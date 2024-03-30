Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»

«Спартак» претендовал на пенальти во 2-м тайме матча с «Уралом».

На 72-й минуте игры 22-го тура Мир защитник гостей наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от .

После этого видеоассистент главного арбитра изучил повтор, чтобы уточнить, в каком именно месте было совершено нарушение. Было решено, что фол произошел за пределами штрафной площади.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»