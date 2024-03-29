Эндрик забил в 3-м матче подряд – победный в полуфинале Паулисты с «Новоризонтино». Ранее он отличился в двух играх за Бразилию

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Паулиста Новоризонтино Эндрик Футбол

Эндрик отличился в 3-м матче подряд.

17-летний нападающий «Палмейраса» забил гол в полуфинале Лиги Паулиста с «Новоризонтино» (1:0). Мяч Эндрика стал победным.

Ранее будущий новичок «Реала» отличился в двух матчах за сборную Бразилии.

Палмейрас – Новоризонтино 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
29 марта, 03.35, «Allianz Parque»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 53 Эндрик.
ПалмейрасУэвертон, Майке, Маркос Роша, Луан, Серкейра, Пикерес, Зе Рафаэл (Габриэл Менино, 81), Рафаэл Вейга (Лазаро, 90), Морено, Лопес (Риос, 81), Эндрик (Рони, 73).
НоворизонтиноЖорди, Лепу, Сезар, Шико (Данило, 46), Луизао (Пауло Витор, 83), Реверсон, Фариа (Фабрисио Даниэл, 68), Марлон Адриано, Ромуло, Вагининьо (Родриго, 90), Пессоа (Лукка, 82).
Предупреждения:
Луизао (35), Риос (90+5), Фабрисио Даниэл (90+5).

Трансляции Лиги Паулиста проходят при поддержке Winline.

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24 комментария
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Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Новоризонтино»
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Стоимость Эндрика на трансфермаркт возросла до 55 млн, пишут, что он летом будет основным нападающим сборной Бразилии на их южноамериканском междусобойчике.
+13
-3
+10
Умница, Пацан. Следующие 10 лет для Барсы будут абсолютно чёрными.
+17
-12
+5
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ну это понятно, но спорц все равно позорный.
вы же понимаете, что права на спортивные трансляции реализуются территориально?
+4
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+4
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
в любом футбольном ТГ канале есть все видосы
Между ТГ каналами и приложением есть много других отличий. Возможно, стоит сравнивать сопоставимые вещи. Ну и кто ж заставляет мучаться здесь, если есть такие чудесные каналы?
+2
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+2
Эндрик Амар
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
а ты тоже в Турции?
Да. В Анталье.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
ну хз, на западе не работает
впн в помощь
0
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Ответ White Buddha
впн в помощь
Ну это понятно, но спорц все равно позорный.
+2
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ну это понятно, но спорц все равно позорный.
Есть варианты лучше?
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Ответ Алексей Мишин
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – «Новоризонтино»
хорошо!
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Ответ Real_v_dushe
Стоимость Эндрика на трансфермаркт возросла до 55 млн, пишут, что он летом будет основным нападающим сборной Бразилии на их южноамериканском междусобойчике.
Там Жезус будет 100%
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