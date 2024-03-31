Артета про 0:0 с «Ман Сити»: «Арсенал» сделал еще один важный шаг, порой мы были по-настоящему агрессивны. Если не можешь выиграть, нельзя проигрывать»

Микель Артета прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0).

«Матч получился по-настоящему напряженным. Сегодня мы сделали еще один важный шаг.

У «Сити» есть возможность менять составы, и это во многом помогает им. Они очень сильны физически, но я думаю, что мы отлично справились. Думаю, что у нас были самые яркие моменты. Порой мы были по-настоящему агрессивны и доставляли мяч в очень выгодные позиции.

Наша борьба была феноменальна – как индивидуальная, так и командная. Каждый индивидуально должен был быть на высоте. Думаю, последний раз они не забивали на «Этихаде» в 2021-м.

Сегодня мы прошли очень тяжелое испытание. Мы хотели победить, но если не можешь выиграть, нельзя проигрывать», – сказал главный тренер «Арсенала».