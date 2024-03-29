Булыкин о «Локо»: «Матч с «Краснодаром» — один из последних шансов вернуться в борьбу за медали» 

Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча «Локомотива» с «Краснодаром».

Игра в рамках 22-го тура Мир пройдет 31 марта в Москве.

«Этот матч — один из последних шансов для железнодорожников вернуться в борьбу за медали. В принципе, команда Галактионова способна на что угодно — она может как победить топового соперника, что продемонстрировала в прошлом году, когда дважды выиграла у «Зенита», так и допустить осечку с соперником из низа таблицы. Поэтому трудно предсказать, как она сыграет против « ».

Тем более и от «быков» не знаешь, чего сейчас ждать — то ли команда будет деморализована отставкой Ивича, то ли, наоборот, воспрянет с приходом Мусаева», – сказал бывший нападающий « ».

После 20 матчей «Локомотива» занимает в таблице 5-е место, «Краснодар» – 2-е.