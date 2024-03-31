«МЮ» допустил 498 ударов по своим воротам в АПЛ – больше только у «Вест Хэма» и двух клубов из зоны вылета. У «Арсенала» и «Ман Сити» 464 на двоих

В АПЛ лишь три клуба позволяют чаще бить по их воротам, чем «Манчестер Юнайтед».

Соперники манкунианцев нанесли в этом сезоне 498 ударов. Больше только у « » (504), а также « » (518) и « » (525), идущих в зоне вылета.

Меньше всех дают бить по своим воротам « » и «Манчестер Сити» – по 232 удара. Также в тройке лучших находится « » (310).