«МЮ» допустил 498 ударов по своим воротам в АПЛ – больше только у «Вест Хэма» и двух клубов из зоны вылета. У «Арсенала» и «Ман Сити» 464 на двоих

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Лутон Футбол

В АПЛ лишь три клуба позволяют чаще бить по их воротам, чем «Манчестер Юнайтед».

Соперники манкунианцев нанесли в этом сезоне 498 ударов. Больше только у «Вест Хэма» (504), а также «Лутона» (518) и «Шеффилда» (525), идущих в зоне вылета.

Меньше всех дают бить по своим воротам «Арсенал» и «Манчестер Сити» – по 232 удара. Также в тройке лучших находится «Ливерпуль» (310).

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23 комментария
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тут недавно в комментариях МЮ считали фаворитом на ЛЧ, типа у них график легче, а то что они отстают на кучу очков как будто забыли. Посмотрел у них даже разница забиты и пропущенных нулевая . Какая лига чемпионов?
+35
0
+35
Ответ Капатран
Ни игры в атаке, ни игры в защите Как же гениален 7хаг!
это называется баланс
+33
-1
+32
Ни игры в атаке, ни игры в защите
Как же гениален 7хаг!
+26
-2
+24
Ответ korysh
тут недавно в комментариях МЮ считали фаворитом на ЛЧ, типа у них график легче, а то что они отстают на кучу очков как будто забыли. Посмотрел у них даже разница забиты и пропущенных нулевая . Какая лига чемпионов?
Лутон 43 забитых.
МЮ - 40
+24
-1
+23
Много ударов - больше процент сейвов у Онаны
Больше процент сейвов у Онаны - больше оправданий слива Де Хеа
Гений 7хаг и тут всех переиграл
+14
-4
+10
рекорды за рекордами, да физрук просто гений
+11
-3
+8
"неважно как сильно бьёшь ты. важно какой силы держишь удар." по завету великих действуют, браво. Тан тан тан та та та тан.
+8
-1
+7
Ответ John Gotti
Тен Хаг доказывает свою несостоятельность. Что делает этот клоун в МЮ? У команды вообще нет игры.
им пофигу, главное ливерпуль обыграть, сезон удался, на следующий сезон главная задача обыграть сити)
+4
-1
+3
Хоть в чем то 7хаг близок к максимальным показателям в АПЛ )))
+3
0
+3
Тен Хаг доказывает свою несостоятельность. Что делает этот клоун в МЮ? У команды вообще нет игры.
+2
0
+2
Ответ korysh
тут недавно в комментариях МЮ считали фаворитом на ЛЧ, типа у них график легче, а то что они отстают на кучу очков как будто забыли. Посмотрел у них даже разница забиты и пропущенных нулевая . Какая лига чемпионов?
вот вот, я там ответил, что это излишне оптимистично, начали со мной спорить
+2
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+2
Ответ Rjcnbr
Прошлый сезон - уберформа Ракфора. Этот сезон - удача, голевая серия Хохланда, начали попадать в толстопузого Онану. Худший билдап и булл-ап лиги. Зато смешные матчи, так что новому руководству посоветовал бы продлить контракт на 5 лет с сбежавшим из мавзолея
Тут впору говорить о буллшите вместо билдапов и булл-апов.
+4
-2
+2
Прошлый сезон - уберформа Ракфора. Этот сезон - удача, голевая серия Хохланда, начали попадать в толстопузого Онану. Худший билдап и булл-ап лиги. Зато смешные матчи, так что новому руководству посоветовал бы продлить контракт на 5 лет с сбежавшим из мавзолея
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Для Гааги!
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Онана кстати вполне может побить рекорд Давида по сейвам за сезон (128). Уже 108.
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извините, но если поменять местами Федотова и Тен Хаага… разницы не увижу!
не в игре, не в трактористости 🤷
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Тен Хааг сам в шоке
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Тен Хааг сам в шоке
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Почти каждый матч новое сочетание в защите. У тен Хага теперь ван Биссака слева играет и проваливается.
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Качество игры на 2-ку. И так весь нынешний сезон.
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Новый рекорд у хАга.
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Вот настоящий ’лысый шарлатан’.
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
рекорды за рекордами, да физрук просто гений
Рангник: а вы ещё на меня гнали
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