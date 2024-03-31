«Милан» выиграл 6 матчей подряд, общий счет – 14:5

Теги Милан Фиорентина Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» продлил победную серию до 6 матчей.

Команда под руководством Стефано Пиоли в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1) в матче 30-го тура Серии А.

Таким образом, «Милан» выиграл 6 матчей подряд: 2 игры в Лиге Европы против пражской «Славии» и 4 в Серии А. Общий счет на данном отрезке – 14:5.  

«Милан» набрал 65 очков в Серии А и оторвался от «Ювентуса» на 6 очков. У лидирующего «Интера» – 76 баллов. 

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FORZA MILAN ❤️
Всех болельщиков с трудовой гостевой победой .
Команда Пиоли всегда к весне набирает форму . Должны проходить Рому . А там 3 матча в ЛЕ сыграть на пределе и можно добавить в коллекцию победу во втором по значимости турнире в Европе . А в серии А думаю зона ЛЧ гарантирована уже .
+15
0
+15
Ответ Shamo Mstoyan
FORZA MILAN ❤️ Всех болельщиков с трудовой гостевой победой . Команда Пиоли всегда к весне набирает форму . Должны проходить Рому . А там 3 матча в ЛЕ сыграть на пределе и можно добавить в коллекцию победу во втором по значимости турнире в Европе . А в серии А думаю зона ЛЧ гарантирована уже .
Уверен, что Милан имеет все шансы на победу в Лиге Европы!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий