Эндрик хочет пожертвовать частью отпуска и полететь с «Реалом» в тур по США даже в случае выхода Бразилии в финал Кубка Америки

Эндрик хочет поскорее начать работу в составе «Реала» и полететь в тур по США.

Relevo отмечает, что нападающий не сможет присоединиться к команде до 21 июля, поскольку 18 лет ему исполнится только в этот день. Таким образом, первую часть предсезонной подготовки футболист пропустит.

В случае с вызовом в сборную на Кубок Америки-2024 ситуация для него дополнительно усложняется. Если национальная команда не дойдет до полуфинала (матчи пройдут 9-10 июля), игрок будет обязан полететь с « » в США.

В противном случае в это время он будет в отпуске. Клуб уже объявил, что участники полуфиналов Евро и Кубка Америки пропустят турне.

Сам же Эндрик хотел бы поскорее присоединиться к «Реалу» и готов пожертвовать отдыхом даже в том случае, если Бразилия дойдет до финала. Форвард намерен побыстрее адаптироваться к новым условиям и требованиям. Однако пока непонятно, согласится ли клуб на сокращение отпуска новичка.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси» и «Милан» примут участие в Soccer Champions Tour с 27 июля по 6 августа.

В четверг Эндрик вывел «Палмейрас» в финал Паулисты: забил единственный мяч в матче с «Новоризонтино». Спортс показывал матч в прямом эфире. Смотрите хайлайты Паулисты у нас.



Финал Паулисты с участием «Палмейраса» Эндрика смотрите на Спортсе, первый матч – в ночь на 1 апреля.