Макаров не любит журналистов: «Не скрываю этого. Забил, и они говорят: «Браво, молодец». В следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Денис Макаров Чемпионат.com Футбол

Денис Макаров заявил, что не любит журналистов.

«Да, и не скрываю этого. Я не люблю журналистов. Сегодня ты забил гол, и они говорят: «Браво, какой молодец». А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку. Я не люблю такое.

Есть журналисты, которым я доверяю и могу пообщаться. А есть те, с кем у меня нет желания иметь дела. Это скорее собирательный образ. Мне присылают всякие-разные статьи. Я не знаю, кто конкретно это пишет, но читаю.

В какой-то момент я принял решение держаться от журналистов подальше. Особенно сразу после игр. Я могу раз в год или два дать интервью, но только людям, с которыми давно знаком и с которыми у меня таких проблем никогда не возникало», – заявил полузащитник московского «Динамо».

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22 комментария
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Что-то этого полена слишком много сегодня.
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Какой важный курица
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Ну все логично.
Чаще совершай результативные действия, влияй на игру итд.
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ненавижу учителей, выучил урок, ответил у доски - ставят пятерку, на следующий день не выучил - тот же учитель ставит двойку, ненавижу таких
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А что, надо лизать, даже когда плохо играешь?
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Поменяйся с работягой..)..Будешь ломом махать за 30.000 руб.. а он интервью давать и грустить.. за 300.000 евро..
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Ответ luu
Что-то этого полена слишком много сегодня.
Просто он интервью дал, и теперь из фрагменты этого интервью делают кучу новостей. Первый раз что ли?
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Надо так: забил - молодец! не забил - все равно молодец! И вообще вы посмотрите, какой отличный шикарный Макаров! Еще и красивый и великолепный и обаятельный и умный!
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Дениска хочет, чтобы он раз в год заковырял дурачка и его за это всю жизнь хвалили.
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Это он интервью давал, пока Ростов третий забивал?
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Пару раз в год говорят "Браво, молодец"
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Логично, если он хорошо играет один матч, а как гавно следующие 14 - то его хвалят 1 раз за весь круг. Конечно он их не любят. Он ведь они критикуют то по делу и проблема явно не в них?))
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Человек-потеря , человек-минус-правый-фланг еще и не доволен чем-то?
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Ответ luu
Что-то этого полена слишком много сегодня.
И слишком мало на поле
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После игры с Ростовом тебя возможно забросают фекалиями... Заслуженно это будет или нет, тебе решать....
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Даже голы Макарова(как в последних матчах) не сильный аргумент для похвалы, журналисты в этом неправы, да

Потому что матчи у него оч слабые, много атак руинит, и моментов тож

Если б журналисты шарили, то критиковали б и после этих голов
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спортивных журналистов можно пересчитать на пальце одной руки - Вася Уткин...и всё
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Первый на выход...
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Ответ Dmitry Orlov
Я журналистов не люблю. Вот я ненавижу журналистов. И мне по барабану. И делайте со мной что хотите. Вот я вам говорю - я их ненавижу. И чё?
Твой кумир Лещук прямо щас накладывает как полковая лошадь. Соскучился по своему законному месту на лавке и постам про Бродвэй.. А ты продолжай верить, что он по игре вытеснил Шуню.
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Ответ Йоахим Ференц
Твой кумир Лещук прямо щас накладывает как полковая лошадь. Соскучился по своему законному месту на лавке и постам про Бродвэй.. А ты продолжай верить, что он по игре вытеснил Шуню.
Он не мой кумир и никогда им не был.
И можно подумать из-за него одного проиграли. Можно подумать защитники не косячили, не привозили и не считали ворон, пока игроки Ростова от них убегали и били по воротам. Да если б не Лещук, может ещё больше пропустили бы. Ошибка, да, не спорю с этим. Но как будто у Шунина за карьеру таких не было. Как будто у Песьякова таких не было, в том числе - в сборной. Как будто Шунин остальные 3 гола не пропустил бы.
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