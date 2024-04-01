В «Реале» никогда не думали отдать Эндрика в аренду или перевести в «Кастилью». Форвард будет в основной команде с июля

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Фабрицио Романо Эндрик Футбол

Эндрик с первого дня будет работать с основной командой «Реала».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в клубе никогда не рассматривали возможность отправки форварда в аренду в «Палмейрас» или какой-либо другой клуб до конца текущего года. Также его не собираются переводить в «Кастилью».

Присоединившись к «Реалу» в июле, бразилец сразу станет частью основной команды.

Со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь. Бразилец 31 марта был заменен в первом финальном матче Паулисты против «Сантоса»». Сразу после замены ему приложили лед к правой ноге. Эндрик проводил четвертый матч за девять дней, включая игры за сборную Бразилии в Лондоне и Мадриде, после которых ему понадобился многочасовой обратный перелет.


Эндрик хочет пожертвовать частью отпуска и полететь с «Реалом» в тур по США даже в случае выхода Бразилии в финал Кубка Америки

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28 комментариев
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Чтобы гюлер не скучал
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Что это если не расизм?ариец ты наш.
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Ответ Joker111
Что это если не расизм?ариец ты наш.
Ты зачем с ним общаешься, это же дурачек местный.
Он чисто фоном в комментариях тусуется.
Как алкаш у магазина, который ходит и истории свои травит в надежде, что на чекушку денег дадут.
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Ответ Pato7
Комментарий удален пользователем
Атлетико что ли?
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Винисиус , Родриго , Гюлер , Себальос ,Хоселу , Беллингем , Браим , Эндрик , Мбаппе ! Это конечно сила в атаке на бумаге , но посмотрим что из этого получится . Анчелотти думаю справится и это хорошо для футбола и для ЛаЛиги !
+3
-2
+1
Ответ ljolik888
Винисиус , Родриго , Гюлер , Себальос ,Хоселу , Беллингем , Браим , Эндрик , Мбаппе ! Это конечно сила в атаке на бумаге , но посмотрим что из этого получится . Анчелотти думаю справится и это хорошо для футбола и для ЛаЛиги !
только половина из них будет лавку полировать.без амбиции парни
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Ответ Pato7
Комментарий удален пользователем
Себальос отсюда.
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Ответ QWertY
Кто на банку после прихода Мбаппешки и Эндрика? Шимпа или Родриго?
Будут играть по "бразильской системе" образца 1958 года 4-2-4.
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Ответ QWertY
Кто на банку после прихода Мбаппешки и Эндрика? Шимпа или Родриго?
Родриго, как самый скромный))
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Да это они его детскую психику так успокаивают, конечно же, в лучшем случае, он будет игроком глубокого запаса, если не отдадут в аренду.
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Ответ samatzakirzyanov
В чём его талант, кроме того что за него Реал отвалил 70 млн евро? Он уже подвержен травмам, статистика не сказать что вау, так что именно сейчас в нем особенного? Разве что забил два гола за сборную, но там такие моменты, которые он должен был забивать.
> > > >В чём его талант
Скоро узнаешь, когда закинет очередную трёшку бчк.
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Ответ Qarasik
> > > >В чём его талант Скоро узнаешь, когда закинет очередную трёшку бчк.
Так ты ответь чем он выделяется
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Или Гюлера в аренду
или кого то из пары Родриго - Браим продадут.
Логично Гюлера в аренду. Маловато практики.
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ну и будет как гюлер.ну его право на лавке сидеть.сам и будет виноват
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Ответ Joker111
Что это если не расизм?ариец ты наш.
нацистские и расистские возгласы норм для этого персонажа.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Predator87
только половина из них будет лавку полировать.без амбиции парни
Половина ? Себальос и Хоселу если только, у остальных амбиций выше крыши
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Чтобы гюлер не скучал
о том и речь.а ведь кто то реально думает что эндрик будет играть в живом мбаппе в атаке
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