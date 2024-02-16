Энрике о Мбаппе: «Команда превыше всего. Клуб выше любой личности. Я тренер – буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике отреагировал на разговоры о возможном уходе Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Вчера нападающий сообщил президенту парижан Нассеру Аль-Хелайфи о намерении покинуть клуб летом.

«Меняется ли что-то в проекте? Нет, у меня нет информации, чтобы сообщить вам.

Я постараюсь закрыть эту тему. Пока все стороны не выскажут мнение, я не буду ничего комментировать. Я тренер. Я буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны. Мы будем продолжать работать.

Команда превыше всего, вот наш посыл. Клуб выше любой личности», – сказал тренер «ПСЖ». 

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36 комментариев
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Очень-очень жаль, ребята, что произошло сегодня...
+62
-23
+39
Интересно, Навальный в футбол играл?
Или как новости о нём тут подадут?))
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+20
Ответ Клирик
Интересно, Навальный в футбол играл? Или как новости о нём тут подадут?))
Через аналогичных тебе, уже попадают )
+17
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Ответ Клирик
Интересно, Навальный в футбол играл? Или как новости о нём тут подадут?))
Ща в редакции напряжённая летучка!
+8
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+8
Ответ Андрей Никитин99
Все очевидно было Перед выборами кого то убивать,классика для этого людоеда
В чем логика перед выборами это делать? Вот расскажи мне. Что бы перед выборами кипишь начался? Митинги, протесты, вой запада? Кстати чет они ничего не вопили, когда Лира в тюрьме на Украине умер. Тоже оппозиционер. Я сейчас не оправдываю нашу власть. А к тому, какие лицемеры на западе.
+15
-10
+5
Ответ Crash_243
Очень-очень жаль, ребята, что произошло сегодня...
Мбаппе вроде вчера объявил
+19
-14
+5
Ответ Андрей Никитин99
Я просто привел факт и все Посмотри когда и как убивали Немцова и Политковскую и все поймёшь
Ну что я должен понять? Из твоей логики следует, что кое кто в кремле совсем плох и решает каждый раз себе геморрой устроить. С митингами, протестами. Это вы чет все никак не видите, что это все происходит всегда как раз тогда, когда кремлю это все не вовремя. В данном случае выборы и интервью Карлсону. P.s. подчеркиваю. Я не за нашу власть. Но чет вы не учитываете, что Немцов, Навальный могут быть всего лишь разменной монетой запада.
+7
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Ответ Гномович!
Также говорили и в Барсе когда дали месси роковой контракт на 500 млн в 2017.
ты опять со своей рекламой
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Ответ Клирик
Интересно, Навальный в футбол играл? Или как новости о нём тут подадут?))
Тебя веселит смерть человека? Он умер, тебе стало легче ?
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Ответ Crash_243
Очень-очень жаль, ребята, что произошло сегодня...
промеса объявили в розыск😭😭😭😭
+7
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Сказано с ноткой обиды, все таки значит Мбаппе точно переходит в Реал, Перес конечно гений, шикарная работа , сначала Беллингем, теперь Мбаппе. Очень сильное усиление.
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Ответ Андрей Никитин99
Комментарий удален модератором
Ахахахахаха, как страшно, как мне жить теперь???
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Ответ Radik_2.0
сторонники заговоров уже прибежали, господи
Ну конкретно можешь ответить? В чем смысл это делать перед выборами? Противник против заговоров ты наш. Или только трепаться языком?
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Ответ Crash_243
Очень-очень жаль, ребята, что произошло сегодня...
Ну объявил Суарес о завершении карьеры, ну что с этого теперь, жизнь не заканчивается!
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Ответ Андрей Никитин99
Все очевидно было Перед выборами кого то убивать,классика для этого людоеда
Он просто решил сменить клуб...
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Ответ Клирик
Интересно, Навальный в футбол играл? Или как новости о нём тут подадут?))
Позвонят Петржеле, дадут ему 500 рублей и он выскажется))
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Ответ Весёлый Роджер
Ща в редакции напряжённая летучка!
ставка
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Меткое замечание!
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Ответ Ice Vorya
Спортс, ждем новость про более важное событие, произошедшее сегодня
А что важного? Забудут через месяц
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Вот и в ПСЖ теперь будет новый проект! Лишь бы не как в Челси.
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Не будут, он же свой.
Точнее, он же свой негроинский. Или негроидный? Как правильно сказать?
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Ответ Алекс Рава
Можно как угодно к нему относиться,но у чувака ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА!!!!!
Согласен, не каждый может уйти из ПСЖ..
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Ответ Phantom1289
В чем логика перед выборами это делать? Вот расскажи мне. Что бы перед выборами кипишь начался? Митинги, протесты, вой запада? Кстати чет они ничего не вопили, когда Лира в тюрьме на Украине умер. Тоже оппозиционер. Я сейчас не оправдываю нашу власть. А к тому, какие лицемеры на западе.
сторонники заговоров уже прибежали, господи
+3
-3
0
Проще говоря, чтотему скажут, то он и выскажет
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Ответ Весёлый Роджер
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Андрей Никитин99
Я просто привел факт и все Посмотри когда и как убивали Немцова и Политковскую и все поймёшь
Комментарий удален модератором
Ответ Crash_243
Очень-очень жаль, ребята, что произошло сегодня...
А что произошло?
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Да был клуб как клуб, а это так...шейховская игрушка
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