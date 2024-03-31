«Милан» выиграл 6 матчей подряд, общий счет – 14:5
«Милан» продлил победную серию до 6 матчей.
Команда под руководством Стефано Пиоли в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1) в матче 30-го тура Серии А.
Таким образом, «Милан» выиграл 6 матчей подряд: 2 игры в Лиге Европы против пражской «Славии» и 4 в Серии А. Общий счет на данном отрезке – 14:5.
«Милан» набрал 65 очков в Серии А и оторвался от «Ювентуса» на 6 очков. У лидирующего «Интера» – 76 баллов.
Всех болельщиков с трудовой гостевой победой .
Команда Пиоли всегда к весне набирает форму . Должны проходить Рому . А там 3 матча в ЛЕ сыграть на пределе и можно добавить в коллекцию победу во втором по значимости турнире в Европе . А в серии А думаю зона ЛЧ гарантирована уже .