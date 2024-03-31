Артета про 0:0 с «Ман Сити»: «Арсенал» сделал еще один важный шаг, порой мы были по-настоящему агрессивны. Если не можешь выиграть, нельзя проигрывать»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0).

«Матч получился по-настоящему напряженным. Сегодня мы сделали еще один важный шаг.

У «Сити» есть возможность менять составы, и это во многом помогает им. Они очень сильны физически, но я думаю, что мы отлично справились. Думаю, что у нас были самые яркие моменты. Порой мы были по-настоящему агрессивны и доставляли мяч в очень выгодные позиции.

Наша борьба была феноменальна – как индивидуальная, так и командная. Каждый индивидуально должен был быть на высоте. Думаю, последний раз они не забивали на «Этихаде» в 2021-м.

Сегодня мы прошли очень тяжелое испытание. Мы хотели победить, но если не можешь выиграть, нельзя проигрывать», – сказал главный тренер «Арсенала».

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35 комментариев
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Если не можешь забивать, нельзя пропускать. Стэтхэм.
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Микель Стэтхета
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Сегодня действительно убедился, что у Арсенала лучшая защита в АПЛ, статистика тоже подтверждает
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Артета проделал отличную работу в Арсенале! Мало кто в него верил когда он приходил, но он оказался хорошим тренером! После эпохи Венгера - это лучший Арсенал!
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+26
Ответ modesto
"Антифутбол Порту" объявили позором и чуть ли концом футбола. А тут слишком многое на кону, спасли драгоценное очко, вот он что.
Так если б Порту просто в автобусе закрылся, то никто и слова бы не сказал (кроме неадекватов). Они же ломали игру при каждом удобном случае, это и есть антифутбол
+26
-4
+22
Оборонный доминатор
+13
0
+13
Ответ zzzeeerrrooo
Тоже самое исполнил и Арсенал Ещё Тейлор на ТМ жёлтых грузанул У Порту 20 фолов за 120 у Арсенала за 90
Арсенал игру не убивал, затяжек не было
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Салиба зверюга
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сейчас лучшая защита в Арсенале со времен Джоржда Грэма
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"Антифутбол Порту" объявили позором и чуть ли концом футбола. А тут слишком многое на кону, спасли драгоценное очко, вот он что.
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Браво, Микель! Управление возможностями команды клинически точно, достигло апогея в этой игре. Просто браво!
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-1
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Ответ Jazzzz
Микель Стэтхета
Артэтхем))
+7
0
+7
По сути сказал верно. Еще подчеркну что Арсенал не падал и симулировал каждую минуту как порту- но если вы увидели это ваши ожидания. Арсенал вырос ментально , станет он чемпионом или нет не так важно- важно что появился характер и сейчас про 5:0 или 6:0 уже речи не идет при игре против сильных соперников. Да кстати держу кулачки в лиге чемпионов.с уважением нынешнему МС и Ливерпулю
+6
0
+6
арсенал показал сегодня лучшую защиту за этот сезон👍
+3
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+3
Ответ Алексей Фирстов
Артета проделал отличную работу в Арсенале! Мало кто в него верил когда он приходил, но он оказался хорошим тренером! После эпохи Венгера - это лучший Арсенал!
Согласен с мнением...и есть уверенность что этот Арсенал способен ещё 2-3 сезона показывать самые позитивные результаты в АПЛ и ЛЧ...
+3
0
+3
Арсенал должен выносить Баварию. Райс - прекрасная покупка. Еще топового форварда - и будут монстры.
+2
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Ответ Алексей Фирстов
Артета проделал отличную работу в Арсенале! Мало кто в него верил когда он приходил, но он оказался хорошим тренером! После эпохи Венгера - это лучший Арсенал!
Прекрасная работа. Но важно не количество верящих в него - а качество верящих - руководство Арсенала в данном контексте!
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Челы, говорящие про унылый автобус, не дружат с головой. Во-первых, маленькое владение Арсенала это результат перекатывания мяча Сити. Арсенал пытался контролировать мяч, но в начале матча концентрация и сыгранность страдали, это объективная причина, и у них не получилось. Во-вторых, когда получалось, тогда получалось, и по моментам абсолютный паритет. Понятно, что можно было и тем, и тем рискнуть побольше, но никто не захотел, но очевидно, что результат устроил обоих.
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Ответ Алексей Фирстов
Артета проделал отличную работу в Арсенале! Мало кто в него верил когда он приходил, но он оказался хорошим тренером! После эпохи Венгера - это лучший Арсенал!
Капитан Очевидность
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Ответ Крок
Капитан Очевидность
Капитан Эдегор. Даже это не знаете, эх...
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Ответ Алексей Фирстов
Капитан Эдегор. Даже это не знаете, эх...
Братан юмор это не твоё
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Saliba man of the match 👏 👌 🙌
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хороший фильм, и хочется смотреть ещё и ещё, но только в этот раз в лучшем переводе и в качестве 720
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Ответ ML26
Так если б Порту просто в автобусе закрылся, то никто и слова бы не сказал (кроме неадекватов). Они же ломали игру при каждом удобном случае, это и есть антифутбол
Во первых Арсенал не закрылся а как мог играл на победу- стату посмотрите. Во -вторых порту просто любую заминку превращал в затягивания времени, а в конце матча просто без пауз просто падали и требовали остановить игру- они ждали пенальти и получили его. В третьих Арсенал играл с одной из лучших команд мира и играл достойно., и конечно лучше бы Арсеналу победить так же как и МС, но получилось как случилось. Не важно Арсенал выиграет чемп или нет - главное он стал достойным соперником и остался маленький шаг чтобы стать первым , может не в этом году но вера и надежда уже есть
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Ответ ML26
Так если б Порту просто в автобусе закрылся, то никто и слова бы не сказал (кроме неадекватов). Они же ломали игру при каждом удобном случае, это и есть антифутбол
Только вот ты забыл про Одно важное уточнение , Состав Порту ы 4 раза дешевле состава Орсенана. А Онаниры с составом за миллиард против равного соперника сыграли с 1 ударов в створ и 22% владения 🤡
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Ответ ML26
Арсенал игру не убивал, затяжек не было
"Затяжек не было" Ты вообще с головой ьам дружишь? Райе повезло, что он не на 2 ЖК наиграл. Эта идиотская церемония с розыгрышем от ворот началась ещё в первом тайме . А как Жезус и Райс хватало мячи и убегали с ними ? Позорище . Какой же ты необъекьивный глор
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Ответ Liu Hai
Браво, Микель! Управление возможностями команды клинически точно, достигло апогея в этой игре. Просто браво!
Ого, приветствую! Сто лет не видел в комментах. Ну и повод достойный - все одного и того же ждем 🙂
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