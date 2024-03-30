Салах заработал 27 млн фунтов от коммерческих сделок за 3 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Мохамед Салах деньги Футбол

Мохамед Салах заработал более 5 миллионов фунтов за год от коммерческих сделок.

Компания форварда «Ливерпуля» Salah UK Commercial опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее прибыль составила около 5,4 миллиона фунтов. 

Daily Mail отмечает, что за 3 года египтянин заработал 27 млн фунтов на коммерческих сделках. Он сотрудничает с такими копаниями, как adidas, Uber, Vodafone и Pepsi.

Зарплата Салаха в «Ливерпуле» составляет около 400 тысяч фунтов в неделю. 

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12 комментариев
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Ответ Биллибоб
Комментарий удален модератором
Если сравнивать с Месси (что уместно, ибо они на одной позиции играют), то как минимум последние лет 5 сравнение будет в пользу Салаха. Вот только ни одного ЗМ ему не выдали
+20
-11
+9
Ответ ман сити фейк
1 рабочий день
На спортсе 😁
+5
-1
+4
Это сайт Коммерсант.ру? Не туда попал, извините.
+1
0
+1
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сколько вам времени нужно, чтобы заработать его прибыль в минуту?
2,5 рабочего дня.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сколько вам времени нужно, чтобы заработать его прибыль в минуту?
1 рабочий день
+2
-2
0
Ответ Великий Алонсо
Криштиану столько за несколько месяцев поднимает
а великий алонсо даже сотую часть этого за всю жизнь не поднимет
+1
-1
0
Ответ atomio
Статистика говорит об обратном. Не льстите Салаху.
Статистика это инструмент, которым можно крутить-вертеть в удобные стороны. Не льстите себе, вам далеко до ментора
+1
-1
0
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