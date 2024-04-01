В «Реале» никогда не думали отдать Эндрика в аренду или перевести в «Кастилью». Форвард будет в основной команде с июля

Эндрик с первого дня будет работать с основной командой «Реала».

Как сообщает инсайдер , в клубе никогда не рассматривали возможность отправки форварда в аренду в « » или какой-либо другой клуб до конца текущего года. Также его не собираются переводить в «Кастилью».

Присоединившись к « » в июле, бразилец сразу станет частью основной команды.

Со статистикой 17-летнего игрока можно ознакомиться здесь. Бразилец 31 марта был заменен в первом финальном матче Паулисты против «Сантоса»». Сразу после замены ему приложили лед к правой ноге. Эндрик проводил четвертый матч за девять дней, включая игры за сборную Бразилии в Лондоне и Мадриде, после которых ему понадобился многочасовой обратный перелет.



Эндрик хочет пожертвовать частью отпуска и полететь с «Реалом» в тур по США даже в случае выхода Бразилии в финал Кубка Америки