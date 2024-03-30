Тухель проиграл 24% матчей во главе «Баварии». Это худший результат с начала 1990-х

Томас Тухель проиграл почти четверть матчей во главе «Баварии».

Встреча с «Боруссией» (0:2) в 27-м туре Бундеслиги стала для него 50-й на посту главного тренера мюнхенцев. Это его 12-е поражение во всех турнирах за время работы в клубе.

На данный момент проиграл 24% матчей. Это худший результат со времен Серена Лербю (1991–1992), при котором « » уступила в 41,2% игр (7/17).