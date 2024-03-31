У Суареса 7+5 в 9 матчах за «Интер Майами». Форвард – 2-й в гонке бомбардиров МЛС

Луис Суарес делит 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Форвард « » забил гол в матче с «Нью-Йорк Сити» (1:1). Теперь на счету 37-летнего уругвайца 5 мячей в чемпионате, столько же у Деяна Йовелича из «Лос-Анджелес Гэлакси».

Лидирует в гонке бомбардиров с 6 голами хавбек «Нью-Йорк Ред Буллс» Льюис Морган.

Всего в 9 играх сезона за «Интер Майами» во всех турнирах на счету 7 мячей и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.