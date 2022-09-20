Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин о покупке прав на АПЛ: «Мы вернули ее на родину. Очень опечалены, что этого сезона у нас не будет»

Генеральный продюсер рассказал о приостановке контракта на показ матчей АПЛ.

– У каждого контракта есть срок окончания. Как он будет регулироваться в случае с приостановкой соглашения?

– Нам прислали бумагу, в которой говорится, что в этом году нам не смогут предоставить сигнал. Выглядит все так, что этот срок нам потом будет компенсирован.

– Телеканал за этот год не платит?

– Со всеми федерациями у нас разная ситуация: кому-то мы уже внесли аванс, кому-то не успели, а какие-то суммы наверняка будут пересчитаны, когда трансляции будут возобновлены.

В целом из-за того, что мы где-то не платим, у нас выровнялся баланс. По этому году весь спонсорский бюджет, который мы должны аккумулировать на наши трансляции, выполнен. Не могу сказать, что финансово из-за ухода соревнований из эфира мы много потеряли.

– Аванс внесли в том числе за АПЛ?

– Да, мы исполнили наши обязательства по этому сезону.

– И эти обязательства на существенную сумму, потому что контракт огромен.

– Не читайте желтых газет.

– 50 млн евро – не та сумма?

– Не могу разглашать коммерческую информацию.

– Но в этом диапазоне?

– Диапазон большой.

– Потеря АПЛ – самая ощутимая для канала?

– Да, это один из самых топовых турниров, за который мы бились.

– Можно даже сказать: «Выбивали у », – учитывая называемую «желтыми газетами» сумму контракта.

– Почему же «выбивали»? Мы вернули АПЛ, так скажем, на родину. Сейчас мы крайне опечалены тем фактом, что этого сезона у нас не будет: рассчитывали на Премьер-лигу, которая приносит нам хорошие деньги по спонсорским контрактам.

– Решение о приостановке соглашения было принято одномоментно или в процессе переговоров?

– Обсуждали долго, пытались до последнего найти какие-то варианты. Англичане также совещались внутри лиги и в итоге пришли к такому решению. В случаях с трансляциями очень многое зависит от законодательства страны, которой принадлежат права.

В Великобритании сейчас очень жестко регламентированы взаимоотношения с Россией, и даже если лига бы очень хотела остаться, то пойти против законодательства своей страны ее руководство не могло. С Эредивизией пришлось приостановить контракт по той же причине: права на чемпионат Нидерландов покупались через компанию, которая находится в юрисдикции Великобритании.

– Не может быть такого, что спустя полгода все, кто сейчас контракты приостановил, придут и скажут: «Не, ребята, давайте все же расторгать соглашение»?

– Кто же знает? Все возможно.

– Окей, представим, что пришли и сказали. Что вы будете делать?

– Значит, будем разбираться уже в юридической плоскости.

– Каналу будет положена компенсация?

– У нас прописаны истории возврата денег, но все это будет решаться уже в судебном порядке, – сказал .