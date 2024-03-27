Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за Бразилию. Пеле сделал это за 64 минуты, Роналдо – за 529

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Роналдо Ла Лига Сборная Испании по футболу Пеле рекорды чемпионат Паулиста Эндрик Футбол

Эндрик установил рекорд, забив 2 гола в первые 49 минут за сборную Бразилии.

17-летний форвард «Палмейраса», принадлежащий «Реалу», отличился во вчерашнем матче против сборной Испании (3:3) спустя 4 минуты после выхода на замену. В предыдущей игре за Бразилию Эндрик забил победный гол в ворота сборной Англии, также выйдя на замену.

Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты, чтобы забить первые 2 гола за сборную Бразилии, Роналдо – 529 минут.

Смотрите плей-офф Лиги Паулиста с участием «Палмейраса» на Sports. Трансляции проходят при поддержке Winline. Вот так Эндрик забивал «Коринтиансу» и играл с «Сан-Бернарду». 👇🏻

 

 

Реклама 18+. ООО «Управляющая компания НКС».
Erid: 2SDnjdvsnA4

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Dexter Morgan
Рад, что он в Реале. Уже видно, что это будущая легенда.
Как мало людям надо, чтобы увидеть легенду. У Барселона вон легенда в 21 год в Брайтоне доигрывает.
+82
-6
+76
Забавно, как те же люди, называющие Ямаля продуктом пиара и бесполезностью, рассыпаются в комплиментах Эндрику, сыгравшему один час на высоком уровне))
+82
-25
+57
Ответ Marcus-light
Как мало людям надо, чтобы увидеть легенду. У Барселона вон легенда в 21 год в Брайтоне доигрывает.
не заиграл сразу и что, бывает. на Эдегора посмотри, помотало пацана, но добрался до своего топ-уровня
+28
-2
+26
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно, как те же люди, называющие Ямаля продуктом пиара и бесполезностью, рассыпаются в комплиментах Эндрику, сыгравшему один час на высоком уровне))
Эндрик великолепно играет с 15-16 лет в высшей лиге Бразилии
+32
-7
+25
Реал грамотно его урвал
+34
-13
+21
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно, как те же люди, называющие Ямаля продуктом пиара и бесполезностью, рассыпаются в комплиментах Эндрику, сыгравшему один час на высоком уровне))
Ну Эндрик играет не первую игру на высоком уровне. Он вес сезон провел отлично. А Ямал это наш парень. Отличный футболист, быстрый и резкий но они все же разные.
+18
-5
+13
Ответ Егор Ковалёв
не хуже роке будет
Роке старше и слабее уровнем, чем Эндрик.
+17
-6
+11
Ответ Борис Потапкин
не заиграл сразу и что, бывает. на Эдегора посмотри, помотало пацана, но добрался до своего топ-уровня
Так я о том и говорю. Я как болельщик Арсенала столько этих легенд видел: Рэмси, Уолкотта, Уилшера, Сеска, Окса-Чемберлейна, Беллерина. Все сверкали с 17 лет, били рекорды, а до 30 в здравии добрался только Фабергас, да и то никакой легендой не стал.
+5
0
+5
Рад, что он в Реале. Уже видно, что это будущая легенда.
+20
-15
+5
Как бы потом ни оказалось, что это единственные 2 гола за пару лет
+7
-2
+5
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно, как те же люди, называющие Ямаля продуктом пиара и бесполезностью, рассыпаются в комплиментах Эндрику, сыгравшему один час на высоком уровне))
Что значит на "высоком уровне"? Игры сборных по уровню давно ниже игр клубов ведущих чемпионатов в мире и Эндрик играет в команде, которая не факт, что не обыграет эти 2 сборные с учётом их управляемости и сыгранности. А чемпионат Бразилии посильнее будет той же лиги 1.
+8
-4
+4
Ответ 2vdhrvmmzf
Забавно, как те же люди, называющие Ямаля продуктом пиара и бесполезностью, рассыпаются в комплиментах Эндрику, сыгравшему один час на высоком уровне))
Эндрик уже второй сезон играет в Бразилии на уровне топ-команд. Так что сравнение неправильное.
+4
-1
+3
Ответ S-V-D
Зачем мне под новостью про голы за сборную голы за клуб?
Вы ещё спросите, зачем вам под новостью реклама. ;))
+3
0
+3
Ответ madaev
Эндрик великолепно играет с 15-16 лет в высшей лиге Бразилии
А Ямаль возит взрослых мужиков в Лалиге, пусть Эдрик для начала что нибудь покажет в Европе а не в помойной Бразилии
+5
-3
+2
В принципе карьеру можно завершать.
+3
-1
+2
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
ты реально очень смешной)
+4
-2
+2
Ответ Finding Home
ты реально очень смешной)
Над такими людьми грешно смеяться.
+2
0
+2
Ответ elninjo_3
Пусть Винлайн засунет свою эмблему себе в одно место!
Хм, а может вы засунете?
А Винлайн заплатит...
+3
-1
+2
Верим в парня.
+4
-2
+2
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
% )) МолодЭц!
Ты еще забыл, что Месси в 13 лет, половину Барселоны обводил, да и Пеп рейна у него с банано тащили из сетки неоднократно :)))
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Рад, что он в Реале. Уже видно, что это будущая легенда.
вот как сезон отыграет за Реал и забьет голов 10, тогда можно будет говорить что это легенда и тд и тп, может получится так, что не пойдет у парня и все.
А так молодец, забить два за сборную это хороший результат.
+1
0
+1
Ответ breeze1989
Ну и что Реал будет делать с Вини, Мбаппе и Эндриком? Еще куда-то Гюлера нужно будет девать.
Всех в одну кучу, как будто все четверо играют на одной позиции
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Как мало людям надо, чтобы увидеть легенду. У Барселона вон легенда в 21 год в Брайтоне доигрывает.
Так я про будущее. Винисиус, например, в те же годы классно уже играл. Уже один из лучших в мире. А что не так? У Реала нет Фати. Это к фанатам Барселоны вопросы. Они и Рафинью топом считали.
+3
-2
+1
Ответ akaAzazello
Мадрид после того, как "урвал" Эдена Азара и Луку Йовича за 400+ млн евро (суммарно трансфер + з/п) - стал очень аккурано относиться к трансферам ;)
Жаль Барселона после Дембеле, Коутиньо и Гризманна так ничему и не научилась
+1
0
+1
Мадрид молодцы, умеют разглядеть талант
+1
0
+1
парень в 17 лет выглядит как "машина" с детским лицом, вообще с картинки сверху кажется что у него лишний вес даже, но вроде шустрый
+1
0
+1
Пусть Винлайн засунет свою эмблему себе в одно место!
+2
-1
+1
Зачем мне под новостью про голы за сборную голы за клуб?
+1
0
+1
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Половину голов Неймара? Как раз в товарняках и на забивает, как твой Месси и твой Неймар.
+5
-5
0
Ответ Dexter Morgan
Так я про будущее. Винисиус, например, в те же годы классно уже играл. Уже один из лучших в мире. А что не так? У Реала нет Фати. Это к фанатам Барселоны вопросы. Они и Рафинью топом считали.
Винисиус бегал классно в те годы(вспомните фразу Бензема к Менди - "не давай ему пас - он играет за соперников" :)) - а именно играть классно он уже начал с приходом Анчелотти ;) (т.е. в 21 год)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий