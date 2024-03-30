Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Денис Кулаков Владимир Москалев видеоповторы Антон Зиньковский Футбол

«Спартак» претендовал на пенальти во 2-м тайме матча с «Уралом».

На 72-й минуте игры 22-го тура Мир РПЛ защитник гостей Денис Кулаков наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.

После этого видеоассистент главного арбитра изучил повтор, чтобы уточнить, в каком именно месте было совершено нарушение. Было решено, что фол произошел за пределами штрафной площади.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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104 комментария
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Вера Опейкина была AVAR в Грозном и не сказала ни слова по поводу прыжка Бериши в Абаскаля
Вера Опейкина не увидела, что очевидный фол был на линии штрафной

просто клуша..
+77
-11
+66
Ответ antiginer
Комментарий скрыт
Линия штрафной - это штрафная. Спасибо за подтверждение.
+58
-6
+52
судьям на ВАРе не хватает зарплаты на очки
+51
-9
+42
Тест для людей, у которых есть проблемы со зрением. Москалёв выиграл
+44
-10
+34
Мне очень интересно как ЭСК это объяснит. Тут нет варианта с "по мнению судьи" или трактовками. Тут совершенно четкое правило. Фол на линии - пенальти. Всегда, железно. Арбитр назначил фол. Ему показали что это чистый одинадцатиметровый. Он решил иначе.
Ждем.
+27
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+17
Ответ bevooch
Линия штрафной - это штрафная. Спасибо за подтверждение.
это был пеналь. в кои-то веки я согласен с претензиями Спартака.
+17
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+11
Ответ StillInTheGame
Вера Опейкина была AVAR в Грозном и не сказала ни слова по поводу прыжка Бериши в Абаскаля Вера Опейкина не увидела, что очевидный фол был на линии штрафной просто клуша..
Просто Вера Опейкина после "хорошего " судейства стала Копейкина
+13
-4
+9
ну вот никогда не было и опять 🤷🤷🤦, судьям вообще что нибудь бывает за такие ошибки???
+8
-1
+7
Ответ Bartez1986
Тест для людей, у которых есть проблемы со зрением. Москалёв выиграл
Всегда когда судит мешок из Воронежа, спартаку трудно выиграть. Видимо у нас нет судей кроме Карасева, Кукуяна,раз таких баранов выпускают на матч.
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видимо решили, что нарушение ударом в колено, а колено за штрафной. Вот только было нарушение наступом на пятку, за которую Зиньковский и держался, а пятка на линии, а значит в штрафной
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+5
Ответ StillInTheGame
Вера Опейкина была AVAR в Грозном и не сказала ни слова по поводу прыжка Бериши в Абаскаля Вера Опейкина не увидела, что очевидный фол был на линии штрафной просто клуша..
Она ещё та...
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Наступ на линии. Пеналь чистый. Хз как можно так долбиться в глаза.
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Ждём жалобу в письме Путину, от ветеранов Спартака.
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Нога зиньковского настолько же очевидно находится за пределами штрафной, насколько спартак за пределами чемпионской гонки. Это не пенальти.
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Ну и?
Теперь-то понимаете, что против Спартакам вот так судят специально, по указанию Миллера.
Судья-вОровка украла у Спартака победу.
Уверен, что её ждёь блестящее будущее.
Запомните её имя.
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Ответ arspurs9
Мне очень интересно как ЭСК это объяснит. Тут нет варианта с "по мнению судьи" или трактовками. Тут совершенно четкое правило. Фол на линии - пенальти. Всегда, железно. Арбитр назначил фол. Ему показали что это чистый одинадцатиметровый. Он решил иначе. Ждем.
Кому показали? Он разве смотрел ходить ВАР? Или на стадионе Спартака спорные моменты прямо на большом экране показывают?)))
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Пеналь железный. Но... Нужно как-то моменты создавать, а не ждать подарка судьбы.
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Простой ужас, как такое пропустили
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Судью наказать, он видимо Спартак сильно любит, уже не в первый раз.
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Вера Трикопейкина
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Нога, которой нарушают правило, в штрафной. Нога, по которой попадают, вне штрафной. Я не знаю, как тут правильно трактовать. Судьям виднее, они всегда правы.
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Ну тут Москалеву претензий минимум. А вот ВАР
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Ответ antiginer
Комментарий скрыт
именно так. учи матчасть.
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Ща нытье кб начнётся.
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Более очевидного пенальти я не встречал.
Статичное положение, одна нога на линии штрафной, на неё сверху настпает другая...
Может, судейка-ВоРовка не в курсе, что линия штрафной является её частью?
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Отличный результат для середняка , радуйтесь что не вынисли как динамо
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Всё - визгу будет на полгода. Такой пенальти нигде в мире не поставят, т.к это штрафной. Хотя, вспоминая игру спартака с Рубином много лет назад, когда игрок Рубина в метрах двух до штрафной игрока спартака снес и поставили пенальти...
Поставят, это правила футбола.
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Я бы такой не поставил.
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Ответ StillInTheGame
Вера Опейкина была AVAR в Грозном и не сказала ни слова по поводу прыжка Бериши в Абаскаля Вера Опейкина не увидела, что очевидный фол был на линии штрафной просто клуша..
Она родом с Урала, родилась в Челябинске, играла в Екатеринбурге...
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
Болельщики из Петербурга не пропускают матчей Спартака, как и всегда
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