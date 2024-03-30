Тухель проиграл 24% матчей во главе «Баварии». Это худший результат с начала 1990-х
Томас Тухель проиграл почти четверть матчей во главе «Баварии».
Встреча с «Боруссией» (0:2) в 27-м туре Бундеслиги стала для него 50-й на посту главного тренера мюнхенцев. Это его 12-е поражение во всех турнирах за время работы в клубе.
На данный момент Тухель проиграл 24% матчей. Это худший результат со времен Серена Лербю (1991–1992), при котором «Бавария» уступила в 41,2% игр (7/17).
Безусловно Баер в этом году играет отлично, но не видеть, как ослабела Бавария при Тухеле - это надо один тайм футбола посмотреть
Раньше Бавария после 4 забитых, шла забивать 5 , в сейчас в игре против Фрайбурга выпускают 5го защитника и умудряются пропустить
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