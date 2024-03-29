«Ливерпуль», «Боруссия» и «Лейпциг» поборются за 18-летнего Хейсена. «Юве» хочет больше 30 млн евро за защитника

Теги Боруссия Дортмунд Рома Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг Дин Хейсен Футбол

Дин Хейсен интересен клубам АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль», «Боруссия» и «Лейпциг» поборются за 18-летнего защитника «Ювентуса» Дина Хейсена, который выступает на правах аренды за «Рому».

Римляне также заинтересованы в подписании Хейсена на постоянной основе, но, вероятно, они не смогут заплатить за игрока более 30 миллионов евро, которые хотят выручить «бьянконери».

Ранее появилась информация, что «Аталанта» может попросить «Ювентус» включить Хейсена в сделку по Тену Копмейнерсу.

В этом сезоне серии А Хейсен провел 4 матча. Его статистику можно увидеть здесь

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4 комментария
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Надо избавляться от Сандро и подтягивать Хейсена. Хватит уже сбагривать качественную молодежь
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Отдать Хейсена за 30 и прописать выкуп Алькараса за 50 – это прям "свежий менеджерский подход". При этом ещё и держать на контрактах де Шильо, Сандро и Ругани, хотя к последнему это в меньшей степени относится.
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По тем играм, что я видел за Рому, парень очень перспективный!
Прекрасные данные и с пасом дружит.
Бывают конечно ошибки, но это вполне нормально для такого возраста.
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Ответ d.xoxlov
Отдать Хейсена за 30 и прописать выкуп Алькараса за 50 – это прям "свежий менеджерский подход". При этом ещё и держать на контрактах де Шильо, Сандро и Ругани, хотя к последнему это в меньшей степени относится.
пока конечно никто не отдал Хейсена, и надеюсь не отдадут. Но судя по тому как с Драгушин расстались легко это становится пугающим. По Алькаресу тоже не понятно, и навряд ли его выкупят вообще, не говоря о 50млн. Если конечно за последний отрезок сезона он не покажет высочайший уровень что очень сомнительно.
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