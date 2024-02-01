Чепчугов о деле Валиевой: «Камила – лучик света, ей с небес был дан высший дар. Она отстранена по ошибке врачей»
Сергей Чепчугов высказался о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой.
«Камила – спортсменка, которой с небес был дан высший дар. Ее руки, словно ободок с верой в победу. Она – наш молодой талант в искусстве катания на льду!
Она была отстранена по ошибке врачей. Камила прошла длинный путь и всегда была нежна и добра к людям. Валиева достигла высоких результатов.
Камила – лучик света, ее сердце и душа наполнены любовью», – сказал экс-голкипер ЦСКА.
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Что происходит и зачем это?
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