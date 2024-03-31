Мурад Мусаев: «Главное пожелание руководства – чтобы «Краснодар» играл в краснодарский футбол. Ивич сделал хорошую работу, но все тренеры разные»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Футбол

Мурад Мусаев рассказал, что в «Краснодаре» хотят играть в краснодарский футбол.

– Эмоций [от возвращения в клуб] было очень много. Возвращение не было сложным, потому что все работники, которые были при мне, остались в клубе, многих ребят я знаю. Все прошло достаточно комфортно. Тем более это мой город и мой дом. На сегодняшний день все хорошо.

Главное пожелание от руководства команды – чтобы мы играли в краснодарский футбол. Но в то же время мы понимаем, что не можем делать резких изменений, все ребята были в сборной. Шаг за шагом будем чуть‑чуть меняться.

Я согласен, что Ивич сделал хорошую работу. Но все мы тренеры разные, у каждого разное видение в построении игры. Вы знаете, как играют мои команды. Наверное, потихоньку что‑то будет меняться. Но это не значит, что прошлый штаб что‑то делал не так. Просто у каждого тренера свое видение.

– Для вас битва за первое место – что это по ощущениям?

– Надо начать, чтобы понять (улыбается). Сейчас просто важный матч, большая игра, об этом все мысли. Я сказал ребятам, чтобы они не думали, кто как сыграет. Нужно думать о качестве своей игры, это самое главное, – сказал тренер «Краснодара».

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Краснодар».

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29 комментариев
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Ответ kulik13
Интересно что едят на базе, дабы играть в этот самый краснодарский футбол? В Тарасовке - борщ.
По парку гуляют
+48
-1
+47
Знаменитый краснодарский футбол со вкусом вмешательства президента в тренировочный процесс🤓
+47
-7
+40
Интересно что едят на базе, дабы играть в этот самый краснодарский футбол?
В Тарасовке - борщ.
+29
-2
+27
Ответ kulik13
Интересно что едят на базе, дабы играть в этот самый краснодарский футбол? В Тарасовке - борщ.
Пусть эта шутка уже устарела (иронично звучит), но…едят просрочку из магнита🤓
+17
-3
+14
Главное пожелание от руководства команды – пятое место
+11
-2
+9
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Знаменитый краснодарский футбол со вкусом вмешательства президента в тренировочный процесс🤓
В выбор состава и тактики)
В тренировочный может и не вмешивается.
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-2
+4
А состав под какой футбол то?
Ивич хоть и скучно, но последовательно шел к цели.
+4
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+3
Краснодарский футбол это как краснодарский помидор - яркий и сочный ?
+2
0
+2
Похоже, краснодарский футбол несовместим с трофеями.
+4
-2
+2
Ответ 7s6vjn2j5s
Так именно такой, бесхребетный, и нужен для Галицкого
Быки забили.
+1
0
+1
Когда маячит возможное первое место, то можно пока забыть про этот фирменный стиль Краснодара.
+1
0
+1
Галицкий сам с себя за игру теперь будет спрашивать, получается?
+1
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пусть эта шутка уже устарела (иронично звучит), но…едят просрочку из магнита🤓
Магнит давно не Галицкого.
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Ответ Caniball
В выбор состава и тактики) В тренировочный может и не вмешивается.
Ну, я обобщил)
Это ведь тоже часть данного процесса✌️
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Ответ kulik13
Интересно что едят на базе, дабы играть в этот самый краснодарский футбол? В Тарасовке - борщ.
Семечки.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Для непонятливого повторю цитатой: «Пусть эта шутка уже устарела» То есть я сам об этом уже сказал, упорный ты мой. Просто поднялся вопрос клубного питания и грех было не вспомнить🤓
Я тебя понял сразу. Ответ был самый очевидный.
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Ответ kulik13
Интересно что едят на базе, дабы играть в этот самый краснодарский футбол? В Тарасовке - борщ.
Говядину . 😊
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Ответ kulik13
Интересно что едят на базе, дабы играть в этот самый краснодарский футбол? В Тарасовке - борщ.
Стейки из говядины. Это же ясно как белый день.
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Ответ Чебурашка от Гены
Магнит давно не Галицкого.
Если бы ты умел внимательно читать, то увидел бы глагол «устарела». Но всё равно продолжай держать в курсе👍
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В хороший Краснодарский!
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У Мусаева на Галицкого железобетонный компромат?
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Очень спорное назначение
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