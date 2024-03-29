Эндрик хочет пожертвовать частью отпуска и полететь с «Реалом» в тур по США даже в случае выхода Бразилии в финал Кубка Америки

Теги Палмейрас Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Эндрик Футбол

Эндрик хочет поскорее начать работу в составе «Реала» и полететь в тур по США.

Relevo отмечает, что нападающий не сможет присоединиться к команде до 21 июля, поскольку 18 лет ему исполнится только в этот день. Таким образом, первую часть предсезонной подготовки футболист пропустит.

В случае с вызовом Эндрика в сборную Бразилии на Кубок Америки-2024 ситуация для него дополнительно усложняется. Если национальная команда не дойдет до полуфинала (матчи пройдут 9-10 июля), игрок будет обязан полететь с «Реалом» в США.

В противном случае в это время он будет в отпуске. Клуб уже объявил, что участники полуфиналов Евро и Кубка Америки пропустят турне.

Сам же Эндрик хотел бы поскорее присоединиться к «Реалу» и готов пожертвовать отдыхом даже в том случае, если Бразилия дойдет до финала. Форвард намерен побыстрее адаптироваться к новым условиям и требованиям. Однако пока непонятно, согласится ли клуб на сокращение отпуска новичка.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона», «Ман Сити», «Челси» и «Милан» примут участие в Soccer Champions Tour с 27 июля по 6 августа.

В четверг Эндрик вывел «Палмейрас» в финал Паулисты: забил единственный мяч в матче с «Новоризонтино». Спортс показывал матч в прямом эфире. Смотрите хайлайты Паулисты у нас.


Финал Паулисты с участием «Палмейраса» Эндрика смотрите на Спортсе, первый матч – в ночь на 1 апреля.

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10 комментариев
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Перспективный парень очень. Еще и Инициативу проявляет. Большое будущее грядет, видимо. Рад новым талантам всегда. Главное без травм.
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Ещё пацан, а уже понимают что уровень и требования в таком клубе как «Реал» очень высоки,(будет не легко) крайне важно быстрее адаптироваться, вот и хочет пожертвовать отпуском
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Я тоже если что готов отпуском пожертвовать и поиграть за РМ в США
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Чем быстрее присоединится - тем скорее вольется в коллектив , адаптируется к новым условиям и требованиям.
Очень разумно в таком возрасте.
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Пожертвовать... Еще высокопарнее можно выразиться?))
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послать сборную - правильный паренек
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Молодец пацан. Ясно дает понять, что современный футбол это не про сборные. Ну и уровень копы затроллил))
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