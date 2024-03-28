Семак о матче со «Спартаком» в Кубке: «В последнее время мы так часто встречаемся, что ажиотаж поутих. «Зениту» досталась одна из самых сильных команд, календарь очень загружен»
Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России.
«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России 3 апреля.
– Как оцениваете жребий, который выпал «Зениту» в Кубке страны?
– Календарь непростой для всех клубов, особенно с учетом переноса матча чемпионата России. Календарь очень загружен, поэтому очень важно, насколько наши игроки будут в форме, вся команда. В такой ситуации определенно нужно будет ротировать состав, давать играть всем, по максимуму борясь за результат.
Что касается жребия, то на этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Традиционное противостояние между «Спартаком» и «Зенитом», безусловно, добавляет ажиотажа вокруг матчей. Хотя в последнее время мы настолько часто играем друг с другом, что ажиотаж немного поутих. Будем готовиться – чтобы выиграть Кубок, нужно уметь обыгрывать любую команду, – сказал главный тренер «Зенита».