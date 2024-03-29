«Ливерпуль», «Боруссия» и «Лейпциг» поборются за 18-летнего Хейсена. «Юве» хочет больше 30 млн евро за защитника
Дин Хейсен интересен клубам АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Ливерпуль», «Боруссия» и «Лейпциг» поборются за 18-летнего защитника «Ювентуса» Дина Хейсена, который выступает на правах аренды за «Рому».
Римляне также заинтересованы в подписании Хейсена на постоянной основе, но, вероятно, они не смогут заплатить за игрока более 30 миллионов евро, которые хотят выручить «бьянконери».
Ранее появилась информация, что «Аталанта» может попросить «Ювентус» включить Хейсена в сделку по Тену Копмейнерсу.
В этом сезоне серии А Хейсен провел 4 матча. Его статистику можно увидеть здесь.
Прекрасные данные и с пасом дружит.
Бывают конечно ошибки, но это вполне нормально для такого возраста.