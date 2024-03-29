Эндрик забил в 3-м матче подряд – победный в полуфинале Паулисты с «Новоризонтино». Ранее он отличился в двух играх за Бразилию
Эндрик отличился в 3-м матче подряд.
17-летний нападающий «Палмейраса» забил гол в полуфинале Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (1:0). Мяч Эндрика стал победным.
Ранее будущий новичок «Реала» отличился в двух матчах за сборную Бразилии.
- Дата проведения
- 29 марта, 03.35, «Allianz Parque»
- Гол:
- 1:0 – 53 Эндрик.
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Палмейрас –
Уэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл (Габриэл Менино, 81), Рафаэл Вейга (Лазаро, 90), Морено, Лопес (Риос, 81), Эндрик (Рони, 73).
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Новоризонтино –
Жорди, Лепу, Сезар, Шико (Данило, 46), Луизао (Пауло Витор, 83), Реверсон, Фариа (Фабрисио Даниэл, 68), Марлон Адриано, Ромуло, Вагининьо (Родриго, 90), Пессоа (Лукка, 82).
- Предупреждения:
- Луизао (35), Риос (90+5), Фабрисио Даниэл (90+5).
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Статистика Чемпионата Паулиста
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