Судья не дал «Спартаку» пенальти после фола Кулакова на Зиньковском на линии штрафной «Урала»
«Спартак» претендовал на пенальти во 2-м тайме матча с «Уралом».
На 72-й минуте игры 22-го тура Мир РПЛ защитник гостей Денис Кулаков наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.
После этого видеоассистент главного арбитра изучил повтор, чтобы уточнить, в каком именно месте было совершено нарушение. Было решено, что фол произошел за пределами штрафной площади.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Вера Опейкина не увидела, что очевидный фол был на линии штрафной
просто клуша..
Ждем.
Теперь-то понимаете, что против Спартакам вот так судят специально, по указанию Миллера.
Судья-вОровка украла у Спартака победу.
Уверен, что её ждёь блестящее будущее.
Запомните её имя.
Статичное положение, одна нога на линии штрафной, на неё сверху настпает другая...
Может, судейка-ВоРовка не в курсе, что линия штрафной является её частью?