Чепчугов о деле Валиевой: «Камила – лучик света, ей с небес был дан высший дар. Она отстранена по ошибке врачей»

Сергей Чепчугов высказался о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой.

«Камила – спортсменка, которой с небес был дан высший дар. Ее руки, словно ободок с верой в победу. Она – наш молодой талант в искусстве катания на льду!

Она была отстранена по ошибке врачей. Камила прошла длинный путь и всегда была нежна и добра к людям. Валиева достигла высоких результатов.

Камила – лучик света, ее сердце и душа наполнены любовью», – сказал экс-голкипер .

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