Эндрик забил в 3-м матче подряд – победный в полуфинале Паулисты с «Новоризонтино». Ранее он отличился в двух играх за Бразилию

Эндрик отличился в 3-м матче подряд.

17-летний нападающий « » забил гол в полуфинале Лиги Паулиста с « » (1:0). Мяч Эндрика стал победным.

Ранее будущий новичок « » отличился в двух матчах за сборную .

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