Мурад Мусаев: «Главное пожелание руководства – чтобы «Краснодар» играл в краснодарский футбол. Ивич сделал хорошую работу, но все тренеры разные»

Мурад Мусаев рассказал, что в «Краснодаре» хотят играть в краснодарский футбол.

– Эмоций [от возвращения в клуб] было очень много. Возвращение не было сложным, потому что все работники, которые были при мне, остались в клубе, многих ребят я знаю. Все прошло достаточно комфортно. Тем более это мой город и мой дом. На сегодняшний день все хорошо.

Главное пожелание от руководства команды – чтобы мы играли в краснодарский футбол. Но в то же время мы понимаем, что не можем делать резких изменений, все ребята были в сборной. Шаг за шагом будем чуть‑чуть меняться.

Я согласен, что сделал хорошую работу. Но все мы тренеры разные, у каждого разное видение в построении игры. Вы знаете, как играют мои команды. Наверное, потихоньку что‑то будет меняться. Но это не значит, что прошлый штаб что‑то делал не так. Просто у каждого тренера свое видение.

– Для вас битва за первое место – что это по ощущениям?

– Надо начать, чтобы понять (улыбается). Сейчас просто важный матч, большая игра, об этом все мысли. Я сказал ребятам, чтобы они не думали, кто как сыграет. Нужно думать о качестве своей игры, это самое главное, – сказал тренер «Краснодара».

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар».

Мусаев о стиле «Краснодара»: «Показывал Галицкому нарезки «Наполи» Сарри – это прям то, краснодарское»

Мурад Мусаев: «Абаскаль становится третьим, и все: «Это супертренер». А когда свой тренер показывает яркую игру – это Галицкий тренирует. Я заслужил тренировать «Краснодар», считаю»