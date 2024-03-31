«МЮ» допустил 498 ударов по своим воротам в АПЛ – больше только у «Вест Хэма» и двух клубов из зоны вылета. У «Арсенала» и «Ман Сити» 464 на двоих
В АПЛ лишь три клуба позволяют чаще бить по их воротам, чем «Манчестер Юнайтед».
Соперники манкунианцев нанесли в этом сезоне 498 ударов. Больше только у «Вест Хэма» (504), а также «Лутона» (518) и «Шеффилда» (525), идущих в зоне вылета.
Меньше всех дают бить по своим воротам «Арсенал» и «Манчестер Сити» – по 232 удара. Также в тройке лучших находится «Ливерпуль» (310).
Как же гениален 7хаг!
МЮ - 40
Больше процент сейвов у Онаны - больше оправданий слива Де Хеа
Гений 7хаг и тут всех переиграл
не в игре, не в трактористости 🤷