Семак о матче со «Спартаком» в Кубке: «В последнее время мы так часто встречаемся, что ажиотаж поутих. «Зениту» досталась одна из самых сильных команд, календарь очень загружен»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в Кубке России.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России 3 апреля.

– Как оцениваете жребий, который выпал «Зениту» в Кубке страны?

– Календарь непростой для всех клубов, особенно с учетом переноса матча чемпионата России. Календарь очень загружен, поэтому очень важно, насколько наши игроки будут в форме, вся команда. В такой ситуации определенно нужно будет ротировать состав, давать играть всем, по максимуму борясь за результат. 

Что касается жребия, то на этой стадии турнира нет слабых соперников, и нам досталась одна из самых сильных команд. Традиционное противостояние между «Спартаком» и «Зенитом», безусловно, добавляет ажиотажа вокруг матчей. Хотя в последнее время мы настолько часто играем друг с другом, что ажиотаж немного поутих. Будем готовиться – чтобы выиграть Кубок, нужно уметь обыгрывать любую команду, – сказал главный тренер «Зенита».

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7 комментариев
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Чем он загружен? 16 команд в РПЛ, кубок резервом многие играют, еврокубков нет. Чем?
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Комментарий удален пользователем
только из отпуска вышли, а уже ратирование состава, устали все очень сильно
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Там вообще скучно. Ну фанатов после манежки боятся…
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Семак всегда корректно высказывается, слово " вдуть" он наверняка и не знает. И это хорошо.
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Ответ Ничего Смешного
Аморфно , как и Семак. Помню раньше ждали эту встречу. В Москве насаживали голову свиней на ттк, в Питере стычки были. Я конечно не прям за беспредел на уровне Турции и не за немецкое спокойствие, но интерес к встрече должен быть. Последние два матча ни о чем, вообще не тянет на топ игру. В середине и конце 00х эти игры были на уровне ЛЧ, а сейчас дно.
Не дно, конечно, но без фануйди было интереснее, живее, "адриалийнее". Сейчас это напоминает какое-нибудь Монако-псж (имеется в виду болелы с тросточками в монако)
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Ответ Виктор Суданов
только из отпуска вышли, а уже ратирование состава, устали все очень сильно
Слово "рАтирование" напомнило анекдот про демонстрацию и лозунг про "рать"...
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