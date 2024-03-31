«Милан» выиграл 6 матчей подряд, общий счет – 14:5

«Милан» продлил победную серию до 6 матчей.

Команда под руководством Стефано Пиоли в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1) в матче 30-го тура Серии А.

Таким образом, « » выиграл 6 матчей подряд: 2 игры в Лиге Европы против пражской «Славии» и 4 в Серии А. Общий счет на данном отрезке – 14:5.

«Милан» набрал 65 очков в Серии А и оторвался от «Ювентуса» на 6 очков. У лидирующего «Интера» – 76 баллов.