Салах заработал 27 млн фунтов от коммерческих сделок за 3 года

Мохамед Салах заработал более 5 миллионов фунтов за год от коммерческих сделок.

Компания форварда « » Salah UK Commercial опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее прибыль составила около 5,4 миллиона фунтов.

Daily Mail отмечает, что за 3 года египтянин заработал 27 млн фунтов на коммерческих сделках. Он сотрудничает с такими копаниями, как adidas, Uber, Vodafone и Pepsi.

Зарплата Салаха в «Ливерпуле» составляет около 400 тысяч фунтов в неделю.