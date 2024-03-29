Булыкин о «Локо»: «Матч с «Краснодаром» — один из последних шансов вернуться в борьбу за медали» 

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Краснодар Футбол

Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча «Локомотива» с «Краснодаром».

Игра в рамках 22-го тура Мир РПЛ пройдет 31 марта в Москве.

«Этот матч — один из последних шансов для железнодорожников вернуться в борьбу за медали. В принципе, команда Галактионова способна на что угодно — она может как победить топового соперника, что продемонстрировала в прошлом году, когда дважды выиграла у «Зенита», так и допустить осечку с соперником из низа таблицы. Поэтому трудно предсказать, как она сыграет против «Краснодара».

Тем более и от «быков» не знаешь, чего сейчас ждать — то ли команда будет деморализована отставкой Ивича, то ли, наоборот, воспрянет с приходом Мусаева», – сказал бывший нападающий «Локомотива».

После 20 матчей «Локомотива» занимает в таблице 5-е место, «Краснодар» – 2-е.

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8 комментариев
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То же самое можно сказать о Краснодаре, если проиграют, то отвалятся от чемпионской гонки...
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с Галактионовым шансов нет это уже факт
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Жаль, что игрокам Локо плевать на эти "медали", которые без ЕК потеряли всякую ценность.
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Самый непредсказуемый матч тура, конечно.
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В Москве играли 9-2-1. Это удобный для Локо соперник?
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Победа нужна обеим командам. Победит сильнейший и на чьей стороне будет удача.
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Ответ ika Life_tv
Шансов нет с такими болелами как ты Успехов никаких нет у тебя у жизни еще про тренера что то писать будешь Теряйся
Школьник, учись в своем 5 классе и как следует изучай русский язык и грамматику.
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