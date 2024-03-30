Салах заработал 27 млн фунтов от коммерческих сделок за 3 года
Мохамед Салах заработал более 5 миллионов фунтов за год от коммерческих сделок.
Компания форварда «Ливерпуля» Salah UK Commercial опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее прибыль составила около 5,4 миллиона фунтов.
Daily Mail отмечает, что за 3 года египтянин заработал 27 млн фунтов на коммерческих сделках. Он сотрудничает с такими копаниями, как adidas, Uber, Vodafone и Pepsi.
Зарплата Салаха в «Ливерпуле» составляет около 400 тысяч фунтов в неделю.