Ташуев про 0:0 с «Оренбургом»: «Необычно, что команда с таким уровнем футболистов идет внизу. Была задача не подпустить конкурента близко к «Факелу» в таблице» 

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Оренбург Футбол

Сергей Ташуев оценил ничью с «Оренбургом» (0:0) в Мир РПЛ.

«В первом тайме нам нужно было адаптироваться к полю, потому что больше месяца работали на искусственном газоне. Это очень сложно, поле суховатое. Во втором тайме мы адаптировались и завладели преимуществом. Получилась боевая ничья.

Была задача не подпустить конкурента близко [в таблице], оставить его на том же расстоянии. Я считаю, что «Оренбург» — лучшая команда по подбору игроков и наполняемости состава. Необычно, что команда с таким уровнем футболистов идет внизу», — сказал главный тренер «Факела».

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