Ахметов о чемпионской гонке в РПЛ: «Она жива. Все будет по воле Всевышнего. Надеемся, «Локо» по максимуму отберет очки у «Краснодара»
Ильзат Ахметов надеется, что сегодня «Локомотив» выиграет у «Краснодара».
Вчера «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 22-го тура Мир РПЛ. Если сегодня «Краснодар» обыграет «Локомотив», то выйдет на первое место в таблице.
– Вы могли оторваться от «Динамо», а теперь вас может обойти «Краснодар». Что с чемпионской гонкой?
– Она жива. Все будет по воле Всевышнего. Надеемся, «Локомотив» по максимуму отберет очки у «Краснодара», – сказал полузащитник «Зенита».
Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» начнется в 19:30 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Молодой Коваленко сидит, не играет совсем.
Жечь мосты так до конца...