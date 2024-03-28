«МЮ» может включить Гринвуда в сделку по Бремеру. «Ювентус» хочет 60-70 млн евро за защитника

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками.

Английский клуб заинтересован в подписании . По информации La Gazzetta dello Sport, итальянцы хотят получить 60-70 миллионов евро за центрального защитника.

Отмечается, что « » не пугает возможность потратить около 60 млн евро на этот трансфер. В сделку может быть включен – туринцы интересуются 22-летним вингером.

В качестве замены Бремеру «Юве» может подписать , чья зарплата будет ниже, чем у браизильца. « » оценивает трансферную стоимость игрока как минимум в 25 миллионов евро. Также итальянскому клубу интересен Венделл Боржес из «Порту».