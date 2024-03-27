Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за Бразилию. Пеле сделал это за 64 минуты, Роналдо – за 529

Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за сборную Бразилии.

17-летний форвард « », принадлежащий « », отличился во вчерашнем матче против сборной (3:3) спустя 4 минуты после выхода на замену. В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной , также выйдя на замену.

Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты, чтобы забить первые 2 гола за сборную , Роналдо – 529 минут.

Смотрите плей-офф Лиги Паулиста с участием «Палмейраса» на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline. Вот так Эндрик забивал «Коринтиансу» и играл с «Сан-Бернарду». 👇🏻

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