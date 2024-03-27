Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за Бразилию. Пеле сделал это за 64 минуты, Роналдо – за 529
Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за сборную Бразилии.
17-летний форвард «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», отличился во вчерашнем матче против сборной Испании (3:3) спустя 4 минуты после выхода на замену. В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии, также выйдя на замену.
Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты, чтобы забить первые 2 гола за сборную Бразилии, Роналдо – 529 минут.
Смотрите плей-офф Лиги Паулиста с участием «Палмейраса» на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline. Вот так Эндрик забивал «Коринтиансу» и играл с «Сан-Бернарду». 👇🏻
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А Винлайн заплатит...
Ты еще забыл, что Месси в 13 лет, половину Барселоны обводил, да и Пеп рейна у него с банано тащили из сетки неоднократно :)))
А так молодец, забить два за сборную это хороший результат.