У Суареса 7+5 в 9 матчах за «Интер Майами». Форвард – 2-й в гонке бомбардиров МЛС
Луис Суарес делит 2-е место в гонке бомбардиров сезона МЛС.
Форвард «Интер Майами» забил гол в матче с «Нью-Йорк Сити» (1:1). Теперь на счету 37-летнего уругвайца 5 мячей в чемпионате, столько же у Деяна Йовелича из «Лос-Анджелес Гэлакси».
Лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 6 голами хавбек «Нью-Йорк Ред Буллс» Льюис Морган.
Всего в 9 играх сезона за «Интер Майами» во всех турнирах на счету Суареса 7 мячей и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Везде, где он играет