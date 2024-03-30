Тухель проиграл 24% матчей во главе «Баварии». Это худший результат с начала 1990-х

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Сорен Лербю Футбол

Томас Тухель проиграл почти четверть матчей во главе «Баварии».

Встреча с «Боруссией» (0:2) в 27-м туре Бундеслиги стала для него 50-й на посту главного тренера мюнхенцев. Это его 12-е поражение во всех турнирах за время работы в клубе.

На данный момент Тухель проиграл 24% матчей. Это худший результат со времен Серена Лербю (1991–1992), при котором «Бавария» уступила в 41,2% игр (7/17).

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19 комментариев
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Тухлый результат, конечно
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-2
+39
Кто-то скажет, что это худший тренер Баварии, я скажу, это лучший агент Дортмунда
+35
-3
+32
Зато 76% не проиграл 🙂
+22
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+22
Ответ Peter Parker
Кто-то скажет, что это худший тренер Баварии, я скажу, это лучший агент Дортмунда
Даже в этих условиях Боруссии не видать чемпионства.
+9
0
+9
Ответ Н.Ф.
Зато 76% не проиграл 🙂
Томас, спасибо, что сидите на Спортсе!
+7
-1
+6
хуже Ковача будет, у того хотя бы такого гонора не было
+5
-1
+4
С Тухелем все понятно. За что Фонзи хочет 20млн в год? За такую игру? Чел пас отдать ближнему точно не может, про его «супер» удар по воротам вообще молчу
+3
0
+3
не новость, для тех, кто более менее разбирается в футболе и считал немца вторым Диматео))
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Ответ хавбек+
не новость, для тех, кто более менее разбирается в футболе и считал немца вторым Диматео))
Диматео вообще не тренер
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Тухель по стопам Тен Хага
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Хуже нашего Тен Хага не будет, и то здорово.
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От добра, добра не ищут. Ещё одна подходит, что русскому хорошо, немцу смерть. Зачем меняли Нагеля на Тухеля? Или это спецом, чтобы титул отдать невезучему Байеру.
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Томас вошел в историю с Челси, а с Баварией вляпался.
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Но тут же эксперты со спортса пишут, что это не Бавария плохо играет - а Баер идёт без поражения
Безусловно Баер в этом году играет отлично, но не видеть, как ослабела Бавария при Тухеле - это надо один тайм футбола посмотреть
Раньше Бавария после 4 забитых, шла забивать 5 , в сейчас в игре против Фрайбурга выпускают 5го защитника и умудряются пропустить
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Ответ Cearvm
Комментарий скрыт
Поэтому из всех кубков, где ничей не бывают тухель вылетел?)

-лч
-кубок
-суперкубок
-кубок
? Лч
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Напомнило игру сборной Англии, Саутгейт такую же фигню ставит.
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Гений тактики возможно, но ему нужно играть в футбольные симуляторы, там будет чемпионом. Но в настоящем футболе к сожалению еще и с людьми нужно общаться
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