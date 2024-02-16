Энрике о Мбаппе: «Команда превыше всего. Клуб выше любой личности. Я тренер – буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны»

Луис Энрике отреагировал на разговоры о возможном уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Вчера нападающий сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи о намерении покинуть клуб летом.

«Меняется ли что-то в проекте? Нет, у меня нет информации, чтобы сообщить вам.

Я постараюсь закрыть эту тему. Пока все стороны не выскажут мнение, я не буду ничего комментировать. Я тренер. Я буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны. Мы будем продолжать работать.

Команда превыше всего, вот наш посыл. Клуб выше любой личности», – сказал тренер «ПСЖ».

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