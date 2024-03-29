Макаров не любит журналистов: «Не скрываю этого. Забил, и они говорят: «Браво, молодец». В следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит»
Денис Макаров заявил, что не любит журналистов.
«Да, и не скрываю этого. Я не люблю журналистов. Сегодня ты забил гол, и они говорят: «Браво, какой молодец». А в следующей игре ничего результативного не сделаешь, и этот же человек тебя топит. Выпускает про тебя какую-то статью, а потом подходит и протягивает руку. Я не люблю такое.
Есть журналисты, которым я доверяю и могу пообщаться. А есть те, с кем у меня нет желания иметь дела. Это скорее собирательный образ. Мне присылают всякие-разные статьи. Я не знаю, кто конкретно это пишет, но читаю.
В какой-то момент я принял решение держаться от журналистов подальше. Особенно сразу после игр. Я могу раз в год или два дать интервью, но только людям, с которыми давно знаком и с которыми у меня таких проблем никогда не возникало», – заявил полузащитник московского «Динамо».
Чаще совершай результативные действия, влияй на игру итд.
Потому что матчи у него оч слабые, много атак руинит, и моментов тож
Если б журналисты шарили, то критиковали б и после этих голов
И можно подумать из-за него одного проиграли. Можно подумать защитники не косячили, не привозили и не считали ворон, пока игроки Ростова от них убегали и били по воротам. Да если б не Лещук, может ещё больше пропустили бы. Ошибка, да, не спорю с этим. Но как будто у Шунина за карьеру таких не было. Как будто у Песьякова таких не было, в том числе - в сборной. Как будто Шунин остальные 3 гола не пропустил бы.