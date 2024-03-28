«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Бремеру. «Ювентус» хочет 60-70 млн евро за защитника
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками.
Английский клуб заинтересован в подписании Бремера. По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы хотят получить 60-70 миллионов евро за центрального защитника.
Отмечается, что «Юнайтед» не пугает возможность потратить около 60 млн евро на этот трансфер. В сделку может быть включен Мэйсон Гринвуд – туринцы интересуются 22-летним вингером.
В качестве замены Бремеру «Юве» может подписать Риккардо Калафьори, чья зарплата будет ниже, чем у браизильца. «Болонья» оценивает трансферную стоимость игрока как минимум в 25 миллионов евро. Также итальянскому клубу интересен Венделл Боржес из «Порту».