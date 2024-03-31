Ахметов о чемпионской гонке в РПЛ: «Она жива. Все будет по воле Всевышнего. Надеемся, «Локо» по максимуму отберет очки у «Краснодара»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахметов надеется, что сегодня «Локомотив» выиграет у «Краснодара».

Вчера «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура Мир РПЛ. Если сегодня «Краснодар» обыграет «Локомотив», то выйдет на первое место в таблице.

– Вы могли оторваться от «Динамо», а теперь вас может обойти «Краснодар». Что с чемпионской гонкой?

– Она жива. Все будет по воле Всевышнего. Надеемся, «Локомотив» по максимуму отберет очки у «Краснодара», – сказал полузащитник «Зенита».

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» начнется в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

37 комментариев
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Прекрасная реплика в адрес команды, которая по сути помогла ему перезапустить карьеру!
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Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Что-то я не видел за последние два сезона в ЦСКА очереди за Ильзатом. Да и тренерский штаб, который поверил в игрока и направил его силы в нужное русло никто не отменял. Так что да, команда.
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Надеятся надо на себя , тем более у вас впереди матч с Краснодаром .
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Я пока вообще не понял, зачем взяли этого персонажа. Вышел вчера на замену, толку 0.

Молодой Коваленко сидит, не играет совсем.
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Ля ты крыса
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Ответ encaro_one
Аллах: "отберу-ка я очки у Краснодара, чтобы Ильзату премия денежная за золото была".
Такие как он не понимают сути религии. Можно конечно просить у Бога, чтобы травмы стороной обошли но чтобы Он вмешался в результат матчей...
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Ещё забыл поблагодарить Сочи за то что они отобрали очки у его некогда родного ЦСКА...
Жечь мосты так до конца...
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Ответ Дурачок
Дзюба забьёт - Зенит спасёт.
кого забьёт?
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Ответ aceyourfriendbro
Прекрасная реплика в адрес команды, которая по сути помогла ему перезапустить карьеру!
А он должен был выразить надежду на то, что Краснодар обойдет Зенит, за который он играет?
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Ответ Кирилл Демченко
А то есть в Краснодаре за ним была очередь?. Интересный факт. А кто был в этой очереди можно поподробней?!
Я не инсайдер, чтобы знать все слухи, но факт в том, что его забрал Зенит, самый платёжеспособный клуб. Это о чём-то говорит. Который вывалил ему огромную личку, в чём я уверён на 100%. Ну пусть на банке теперь отдыхает, играть ему в ближайшее время вряд ли суждено:
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Ответ Невский баклан
Комментарий удален модератором
Денацифицировать тебя надо.
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Ответ aceyourfriendbro
Ну вот - лимит. Я же говорю, он выбрал деньги, а не футбол. И разница есть - 500 штук это не шутка. И неизвестно, сколько ему подъёмных дали, раз уж мы перешли на такие категории.
Вы какой то странный. Он выбрал деньги а не футбол. С чего вы взяли?! С чего вы взяли что он был инициатором своего ухода ? А какие у него были подъемные в Краснодаре ?!
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Ответ aceyourfriendbro
Я не инсайдер, чтобы знать все слухи, но факт в том, что его забрал Зенит, самый платёжеспособный клуб. Это о чём-то говорит. Который вывалил ему огромную личку, в чём я уверён на 100%. Ну пусть на банке теперь отдыхает, играть ему в ближайшее время вряд ли суждено:
Его забрал самый платежноспосбооный клуб, только потому что у них проблемы с лимитом вот и все. И мне нравится про очереди знаете в ЦСКА, а про Краснодар сразу слились. И если что у него ЗП 1,5 млн в зените , а в Краснодаре был 1 млн. Не толькие уж большие деньги, у кругового и то больше будет личка в ЦСКА. Поэтому очень смешно читать подобное . Учитывая вы же не знаете как он уходил, может он не хотел, а его просто не спрашивали и продали .
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ч..рт
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Ахметов друг Марио.
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Комментарий удален модератором
Аллах: "отберу-ка я очки у Краснодара, чтобы Ильзату премия денежная за золото была".
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