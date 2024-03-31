Ахметов о чемпионской гонке в РПЛ: «Она жива. Все будет по воле Всевышнего. Надеемся, «Локо» по максимуму отберет очки у «Краснодара»

Ильзат Ахметов надеется, что сегодня «Локомотив» выиграет у «Краснодара».

Вчера «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура Мир . Если сегодня «Краснодар» обыграет « », то выйдет на первое место в таблице.

– Вы могли оторваться от «Динамо», а теперь вас может обойти «Краснодар». Что с чемпионской гонкой?

– Она жива. Все будет по воле Всевышнего. Надеемся, «Локомотив» по максимуму отберет очки у « », – сказал полузащитник « ».

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» начнется в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.