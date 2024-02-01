Чепчугов о деле Валиевой: «Камила – лучик света, ей с небес был дан высший дар. Она отстранена по ошибке врачей»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сергей Чепчугов женское катание дисквалификации Камила Валиева Футбол

Сергей Чепчугов высказался о 4-летней дисквалификации Камилы Валиевой.

«Камила – спортсменка, которой с небес был дан высший дар. Ее руки, словно ободок с верой в победу. Она – наш молодой талант в искусстве катания на льду!

Она была отстранена по ошибке врачей. Камила прошла длинный путь и всегда была нежна и добра к людям. Валиева достигла высоких результатов.

Камила – лучик света, ее сердце и душа наполнены любовью», – сказал экс-голкипер ЦСКА.

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69 комментариев
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Да когда этот тухлый поток иссякнет уже...
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так, с этого места поподробнее. какие врачи, имена в студию.
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Такое ощущение, что в .умачечем доме 3 день идет день открытых дверей. Танцуют все.
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Врачи ошиблись и вместо манной кашки накормили девочку допингом. А потом все свалили на кулинара дедушку и существо, которое не сможет дать показания.
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Сколько ещё экс-ов услышим? 🤣
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Чепчугов о деле Валиевой: «Камила – лучик света в тёмном царстве...
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Спортс, как у вас с этикой? Чепчугов психически нездоров, это все знают. Любое интервью с ним и соответствующая публикация - просто насмешка над этим человеком. Хватит, будьте людьми.
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Кажется, мы таки и правда приближаемся к иконостасу. Вокабуляр уже вполне соответствует, по крайней мере. :)
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У этой допингистки всё хорошо. Её крышует целое государство. О себе бы беспокоились так.
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вот и мнение экспертов подъехало ))) у Сергея обострение или пока нет?
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Че та ржу
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Ну всё, зовите попа и иконописца. Икону напишет и к лику святых причислят.
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Какой позор все эти коментарии и все эти трансоранты
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Если футболисты публикуют такие посты, это явно ИИ. У Чепчугова не хватит интеллекта написать такое.
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А когда подъедет мнение слесаря Василия с Челябинского тракторного завода по поводу дисквалификации Валиевой? Это очень важно.
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Добролюбов о Валиевой: Камила – луч света в тёмном царстве невежественных купцов-самодуров
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Ответ Пылесос
Врачи ошиблись и вместо манной кашки накормили девочку допингом. А потом все свалили на кулинара дедушку и существо, которое не сможет дать показания.
Врачи ошиблись и не рассчитали, как правильно вывести препарат)
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Так стало быть даже экс-голкипер цска в курсе, что дело во врачах, что не рассчитали дозу/вывод, а не в пирожных)
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понятно. Скоро валиеву причислят к лику святых.
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Ответ Chernoy
К нему обращались явно не как к эксперту
Экс в данном случае, это экс-голкипер.
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На самом деле главное в этой новости то, что Чепчугов жив-относительно здоров.
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Какая мразь это делает? Зачем издеваться над ним, человек ведь реально болен!? Совсем попутали!
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Такое ощущение, будто условия были такие: вы поклоняетесь Валиевой вслух, а мы вам разрешаем не подавать декларацию в налоговую в этом году.

Что происходит и зачем это?
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Интересно, окурки он больше внутрь не употребляет...
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а желудок наполнен дедушкиными пирожными
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Ответ Lennuci
Такое ощущение, что в .умачечем доме 3 день идет день открытых дверей. Танцуют все.
🙈👏👍
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Ответ Сайтама
Сколько ещё экс-ов услышим? 🤣
К нему обращались явно не как к эксперту
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Дело врачей-2
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О уже Чепчуговы пошли, неужели випчики закончились?
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аааааааааааааааааааааааа
ооооооооооооооооооо
уууууууууууууууууууууууууууу
)))
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