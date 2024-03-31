У Суареса 7+5 в 9 матчах за «Интер Майами». Форвард – 2-й в гонке бомбардиров МЛС

Теги МЛС Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес делит 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Форвард «Интер Майами» забил гол в матче с «Нью-Йорк Сити» (1:1). Теперь на счету 37-летнего уругвайца 5 мячей в чемпионате, столько же у Деяна Йовелича из «Лос-Анджелес Гэлакси». 

Лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 6 голами хавбек «Нью-Йорк Ред Буллс» Льюис Морган.

Всего в 9 играх сезона за «Интер Майами» во всех турнирах на счету Суареса 7 мячей и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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12 комментариев
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Суарес весь ломаный переломаный всегда был профессионалом
+7
-2
+5
Выкладывается на все сто.
Везде, где он играет
+4
0
+4
Ответ RocketRaccoon2015
забивает может и суарес, а золотой мяч всё равно будет у месси
А у хейтеров будет полыхать) Вроде все довольны)
+4
0
+4
Лучший игрок МЛС
+6
-5
+1
Луис разминается в Млс, Месси помогает в КОНКАКАФ 😁
+1
0
+1
Бомбардир всея гамбургеров)
0
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А че какое место у Интера?
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