очередной трансферный позор для Ювентуса грядет
А можете объяснить в чем позор? Бремер стоит сильно дороже?
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Ответ werowolf-gears
Очередной трансферный позор для Ювентуса грядет
Клуб лишили в кабинетах еврокубков, ему нужно искать пути заработать. И в Италии центральных защитников вырастить проще, чем центральных нападающих или вингеров
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Ответ кашкаКа
А что по Де Лигту? Он и в Баварии присел, надежд не оправдывает во втором клубе подряд. Поэтому вовремя его Юве сбагрил за хорошую цену, как выяснилось.
Де Лигту нашли хорошую замену, это да, причем остались в плюсе от этого миллионов на 20-30. Но такой размен - это всегда риск, поэтому если уже есть в команде топ игрок, то лучше его оставить, так надежнее
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60-70 млн? В принципе Ювентусу доплатить не много нужно
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Подписываем очередного Варана. Надеюсь это вброс журналистов
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Ответ кашкаКа
А что по Де Лигту? Он и в Баварии присел, надежд не оправдывает во втором клубе подряд. Поэтому вовремя его Юве сбагрил за хорошую цену, как выяснилось.
в каком месте он присел?
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Ответ Сергей Орлов
На данном этапе Ювентус и есть маленький клуб.
Грустно от того что и не поспоришь
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