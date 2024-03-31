Терзич о 2:0 с «Баварией»: «Боруссия» заслужила победу, показав кураж, усердие и стойкость» 

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил выездную победу над «Баварией» (2:0) в Бундеслиге.

«Конечно, мы рады. Мы очень довольны игрой, мы заслужили победу и можем отталкиваться от этого.

Мы должны были показать кураж, усердие и стойкость. Когда все эти качества в деле, мы добиваемся результата. Также для победы здесь необходимо немного везения, как это было в ситуации с офсайдом на 90-й минуте. Ради победы мы упорно работали и теперь очень рады», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

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3 комментария
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наконец то заслужили, аж 10 лет ждали
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Кураж, усердие и стойкость надо было проявить в последнем матче прошлого сезона. Ложка хороша к обеду.
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Ответ Ozz99
Кураж, усердие и стойкость надо было проявить в последнем матче прошлого сезона. Ложка хороша к обеду.
ну там был очень сильный Майнц , поэтому я тоже беспокоился, что не смогут .
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